2025 NASCAR Darlington qualifying: Order for Cook Out Southern 500

Published Aug. 29, 2025 9:06 a.m. ET

The NASCAR Cup Series heads to Darlington Raceway for Cook Out Southern 500. Catch the race on Saturday on USA at 6 p.m. ET. 

Qualifying starts Friday on USA. Check out the 2025 NASCAR Darlington qualifying order below.

2025 NASCAR Darlington Qualifying Order

  1. Riley Herbst (#35)
  2. Noah Gragson (#4)
  3. Ricky Stenhouse Jr. (#47)
  4. Derek Kraus (#44)
  5. Josh Bilicki (#66)
  6. Carson Hocevar (#77)
  7. Zane Smith (#38)
  8. Kyle Busch (#8)
  9. Ty Dillon (#10)
  10. Cody Ware (#51)
  11. AJ Allmendinger (#16)
  12. John Hunter Nemechek (#42)
  13. Brad Keselowski (#6)
  14. Todd Gilliland (#34)
  15. Michael McDowell (#71)
  16. Ryan Preece (#60)
  17. Cole Custer (#41)
  18. Ty Gibbs (#54)
  19. Justin Haley (#7)
  20. Erik Jones (#43)
  21. Chris Buescher (#17)
  22. Daniel Suarez (#99)
  23. Austin Cindric (#2)
  24. Alex Bowman (#48)
  25. Bubba Wallace (#23)
  26. Joey Logano (#22)
  27. Austin Dillon (#3)
  28. Tyler Reddick (#45)
  29. Chase Briscoe (#19)
  30. Denny Hamlin (#11)
  31. William Byron (#24)
  32. Ross Chastain (#1)
  33. Shane van Gisbergen (#88)
  34. Christopher Bell (#20)
  35. Josh Berry (#21)
  36. Chase Elliott (#9)
  37. Kyle Larson (#5)
  38. Ryan Blaney (#12)

Ryan Blaney on Thrilling Daytona Win & Confidence Heading Into NASCAR Playoffs
Fresh off his dramatic win at Daytona, Ryan Blaney joins Kevin Harvick for this week’s Victory Lap. The two break down the final laps at Daytona, how Blaney sealed the deal in one of the most exciting finishes of the season, and what the victory means heading into the postseason. Blaney also opens up about his playoff preparation, how he’s approaching each round of tracks, and the mindset it takes to survive the postseason grind.
