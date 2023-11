National Basketball Association 2023 NBA In-Season Tournament Schedule: How to watch, dates, TV channels Updated Nov. 2, 2023 2:30 p.m. ET share facebook twitter reddit link

The inaugural NBA In-Season Tournament tips off Friday. Here is an explainer on how it works and below, find the complete schedule and how to watch on national television.

NBA In-Season Tournament Schedule

West Group A: Memphis Grizzlies , Phoenix Suns , Los Angeles Lakers , Utah Jazz , Portland Trail Blazers

Nov. 3 — Memphis Grizzlies vs. Portland Trail Blazers, 10 p.m. ET

Nov. 10 — Utah Jazz vs. Memphis Grizzlies, 8 p.m. ET

Nov. 10 — Los Angeles Lakers vs. Phoenix Suns, 10 p.m. ET, ESPN

Nov. 14 — Portland Trail Blazers vs. Utah Jazz, 9 p.m. ET

Nov. 14 — Memphis Grizzlies vs. Los Angeles Lakers, 10:30 p.m. ET

Nov. 17 — Phoenix Suns vs. Utah Jazz, 10 p.m. ET, ESPN

Nov. 17 — Los Angeles Lakers vs. Portland Trail Blazers, 10 p.m. ET

Nov. 21 — Portland Trail Blazers vs. Phoenix Suns, 9 p.m. ET

Nov. 21 — Utah Jazz vs. Los Angeles Lakers, 10 p.m. ET, TNT

Nov. 24 — Phoenix Suns vs. Memphis Grizzlies, 5 p.m. ET, NBA TV

West Group B: Denver Nuggets , LA Clippers , New Orleans Pelicans , Dallas Mavericks , Houston Rockets

Nov. 3 — Denver Nuggets vs. Dallas Mavericks, 10 p.m. ET, ESPN

Nov. 10 — Houston Rockets vs. New Orleans Pelicans, 8 p.m. ET

Nov. 10 — Dallas Mavericks vs. LA Clippers, 8:30 p.m. ET

Nov. 14 — New Orleans Pelicans vs. Dallas Mavericks, 8 p.m. ET

Nov. 14 — Denver Nuggets vs. LA Clippers, 10 p.m. ET, TNT

Nov. 17 — New Orleans Pelicans vs. Denver Nuggets, 8 p.m. ET

Nov. 17 — LA Clippers vs. Houston Rockets, 10:30 p.m. ET

Nov. 24 — Houston Rockets vs. Denver Nuggets, 8 p.m. ET

Nov. 24 — LA Clippers vs. New Orleans Pelicans, 10:30 p.m. ET

Nov. 28 — Dallas Mavericks vs. Houston Rockets, 8:30 p.m. ET

West Group C: Sacramento Kings , Minnesota Timberwolves , Golden State Warriors , Oklahoma City Thunder , San Antonio Spurs

Nov. 3 — Oklahoma City Thunder vs. Golden State Warriors, 8 p.m. ET

Nov. 10 — San Antonio Spurs vs. Minnesota Timberwolves, 8 p.m. ET

Nov. 10 — Sacramento Kings vs. Oklahoma City Thunder, 10 p.m. ET, TNT

Nov. 14 — Oklahoma City Thunder vs. San Antonio Spurs, 7:30 p.m. ET

Nov. 14 — Golden State Warriors vs. Minnesota Timberwolves, 10 p.m. ET

Nov. 17 — San Antonio Spurs vs. Sacramento Kings, 7:30 p.m. ET, ESPN

Nov. 24 — Minnesota Timberwolves vs. Sacramento Kings, 8 p.m. ET

Nov. 24 — Golden State Warriors vs. San Antonio Spurs, 10 p.m. ET, ESPN

Nov. 28 — Minnesota Timberwolves vs. Oklahoma City Thunder, 8 p.m. ET

Nov. 28 — Sacramento Kings vs. Golden State Warriors, 10 p.m. ET, TNT

East Group A: Philadelphia 76ers , Cleveland Cavaliers , Atlanta Hawks , Indiana Pacers , Detroit Pistons

Nov. 3 — Indiana Pacers vs. Cleveland Cavaliers, 7 p.m. ET

Nov. 10 — Detroit Pistons vs. Philadelphia 76ers, 7 p.m. ET

Nov. 14 — Detroit Pistons vs. Atlanta Hawks, 7 p.m. ET

Nov. 14 — Philadelphia 76ers vs. Indiana Pacers, 7 p.m. ET

Nov. 17 — Atlanta Hawks vs. Philadelphia 76ers, 7:30 p.m. ET, ESPN

Nov. 17 — Cleveland Cavaliers vs. Detroit Pistons, 7:30 p.m. ET

Nov. 21 — Indiana Pacers vs. Atlanta Hawks, 7 p.m. ET

Nov. 21 — Cleveland Cavaliers vs. Philadelphia 76ers, 7:30 p.m. ET, TNT

Nov. 24 — Indiana Pacers vs. Detroit Pistons, 8 p.m. ET

Nov. 28 — Cleveland Cavaliers vs. Atlanta Hawks, 7:30 p.m. ET

East Group B: Milwaukee Bucks , New York Knicks , Miami Heat , Washington Wizards , Charlotte Hornets

Nov. 3 — Milwaukee Bucks vs. New York Knicks, 7:30 p.m. ET, ESPN

Nov. 3 — Miami Heat vs. Washington Wizards, 8 p.m. ET

Nov. 10 — Charlotte Hornets vs. Washington Wizards, 7 p.m. ET

Nov. 14 — Charlotte Hornets vs. Washington Wizards, 7 p.m. ET

Nov. 17 — Charlotte Hornets vs. Milwaukee Bucks, 7 p.m. ET

Nov. 17 — Washington Wizards vs. New York Knicks, 7 p.m. ET

Nov. 24 — New York Knicks vs. Miami Heat, 7:30 p.m. ET, ESPN

Nov. 24 — Milwaukee Bucks vs. Washington Wizards, 8 p.m. ET

Nov. 28 — Miami Heat vs. Milwaukee Bucks, 7:30 p.m. ET, TNT

Nov. 28 — New York Knicks vs. Charlotte Hornets, 7:30 p.m. ET

East Group C: Boston Celtics , Brooklyn Nets , Toronto Raptors , Chicago Bulls , Orlando Magic

Nov. 3 — Chicago Bulls vs. Brooklyn Nets, 8 p.m. ET

Nov. 10 — Boston Celtics vs. Brooklyn Nets, 7:30 p.m. ET, ESPN

Nov. 14 — Brooklyn Nets vs. Orlando Magic, 7:30 p.m. ET

Nov. 17 — Toronto Raptors vs. Boston Celtics, 7:30 p.m. ET

Nov. 17 — Chicago Bulls vs. Orlando Magic, 8 p.m. ET

Nov. 21 — Orlando Magic vs. Toronto Raptors, 7 p.m. ET

Nov. 24 — Orlando Magic vs. Boston Celtics, 2:30 p.m. ET, NBA TV

Nov. 24 — Toronto Raptors vs. Chicago Bulls, 7:30 p.m. ET

Nov. 28 — Boston Celtics vs. Chicago Bulls, 7:30 p.m. ET

Nov. 28 — Brooklyn Nets vs. Toronto Raptors, 7:30 p.m. ET

How to watch the 2023 NBA In-Season Tournament

The 2023 NBA In-Season Tournament will be shown on various TV networks including nationally on ESPN, TNT and NBA TV. Local Regional Sports Networks will also have coverage. Out-of-market games that are not broadcast nationally can be watched on NBA League Pass.

