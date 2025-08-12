National Football League
2025 New Orleans Saints Depth Chart Heading into NFL Week 1

Published Sep. 3, 2025 12:53 p.m. ET

The New Orleans Saints start the 2025 season with hopes of improving on a 5-12 record from last season. Here’s how the depth chart is shaping up heading into NFL Week 1.

New Orleans Saints 2025 Depth Chart

Offense

Terron Armstead reveals what made Sean Payton special during their New Orleans Saints days | The Herd

Terron Armstead reveals what made Sean Payton special during their New Orleans Saints days | The Herd
5x Pro Bowler and Miami Dolphins offensive tackle Terron Armstead joins Colin Cowherd to share what made Sean Payton special during their time together on the New Orleans Saints. He breaks down Payton’s leadership, coaching style, and the impact he had on his career.

Defense

Special Teams

  • K: Blake Grupe
  • P: Kai Kroeger
  • H: Kai Kroeger
  • KR: Rashid Shaheed, Velus Jones
  • PR: Rashid Shaheed, Kendre Miller
  • LS: Zach Wood   
