2025 FedEx Cup Standings heading into BMW Championship
Updated Aug. 11, 2025 11:24 a.m. ET
After last week's St. Jude Championship, the PGA's FedEx Cup trophy field has dwindled from 70 golfers to 50. After winning the tournament, Justin Rose surged up the standings 21 spots to 4th. J.J. Spaun, who lost the playoff to Rose, also climbed into the top 5 after his runner-up finish. Check out the latest FedEx Cup Standings heading into this week's BMW Championship:
2025 FedEx Cup Standings
- Scottie Scheffler (5,456 Points) Last Week's Ranking: 1
- Rory McIlroy (3,444 Points) Last Week's Ranking: 2
- J.J. Spaun (3,344 Points) Last Week's Ranking: 8
- Justin Rose (3,220 Points) Last Week's Ranking: 25
- Sepp Straka (2,783 Points) Last Week's Ranking: 3
- Russell Henley (2,579 Points) Last Week's Ranking: 4
- Ben Griffin (2,555 Points) Last Week's Ranking: 6
- Tommy Fleetwood (2,433 Points) Last Week's Ranking: 9
- Justin Thomas (2,395 Points) Last Week's Ranking: 5
- Harris English (2,269 Points) Last Week's Ranking: 7
- Andrew Novak (1,991 Points) Last Week's Ranking: 12
- Cameron Young (1,904 Points) Last Week's Ranking: 16
- Ludvig Aberg (1,839 Points) Last Week's Ranking: 14
- Keegan Bradley (1,792 Points) Last Week's Ranking: 10
- Maverick McNealy (1,787 Points) Last Week's Ranking: 11
- Corey Conners (1,651 Points) Last Week's Ranking: 13
- Collin Morikawa (1,573 Points) Last Week's Ranking: 19
- Brian Harman (1,559 Points) Last Week's Ranking: 20
- Patrick Cantlay (1,555 Points) Last Week's Ranking: 23
- Robert MacIntyre (1,550 Points) Last Week's Ranking: 15
- Hideki Matsuyama (1,497 Points) Last Week's Ranking: 21
- Nick Taylor (1,481 Points) Last Week's Ranking: 18
- Shane Lowry (1,458 Points) Last Week's Ranking: 17
- Sam Burns (1,381 Points) Last Week's Ranking: 24
- Sungjae Im (1,360 Points) Last Week's Ranking: 29
- Chris Gotterup (1,331 Points) Last Week's Ranking: 22
- Jacob Bridgeman (1,299 Points) Last Week's Ranking: 33
- Viktor Hovland (1,297 Points) Last Week's Ranking: 26
- Akshay Bhatia (1,276 Points) Last Week's Ranking: 45
- Lucas Glover (1,234 Points) Last Week's Ranking: 27
- Sam Stevens (1,207 Points) Last Week's Ranking: 28
- Ryan Gerard (1,202 Points) Last Week's Ranking: 31
- Daniel Berger (1,180 Points) Last Week's Ranking: 30
- Ryan Fox (1,157 Points) Last Week's Ranking: 32
- Taylor Pendrith (1,150 Points) Last Week's Ranking: 38
- Thomas Detry (1,142 Points) Last Week's Ranking: 35
- Kurt Kitayama (1,122 Points) Last Week's Ranking: 52
- Denny McCarthy (1,121 Points) Last Week's Ranking: 39
- Brian Campbell (1,120 Points) Last Week's Ranking: 34
- Matt Fitzpatrick (1,104 Points) Last Week's Ranking: 41
- Si Woo Kim (1,102 Points) Last Week's Ranking: 46
- Michael Kim (1,100 Points) Last Week's Ranking: 36
- Xander Schauffele (1,099 Points) Last Week's Ranking: 42
- Jason Day (1,093 Points) Last Week's Ranking: 37
- Harry Hall (1,075 Points) Last Week's Ranking: 44
- Bud Cauley (1,051 Points) Last Week's Ranking: 53
- Tom Hoge (1,042 Points) Last Week's Ranking: 40
- Rickie Fowler (1,032 Points) Last Week's Ranking: 64
- Jhonattan Vegas (1,003 Points) Last Week's Ranking: 56
- J.T. Poston (996 Points) Last Week's Ranking: 51
