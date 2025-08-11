LIV Golf
2025 LIV Golf Chicago prize money payouts for each golfer

Published Aug. 11, 2025 9:40 a.m. ET

Dean Burmester captured his first title of the season, edging out Josele Ballester and Jon Rahm in a three-way playoff to claim the $4 million winner’s prize. Keep reading for a breakdown of how the prize money was distributed at LIV Golf Chicago.

LIV Golf Chicago 2025 prize money payouts

Individual Payouts 

  1. Dean Burmester – $4,000,000
  2. Josele Ballester – $1,875,000
  3. Jon Rahm – $1,875,000
  4. Carlos Ortiz – $1,000,000
  5. Harold Varner III – $700,000
  6. Branden Grace – $700,000
  7. Paul Casey – $700,000
  8. Thomas Pieters – $483,750
  9. Talor Gooch – $483,750
  10. Peter Uihlein – $381,667
  11. Sebastian Munoz – $381,667
  12. Richard Bland – $381,667
  13. Mito Pereira – $311,250
  14. Chieh-Po Lee – $311,250
  15. Marc Leishman – $311,250
  16. Bryson DeChambeau – $311,250
  17. Joaquin Niemann – $235,000
  18. Bubba Watson – $235,000
  19. Cameron Tringale – $235,000
  20. Patrick Reed – $235,000
  21. Jason Kokrak – $235,000
  22. Abraham Ancer – $235,000
  23. David Puig – $235,000
  24. Sergio Garcia – $235,000
  25. Dustin Johnson – $187,500
  26. Lucas Herbert – $187,500
  27. Charl Schwartzel – $187,500
  28. Phil Mickelson – $187,500
  29. Caleb Surratt – $165,000
  30. Louis Oosthuizen – $165,000
  31. Brooks Koepka – $165,000
  32. Cameron Smith – $165,000
  33. Matthew Wolff – $165,000
  34. Tom McKibbin – $145,200
  35. Martin Kaymer – $145,200
  36. Andy Ogletree – $145,200
  37. Tyrrell Hatton – $145,200
  38. Anirban Lahiri – $145,200
  39. Lee Westwood – $132,800
  40. Charles Howell III – $132,800
  41. Henrik Stenson – $132,800
  42. Ian Poulter – $132,800
  43. Yubin Jang – $132,800
  44. Anthony Kim – $126,000
  45. Adrian Meronk – $126,000
  46. Sam Horsfield – $126,000
  47. Jinichiro Kozuma – $121,500
  48. Ben Campbell – $121,500
  49. Kevin Na – $60,000
  50. Matt Jones – $60,000
  51. Danny Lee – $60,000
  52. Brendan Steele – $50,000
  53. Graeme McDowell – $50,000
  54. Frederik Kjettrup – $50,000

LIV Golf 2025 Chicago team prize money payouts

  • No. 1: Stinger GC, -17, $3,000,000
  • No. 2: Torque GC, -17, $1,500,000
  • No. 3 (tie): 4Aces GC, -15, $250,000
  • No. 3 (tie): Fireballs GC, -15, $250,000
