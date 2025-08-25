PGA Tour
PGA Tour
2025 PGA Tour Championship purse, prize money: Payouts and winnings
Published Aug. 25, 2025 9:46 a.m. ET
Tommy Fleetwood broke his PGA Tour winning drought in style, winning the Tour Championship and FedEx Cup. Fleetwood took home his first PGA victory in 164 starts. Let's take a look at the complete 2025 Tour Championship prize money breakdown, including the total purse and payouts for each position in the field.
2025 Tour Championship prize money, purse, payouts
- No. 1: Tommy Fleetwood - $10,000,000.00
- No. T2: Russell Henley - $4,352,500.00
- No. T2: Patrick Cantlay - $4,352,500.00
- No. T4: Corey Conners - $2,616,666.67
- No. T4: Scottie Scheffler - $2,616,666.67
- No. T4: Cameron Young - $2,616,666.67
- No. T7: Justin Thomas - $1,121,666.67
- No. T7: Sam Burns - $1,121,666.67
- No. T7: Keegan Bradley - $1,121,666.67
- No. T10: Chris Gotterup - $715,000.00
- No. T10: Ben Griffin - $715,000.00
- No. 12: Viktor Hovland - $660,000.00
- No. T13: Brian Harman - $570,000.00
- No. T13: Harris English - $570,000.00
- No. T13: Akshay Bhatia - $570,000.00
- No. T13: Shane Lowry - $570,000.00
- No. T17: Harry Hall - $482,500.00
- No. T17: Robert MacIntyre - $482,500.00
- No. T19: Collin Morikawa - $452,500.00
- No. T19: Nick Taylor - $452,500.00
- No. T21: Justin Rose - $422,500.00
- No. T21: Ludvig Aberg - $422,500.00
- No. T23: Rory McIlroy - $395,000.00
- No. T23: Maverick McNealy - $395,000.00
- No. T25: J.J. Spaun - $377,500.00
- No. T25: Andrew Novak - $377,500.00
- No. T27: Sungjae Im - $367,500.00
- No. T27: Jacob Bridgeman - $367,500.00
- No. 29: Hideki Matsuyama - $360,000.00
- No. 30: Sepp Straka - $355,000.00
