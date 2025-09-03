FIFA Men's World Cup
Argentina vs. Venezuela: 2026 World Cup Qualifier preview, odds, how to watch, time
Updated Sep. 4, 2025 10:50 a.m. ET
Argentina hosts Venezuela in a World Cup Qualifier in Buenos Aires. Here’s everything you need to know about Argentina vs Venezuela.
How to watch Argentina vs. Venezuela
- Date: Thursday, September 4th, 2025
- Time: 7:30 p.m. ET
- Location: Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti, Buenos Aires, ARG
- TV/Streaming: Peacock, Universo, Telemundo, ViX, Fubo
- Live Boxscore: FOXSports.com
Betting Odds
As of September 4th, the odds (via DraftKings Sportsbook) for the match are:
- Argentina: -390
- Draw: +475
- Venezuela: +1100
Argentina vs. Venezuela Head to Head
This will be the 31st meeting between Argentina and Venezuela men's national teams.
Previous Scores
- Oct 10, 2024: Venezuela vs Argentina (1–1)
- Mar 25, 2022: Argentina vs Venezuela (3–0)
- Sep 2, 2021: Venezuela vs Argentina (1–3)
- Jun 28, 2019: Argentina vs Venezuela (2–0)
- Mar 22, 2019: Venezuela vs Argentina (1–3)
- Sep 5, 2017: Venezuela vs Argentina (1–1)
- Sep 6, 2016: Venezuela vs Argentina (2–2)
- Jun 18, 2016: Argentina vs Venezuela (4–1)
- Oct 11, 2013: Venezuela vs Argentina (2–1)
- Mar 22, 2013: Argentina vs Venezuela (3–0)
- Oct 11, 2011: Venezuela vs Argentina (1–0)
- Mar 16, 2011: Argentina vs Venezuela (4–1)
- Mar 28, 2009: Argentina vs Venezuela (4–0)
- Oct 15, 2008: Venezuela vs Argentina (2–0)
- Sep 9, 2007: Venezuela vs Argentina (0–2)
- Nov 17, 2004: Argentina vs Venezuela (3–2)
- Sep 8, 2003: Venezuela vs Argentina (0–3)
- Mar 29, 2001: Argentina vs Venezuela (5–0)
- Apr 26, 2000: Venezuela vs Argentina (0–4)
- Feb 4, 1999: Venezuela vs Argentina (0–2)
- Jul 20, 1997: Argentina vs Venezuela (2–0)
- Oct 9, 1996: Venezuela vs Argentina (2–5)
- Dec 21, 1995: Argentina vs Venezuela (6–0)
- Jul 8, 1991: Argentina vs Venezuela (3–0)
- Jun 9, 1985: Argentina vs Venezuela (3–0)
- May 26, 1985: Venezuela vs Argentina (2–3)
- Jul 20, 1975: Venezuela vs Argentina (1–5)
- Aug 10, 1975: Venezuela vs Argentina (1–5)
- Aug 3, 1975: Venezuela vs Argentina (1–5)
- Jan 25, 1967: Argentina vs Venezuela (5–1)
- Feb 29, 1956: Argentina vs Venezuela (6–1)
Team Form
Below are the last 5 matches for each team and the results:
Argentina
- 6/10: vs Colombia — D 1–1
- 6/5: at Chile — W 1–0
- 3/25: vs Brazil — W 4–1
- 3/21: at Uruguay — W 1–0
- 11/19: vs Peru — W 1–0
Venezuela
- 6/10: at Uruguay — L 2–0
- 6/6: vs Bolivia — W 2–0
- 3/25: vs Peru — W 1–0
- 3/21: at Ecuador — L 2–1
- 1/18: at USA — L 3–1
