2025 Green Bay Packers Depth Chart Heading into NFL Week 1
Published Sep. 3, 2025 10:52 a.m. ET
The Green Bay Packers head into the 2025 season with a rising young core and playoff ambitions. As they prepare for NFL Week 1, here’s a look at how the depth chart is coming together on both sides of the ball.
Green Bay Packers 2025 Depth Chart
Offense
- QB: Jordan Love, Malik Willis
- RB: Josh Jacobs, Emanuel Wilson, Chris Brooks
- WR: Jayden Reed, Dontayvion Wicks
- LWR: Romeo Doubs, Savion Williams
- RWR: Matthew Golden, Malik Heath
- TE: Tucker Kraft, Luke Musgrave, John FitzPatrick, Ben Sims
- LT: Rasheed Walker, Jordan Morgan
- LG: Aaron Banks, Donovan Jennings
- C: Elgton Jenkins
- RG: Sean Rhyan, Darian Kinnard
- RT: Zach Tom, Anthony Belton
Defense
- LDE: Rashan Gary, Brenton Cox, Barryn Sorrell
- DT: Devonte Wyatt, Karl Brooks, Colby Wooden
- NT: Nazir Stackhouse, Warren Brinson
- RDE: Lukas Van Ness, Kingsley Enagbare
- MLB: Edgerrin Cooper, Isaiah McDuffie
- NB: Javon Bullard
- LCB: Keisean Nixon, Bo Melton
- SS: Xavier McKinney, Kitan Oladapo
- FS: Evan Williams, Zayne Anderson
- RCB: Nate Hobbs, Carrington Valentine, Kamal Hadden
Special Teams
- K: Brandon McManus
- P: Daniel Whelan
- H: Daniel Whelan
- KR: Keisean Nixon, Matthew Golden, Savion Williams
- PR: Jayden Reed, Keisean Nixon, Matthew Golden
- LS: Matt Orzech
