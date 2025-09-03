FIFA Men's World Cup
Argentina vs. Venezuela: 2026 World Cup Qualifier preview, odds, how to watch, time

Updated Sep. 4, 2025 10:50 a.m. ET

Argentina hosts Venezuela in a World Cup Qualifier in Buenos Aires. Here’s everything you need to know about Argentina vs Venezuela.

How to watch Argentina vs. Venezuela

  • Date: Thursday, September 4th, 2025
  • Time: 7:30 p.m. ET
  • Location: Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti, Buenos Aires, ARG
  • TV/Streaming: Peacock, Universo, Telemundo, ViX, Fubo
  • Live Boxscore: FOXSports.com

Betting Odds

As of September 4th, the odds (via DraftKings Sportsbook) for the match are:

  • Argentina: -390
  • Draw: +475
  • Venezuela: +1100

Argentina vs. Venezuela Head to Head

This will be the 31st meeting between Argentina and Venezuela men's national teams.

Previous Scores

  • Oct 10, 2024: Venezuela vs Argentina (1–1)
  • Mar 25, 2022: Argentina vs Venezuela (3–0)
  • Sep 2, 2021: Venezuela vs Argentina (1–3)
  • Jun 28, 2019: Argentina vs Venezuela (2–0)
  • Mar 22, 2019: Venezuela vs Argentina (1–3)
  • Sep 5, 2017: Venezuela vs Argentina (1–1)
  • Sep 6, 2016: Venezuela vs Argentina (2–2)
  • Jun 18, 2016: Argentina vs Venezuela (4–1)
  • Oct 11, 2013: Venezuela vs Argentina (2–1)
  • Mar 22, 2013: Argentina vs Venezuela (3–0)
  • Oct 11, 2011: Venezuela vs Argentina (1–0)
  • Mar 16, 2011: Argentina vs Venezuela (4–1)
  • Mar 28, 2009: Argentina vs Venezuela (4–0)
  • Oct 15, 2008: Venezuela vs Argentina (2–0)
  • Sep 9, 2007: Venezuela vs Argentina (0–2)
  • Nov 17, 2004: Argentina vs Venezuela (3–2)
  • Sep 8, 2003: Venezuela vs Argentina (0–3)
  • Mar 29, 2001: Argentina vs Venezuela (5–0)
  • Apr 26, 2000: Venezuela vs Argentina (0–4)
  • Feb 4, 1999: Venezuela vs Argentina (0–2)
  • Jul 20, 1997: Argentina vs Venezuela (2–0)
  • Oct 9, 1996: Venezuela vs Argentina (2–5)
  • Dec 21, 1995: Argentina vs Venezuela (6–0)
  • Jul 8, 1991: Argentina vs Venezuela (3–0)
  • Jun 9, 1985: Argentina vs Venezuela (3–0)
  • May 26, 1985: Venezuela vs Argentina (2–3)
  • Jul 20, 1975: Venezuela vs Argentina (1–5)
  • Aug 10, 1975: Venezuela vs Argentina (1–5)
  • Aug 3, 1975: Venezuela vs Argentina (1–5)
  • Jan 25, 1967: Argentina vs Venezuela (5–1)
  • Feb 29, 1956: Argentina vs Venezuela (6–1)
Team Form

Below are the last 5 matches for each team and the results:

Argentina 

  • 6/10: vs Colombia — D 1–1
  • 6/5: at Chile — W 1–0
  • 3/25: vs Brazil — W 4–1
  • 3/21: at Uruguay — W 1–0
  • 11/19: vs Peru — W 1–0

Venezuela

  • 6/10: at Uruguay — L 2–0
  • 6/6: vs Bolivia — W 2–0
  • 3/25: vs Peru — W 1–0
  • 3/21: at Ecuador — L 2–1
  • 1/18: at USA — L 3–1
