LIV Golf
2025 LIV Golf Chicago prize money payouts for each golfer
Published Aug. 11, 2025 9:40 a.m. ET
Dean Burmester captured his first title of the season, edging out Josele Ballester and Jon Rahm in a three-way playoff to claim the $4 million winner’s prize. Keep reading for a breakdown of how the prize money was distributed at LIV Golf Chicago.
LIV Golf Chicago 2025 prize money payouts
Individual Payouts
- Dean Burmester – $4,000,000
- Josele Ballester – $1,875,000
- Jon Rahm – $1,875,000
- Carlos Ortiz – $1,000,000
- Harold Varner III – $700,000
- Branden Grace – $700,000
- Paul Casey – $700,000
- Thomas Pieters – $483,750
- Talor Gooch – $483,750
- Peter Uihlein – $381,667
- Sebastian Munoz – $381,667
- Richard Bland – $381,667
- Mito Pereira – $311,250
- Chieh-Po Lee – $311,250
- Marc Leishman – $311,250
- Bryson DeChambeau – $311,250
- Joaquin Niemann – $235,000
- Bubba Watson – $235,000
- Cameron Tringale – $235,000
- Patrick Reed – $235,000
- Jason Kokrak – $235,000
- Abraham Ancer – $235,000
- David Puig – $235,000
- Sergio Garcia – $235,000
- Dustin Johnson – $187,500
- Lucas Herbert – $187,500
- Charl Schwartzel – $187,500
- Phil Mickelson – $187,500
- Caleb Surratt – $165,000
- Louis Oosthuizen – $165,000
- Brooks Koepka – $165,000
- Cameron Smith – $165,000
- Matthew Wolff – $165,000
- Tom McKibbin – $145,200
- Martin Kaymer – $145,200
- Andy Ogletree – $145,200
- Tyrrell Hatton – $145,200
- Anirban Lahiri – $145,200
- Lee Westwood – $132,800
- Charles Howell III – $132,800
- Henrik Stenson – $132,800
- Ian Poulter – $132,800
- Yubin Jang – $132,800
- Anthony Kim – $126,000
- Adrian Meronk – $126,000
- Sam Horsfield – $126,000
- Jinichiro Kozuma – $121,500
- Ben Campbell – $121,500
- Kevin Na – $60,000
- Matt Jones – $60,000
- Danny Lee – $60,000
- Brendan Steele – $50,000
- Graeme McDowell – $50,000
- Frederik Kjettrup – $50,000
LIV Golf 2025 Chicago team prize money payouts
- No. 1: Stinger GC, -17, $3,000,000
- No. 2: Torque GC, -17, $1,500,000
- No. 3 (tie): 4Aces GC, -15, $250,000
- No. 3 (tie): Fireballs GC, -15, $250,000
