2025 NASCAR Darlington qualifying: Order for Cook Out Southern 500
Published Aug. 29, 2025 9:06 a.m. ET
The NASCAR Cup Series heads to Darlington Raceway for Cook Out Southern 500. Catch the race on Saturday on USA at 6 p.m. ET.
Qualifying starts Friday on USA. Check out the 2025 NASCAR Darlington qualifying order below.
2025 NASCAR Darlington Qualifying Order
- Riley Herbst (#35)
- Noah Gragson (#4)
- Ricky Stenhouse Jr. (#47)
- Derek Kraus (#44)
- Josh Bilicki (#66)
- Carson Hocevar (#77)
- Zane Smith (#38)
- Kyle Busch (#8)
- Ty Dillon (#10)
- Cody Ware (#51)
- AJ Allmendinger (#16)
- John Hunter Nemechek (#42)
- Brad Keselowski (#6)
- Todd Gilliland (#34)
- Michael McDowell (#71)
- Ryan Preece (#60)
- Cole Custer (#41)
- Ty Gibbs (#54)
- Justin Haley (#7)
- Erik Jones (#43)
- Chris Buescher (#17)
- Daniel Suarez (#99)
- Austin Cindric (#2)
- Alex Bowman (#48)
- Bubba Wallace (#23)
- Joey Logano (#22)
- Austin Dillon (#3)
- Tyler Reddick (#45)
- Chase Briscoe (#19)
- Denny Hamlin (#11)
- William Byron (#24)
- Ross Chastain (#1)
- Shane van Gisbergen (#88)
- Christopher Bell (#20)
- Josh Berry (#21)
- Chase Elliott (#9)
- Kyle Larson (#5)
- Ryan Blaney (#12)
Ryan Blaney on Thrilling Daytona Win & Confidence Heading Into NASCAR Playoffs
