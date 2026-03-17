2025-26 Men's First Round Odds: Spreads, Lines for all 32 Games
Published Mar. 18, 2026 11:37 a.m. ET

Let's get down to business. 

Check out the odds for every first-round game in the men's NCAA Tournament at DraftKings Sportsbook as of March 18.

 

THURSDAY, MARCH 19

No. 16 Siena vs. No. 1 Duke

Spread: Duke -28.5
Moneyline: Duke -20000, Siena +3500
O/U: 135.5

No. 16 Howard vs. No. 1 Michigan

Spread: Michigan -31.5
Moneyline: Michigan -20000, Howard +3500
O/U: 151.5

No. 15 Idaho vs. No. 2 Houston

Spread: Houston -23.5
Moneyline: Houston -8000, Idaho +2200
O/U: 138.5

No. 14 Kennesaw State vs. No. 3 Gonzaga

Spread: Gonzaga -21.5
Moneyline: Gonzaga -4000, Kennesaw State +1600
O/U: 154.5

No. 14 North Dakota State vs. No. 3 Michigan State

Spread: Michigan State -16.5
Moneyline: MSU -1800, ND St. +1000
O/U: 143.5

No. 14 Penn vs. No. 3 Illinois

Spread: Illinois -24.5
Moneyline: Illinois -6500, Penn +2000
O/U: 150.5

No. 13 Troy vs. No. 4 Nebraska

Spread: Nebraska -13.5
Moneyline: Nebraska -1000, Troy +650
O/U: 137.5

No. 13 Hawaii vs. No. 4 Arkansas

Spread: Arkansas -15.5
Moneyline: Arkansas -1450, Hawaii +850
O/U: 159.5

No. 12 High Point vs. No. 5 Wisconsin

Spread: Wisconsin -10.5
Moneyline: Wisconsin -500, High Point +380
O/U: 163.5

No. 12 McNeese vs. No. 5 Vanderbilt

Spread: Vanderbilt -11.5
Moneyline: Vanderbilt -700, McNeese +500
O/U: 150.5

No. 11 South Florida vs. No. 6 Louisville

Spread: Louisville -4.5
Moneyline: Louisville -205, South Florida +170
O/U: 164.5

No. 11 VCU vs. No. 6 UNC

Spread: UNC -2.5
Moneyline: UNC -155, VCU +130
O/U: 152.5

No. 11 Texas vs. No. 6 BYU

Spread: BYU -1.5
Moneyline: BYU -148, Texas +124
O/U: 159.5

No. 10 Texas A&M vs. No. 7 Saint Mary's

Spread: Saint Mary's -3.5
Moneyline: Saint Mary's -162, Texas A&M +136
O/U: 146.5

No. 9 TCU vs. No. 8 Ohio State

Spread: Ohio State -2.5
Moneyline: Ohio State -142, TCU +120
O/U: 146.5

No. 9 Saint Louis vs. No. 8 Georgia

Spread: Georgia -1.5
Moneyline: Georgia -148, Saint Louis +124
O/U: 169.5

 

FRIDAY, MARCH 20

No. 16 LIU vs. No. 1 Arizona

Spread: Arizona -30.5
Moneyline: Arizona -100000, LIU +5000
O/U: 150.5

No. 15 Tennessee State vs. No. 2 Iowa State

Spread: ISU -24.5
Moneyline: ISU -8000, Tennessee State +2200
O/U: 149.5

No. 15 Queens U vs. No. 2 Purdue

Spread: Purdue -25.5
Moneyline: Purdue -8000, Queens U +2200
O/U: 163.5

No. 15 Furman vs. No. 2 UConn

Spread: UConn -20.5
Moneyline: UConn -4500, Furman +1700
O/U: 136.5

No. 14 Wright State vs. No. 3 Virginia

Spread: Virginia -18.5
Moneyline: Virginia -2800, Wright State +1300
O/U: 145.5

No. 13 Hofstra vs. No. 4 Alabama

Spread: Alabama -11.5
Moneyline: Alabama -800, Hofstra +550
O/U: 159.5

No. 13 Cal Baptist vs. No. 4 Kansas

Spread: Kansas -14.5
Moneyline: Kansas -1200, Cal Baptist +750
O/U: 138.5

No. 12 Akron vs. No. 5 Texas Tech

Spread: Texas Tech -7.5
Moneyline: Texas Tech -340, Akron +270
O/U: 156.5

No. 12 Northern Iowa vs. No. 5 St. John's

Spread: St. John's -9.5
Moneyline: St. John's -535, UNI +400
O/U: 131.5

No. 10 Missouri vs. No. 7 Miami FL

Spread: Miami -1.5
Moneyline: Miami -130, Missouri +110
O/U: 147.5

No. 10 Santa Clara vs. No. 7 Kentucky

Spread: Kentucky -3.5
Moneyline: Kentucky -162, Santa Clara +136
O/U: 160.5

No. 10 UCF vs. No. 7 UCLA

Spread: UCLA -5.5
Moneyline: UCLA -250, UCF +205
O/U: 152.5

No. 9 Utah State vs. No. 8 Villanova

Spread: Utah State -1.5
Moneyline: Utah State -125, Villanova +105
O/U: 146.5

No. 9 Iowa vs. No. 8 Clemson

Spread: Iowa -2.5
Moneyline: Iowa -135, Clemson +114
O/U: 128.5

