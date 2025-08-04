NASCAR Cup Series
NASCAR Cup Series
2025 NASCAR Watkins Glen qualifying: Order for Go Bowling at The Glen
Published Aug. 8, 2025 10:04 a.m. ET
The NASCAR Cup Series heads to Watkins Glen, New York for Go Bowling at The Glen. Catch the race on Sunday on USA at 2 p.m. ET.
Qualifying starts Saturday on USA. Check out the 2025 NASCAR Watkins Glen qualifying order below.
2025 NASCAR Watkins Glen Qualifying Order
Group 1
- J.J. Yeley (#44)
- Connor Zilisch (#87)
- Katherine Legge (#78)
- Josh Bilicki (#66)
- Ty Dillon (#10)
- Zane Smith (#38)
- Cody Ware (#51)
- Todd Gilliland (#34)
- Riley Herbst (#35)
- Ricky Stenhouse Jr. (#47)
- Noah Gragson (#4)
- Shane van Gisbergen (#88)
- Cole Custer (#41)
- Daniel Suárez (#99)
- Michael McDowell (#71)
- Justin Haley (#7)
- Kyle Larson (#5)
- Ty Gibbs (#54)
- Kyle Busch (#8)
- Chris Buescher (#17)
Group 2
- Erik Jones (#43)
- AJ Allmendinger (#16)
- Denny Hamlin (#11)
- John Hunter Nemechek (#42)
- Austin Dillon (#3)
- Josh Berry (#21)
- Tyler Reddick (#45)
- Christopher Bell (#20)
- Austin Cindric (#2)
- Carson Hocevar (#77)
- Ross Chastain (#1)
- Chase Elliott (#9)
- Joey Logano (#22)
- Brad Keselowski (#6)
- Alex Bowman (#48)
- Ryan Preece (#60)
- Bubba Wallace (#23)
- Ryan Blaney (#12)
- Chase Briscoe (#19)
- William Byron (#24)
share
recommended
-
2025 NASCAR Odds: Shane van Gisbergen Opens As Early Favorite For Watkins Glen
NASCAR Power Rankings: William Byron Surges, And A New No. 1
2025 NASCAR Watkins Glen Entry List: All 40 drivers for Go Bowling at The Glen
-
2025 NASCAR Playoff Picture: Reason For Tyler Reddick To Worry?
2025 NASCAR Playoff Standings After Iowa's Race
Item 1 of 2
in this topic
recommended
-
2025 NASCAR Odds: Shane van Gisbergen Opens As Early Favorite For Watkins Glen
NASCAR Power Rankings: William Byron Surges, And A New No. 1
2025 NASCAR Watkins Glen Entry List: All 40 drivers for Go Bowling at The Glen
-
2025 NASCAR Playoff Picture: Reason For Tyler Reddick To Worry?
2025 NASCAR Playoff Standings After Iowa's Race
Item 1 of 2