2025 LIV Golf Indianapolis prize money payouts for each golfer

Published Aug. 18, 2025 9:30 a.m. ET

Sebastian Munoz captured his first title of the season, edging out Jon Rahm with a birdie on the first playoff hole to claim the $4 million winner’s prize. Keep reading for a breakdown of how the prize money was distributed at LIV Golf Indianapolis.

LIV Golf Indianapolis 2025 prize money payouts

Individual Payouts 

LIV Golf Indianapolis: Final Round Highlights | LIV on FOX

LIV Golf Indianapolis: Final Round Highlights | LIV on FOX
Check out the thrilling recap of the Final Round at LIV Golf Indianapolis, where top players including Joaquin Niemann, Jon Rahm, Bryson DeChambeau, Brooks Koepka, Phil Mickelson, Dustin Johnson, Sebastian Munoz, and more battled it out.
LIV Golf 2025 Indianapolis team prize money payouts

  • No. 1: Torque GC, -64, $3,500,000
  • No. 2: Legion XIII, -54, $1,500,000
  • No. 3: Fireballs GC, -50, $500,000
