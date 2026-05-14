2026 NFL Odds Week 1: Lines, Spreads, Results For All 16 Games
Headlined by a Sept. 9 Super Bowl rematch between the Seahawks and Patriots, as well as the NFL’s first-ever game in Australia between the Rams and 49ers, Week 1 is absolutely loaded.
Here are the lines for every Week 1 matchup at bet365 Sportsbook as of Sept. 14.
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Patriots 10, Seahawks 13
Spread: Seahawks -3.5 (NE covers)
O/U: 44.5 (Under hits)
49ers 27, Rams 7
Spread: Rams -3.5 (SF covers)
O/U: 48.5 (Under hits)
Falcons 13, Steelers 20
Spread: Steelers -6.5 (PIT covers)
O/U: 40.5 (Under hits)
Ravens 41, Colts 23
Spread: Ravens -3 (BAL covers)
O/U: 48.5 (Over hits)
Bills 36, Texans 31
Spread: Bills -1.5 (BUF covers)
O/U: 44.5 (Over hits)
Bears 59, Panthers 37
Spread: Bears -3 (CHI covers)
O/U: 47.5 (Over hits)
Browns 10, Jaguars 34
Spread: Jaguars -8.5 (JAX covers)
O/U: 40.5 (Over hits)
Saints 30, Lions 31
Spread: Lions -7 (NO covers)
O/U: 49.5 (Over hits)
Jets 23, Titans 10
Spread: Titans -1.5 (NYJ covers)
O/U: 38.5 (Under hits)
Buccaneers 27, Bengals 33
Spread: Bengals -3.5 (CIN covers)
O/U: 50.5 (Over hits)
Cardinals 26, Chargers 14
Spread: Chargers -9.5 (ARI covers)
O/U: 47.5 (Under hits)
Packers 22, Vikings 39
Spread: Vikings -1.5 (MIN covers)
O/U: 46.5 (Over hits)
Dolphins 13, Raiders 27
Spread: Raiders -3 (LV covers)
O/U: 40.5 (Under hits)
Commanders 22, Eagles 24
Spread: Eagles -5.5 (WSH covers)
O/U: 44.5 (Over hits)
Cowboys @ Giants
Spread: Cowboys -3
Moneyline: Cowboys -170, Giants +145
O/U: 47.5
Broncos @ Chiefs
Spread: Chiefs -2.5
Moneyline: Chiefs -135, Broncos +115
O/U: 43.5
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