2025 NASCAR Watkins Glen qualifying: Order for Go Bowling at The Glen

Published Aug. 8, 2025 10:04 a.m. ET

The NASCAR Cup Series heads to Watkins Glen, New York for Go Bowling at The Glen. Catch the race on Sunday on USA at 2 p.m. ET. 

Qualifying starts Saturday on USA. Check out the 2025 NASCAR Watkins Glen qualifying order below.

2025 NASCAR Watkins Glen Qualifying Order

Group 1

  1. J.J. Yeley (#44)
  2. Connor Zilisch (#87)
  3. Katherine Legge (#78)
  4. Josh Bilicki (#66)
  5. Ty Dillon (#10)
  6. Zane Smith (#38)
  7. Cody Ware (#51)
  8. Todd Gilliland (#34)
  9. Riley Herbst (#35)
  10. Ricky Stenhouse Jr. (#47)
  11. Noah Gragson (#4)
  12. Shane van Gisbergen (#88)
  13. Cole Custer (#41)
  14. Daniel Suárez (#99)
  15. Michael McDowell (#71)
  16. Justin Haley (#7)
  17. Kyle Larson (#5)
  18. Ty Gibbs (#54)
  19. Kyle Busch (#8)
  20. Chris Buescher (#17)

Check out the best highlights from the NASCAR Cup Series: Iowa Corn 350 Powered by Ethanol at Iowa Speedway.

Group 2

  1. Erik Jones (#43)
  2. AJ Allmendinger (#16)
  3. Denny Hamlin (#11)
  4. John Hunter Nemechek (#42)
  5. Austin Dillon (#3)
  6. Josh Berry (#21)
  7. Tyler Reddick (#45)
  8. Christopher Bell (#20)
  9. Austin Cindric (#2)
  10. Carson Hocevar (#77)
  11. Ross Chastain (#1)
  12. Chase Elliott (#9)
  13. Joey Logano (#22)
  14. Brad Keselowski (#6)
  15. Alex Bowman (#48)
  16. Ryan Preece (#60)
  17. Bubba Wallace (#23)
  18. Ryan Blaney (#12)
  19. Chase Briscoe (#19)
  20. William Byron (#24)
