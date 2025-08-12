National Football League
2025 New Orleans Saints Depth Chart Heading into NFL Week 1
Published Sep. 3, 2025 12:53 p.m. ET
The New Orleans Saints start the 2025 season with hopes of improving on a 5-12 record from last season. Here’s how the depth chart is shaping up heading into NFL Week 1.
New Orleans Saints 2025 Depth Chart
Offense
- QB: Spencer Rattler, Tyler Shough, Jake Haener
- RB: Alvin Kamara, Kendre Miller, Velus Jones, Devin Neal
- WR: Devaughn Vele
- LWR: Chris Olave, Mason Tipton, Trey Palmer
- RWR: Rashid Shaheed, Brandin Cooks
- TE: Juwan Johnson, Moliki Matavao
- LT: Kelvin Banks, Dillon Radunz
- LG: Trevor Penning, Asim Richards
- C: Erik McCoy, Luke Fortner
- RG: Cesar Ruiz, Torricelli Simpkins
- RT: Taliese Fuaga, Xavier Truss
Defense
- LDE: Bryan Bresee, Vernon Broughton
- NT: Davon Godchaux, Khristian Boyd
- RDE: Nathan Shepherd, Jonathan Bullard
- LOLB: Chase Young, Cameron Jordan
- WLB: Pete Werner, Jaylan Ford, Isaiah Stalbird
- MLB: Demario Davis, Danny Stutsman
- ROLB: Carl Granderson, Chris Rumph
- NB: Alontae Taylor, Ugo Amadi
- LCB: Isaac Yiadom, Rejzohn Wright
- SS: Justin Reid, Jonas Sanker
- FS: Julian Blackmon, Jordan Howden
- RCB: Kool-Aid McKinstry, Quincy Riley
Special Teams
- K: Blake Grupe
- P: Kai Kroeger
- H: Kai Kroeger
- KR: Rashid Shaheed, Velus Jones
- PR: Rashid Shaheed, Kendre Miller
- LS: Zach Wood
