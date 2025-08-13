LIV Golf
LIV Golf
2025 LIV Golf Indianapolis prize money payouts for each golfer
Published Aug. 18, 2025 9:30 a.m. ET
Sebastian Munoz captured his first title of the season, edging out Jon Rahm with a birdie on the first playoff hole to claim the $4 million winner’s prize. Keep reading for a breakdown of how the prize money was distributed at LIV Golf Indianapolis.
LIV Golf Indianapolis 2025 prize money payouts
Individual Payouts
- No. 1: Sebastian Munoz - $4,000,000
- No. 2: Jon Rahm - $2,250,000
- No. 3: Dustin Johnson - $1,500,000
- No. T4: Carlos Ortiz - $775,000
- No. T4: Branden Grace - $775,000
- No. T4: David Puig - $775,000
- No. T4: Joaquin Niemann - $775,000
- No. T8: Bubba Watson - $457,500
- No. T8: Thomas Pieters - $457,500
- No. T8: Adrian Meronk - $457,500
- No. T11: Charles Howell III - $370,000
- No. T11: Patrick Reed - $370,000
- No. 13: Abraham Ancer - $340,000
- No. T14: Bryson DeChambeau - $301,667
- No. T14: Graeme McDowell - $301,667
- No. T14: Cameron Smith - $301,667
- No. T17: Caleb Surratt - $250,000
- No. T17: Sergio Garcia - $250,000
- No. T17: Brendan Steele - $250,000
- No. T17: Lee Westwood - $250,000
- No. T17: Ian Poulter - $250,000
- No. T22: Cameron Tringale - $203,000
- No. T22: Ben Campbell - $203,000
- No. T22: Tom McKibbin - $203,000
- No. T22: Andy Ogletree - $203,000
- No. T22: Henrik Stenson - $203,000
- No. T27: Sam Horsfield - $175,000
- No. T27: Yubin Jang - $175,000
- No. T27: Matthew Wolff - $175,000
- No. T27: Paul Casey - $175,000
- No. T27: Anirban Lahiri - $175,000
- No. T32: Tyrrell Hatton - $153,350
- No. T32: Richard Bland - $153,350
- No. T32: Talor Gooch - $153,350
- No. T32: Dean Burmester - $153,350
- No. T36: Louis Oosthuizen - $142,667
- No. T36: Mito Pereira - $142,667
- No. T36: Charl Schwartzel - $142,667
- No. 39: Josele Ballester - $138,000
- No. T40: Danny Lee - $130,800
- No. T40: Jason Kokrak - $130,800
- No. T40: Phil Mickelson - $130,800
- No. T40: Martin Kaymer - $130,800
- No. T40: Jinichiro Kozuma - $130,800
- No. T45: Peter Uihlein - $125,000
- No. T45: Lucas Herbert - $125,000
- No. T47: Matt Jones - $101,000
- No. T47: Chieh-Po Lee - $101,000
- No. T47: Kevin Na - $101,000
- No. 50: Brooks Koepka - $60,000
- No. T51: Anthony Kim - $53,333
- No. T51: Harold Varner III - $53,333
- No. T51: Marc Leishman - $53,333
- No. 54: Frederik Kjettrup - $50,000
LIV Golf Indianapolis: Final Round Highlights | LIV on FOX
ADVERTISEMENT
LIV Golf 2025 Indianapolis team prize money payouts
- No. 1: Torque GC, -64, $3,500,000
- No. 2: Legion XIII, -54, $1,500,000
- No. 3: Fireballs GC, -50, $500,000
What did you think of this story?
share
recommended
-
5 Largest LIV Golf contracts: Jon Rahm, Phil Mickelson at top
LIV Golf Indianapolis: Jon Rahm Shoots 60, Claims Individual Championship
How to watch LIV Golf: 2025 dates, times, TV channels, streaming
-
How to watch LIV Golf Indianapolis 2025: Schedule, start time, TV channels, tee times, streaming
2025 LIV Golf Chicago prize money payouts for each golfer
LIV Indianapolis Round 1 Recap: Sebastian Munoz Shoots Record-Setting 59
-
What is LIV Golf? Format, how does it work?
Item 1 of 3
in this topic
recommended
-
5 Largest LIV Golf contracts: Jon Rahm, Phil Mickelson at top
LIV Golf Indianapolis: Jon Rahm Shoots 60, Claims Individual Championship
How to watch LIV Golf: 2025 dates, times, TV channels, streaming
-
How to watch LIV Golf Indianapolis 2025: Schedule, start time, TV channels, tee times, streaming
2025 LIV Golf Chicago prize money payouts for each golfer
LIV Indianapolis Round 1 Recap: Sebastian Munoz Shoots Record-Setting 59
-
What is LIV Golf? Format, how does it work?
Item 1 of 3