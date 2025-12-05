FIFA Men's World Cup
2026 World Cup Schedule: All Games, Dates, Matchups
FIFA Men's World Cup

2026 World Cup Schedule: All Games, Dates, Matchups

Updated Dec. 5, 2025 11:45 p.m. ET

Start your planning and save your airline miles. The World Cup schedule has been released. 

We know all the matches and dates for the group stage games for next summer's 48-team soccer bonanza. That includes where the U.S. men's national team will play.

2026 World Cup schedule: Group Stage

June 11, 2026

  • Group A: Mexico vs. South Africa – Mexico City
  • Group A: South Korea vs. UEFA playoff D – Guadalajara

June 12

  • Group B: Canada vs. UEFA playoff A – Toronto
  • Group D: USA vs. Paraguay – Los Angeles

June 13

  • Group C: Brazil vs. Morocco
  • Group D: Australia vs. UEFA playoff C
  • Group C: Haiti vs. Scotland
  • Group B: Qatar vs. Switzerland

June 14

  • Group E: Germany vs. Curaçao
  • Group E: Ivory Coast vs. Ecuador
  • Group F: Netherlands vs. Japan
  • Group F: UEFA playoff B vs. Tunisia

June 15

  • Group H: Spain vs. Cape Verde
  • Group H: Saudi Arabia vs. Uruguay
  • Group G: Belgium vs. Egypt
  • Group G: Iran vs. New Zealand

June 16

  • Group I: France vs. Senegal
  • Group I: FIFA playoff 2 vs. Norway
  • Group J: Argentina vs. Algeria
  • Group J: Austria vs. Jordan

June 17

  • Group L: England vs. Croatia
  • Group L: Ghana vs. Panama
  • Group K: Portugal vs. FIFA playoff 1
  • Group K: Uzbekistan vs. Colombia

June 18

  • Group A: UEFA playoff D vs. South Africa
  • Group A: Switzerland vs. UEFA playoff A (Group A)
  • Group B: Canada vs. Qatar (Group B) – Vancouver
  • Group A: Mexico vs. South Korea – Guadalajara

June 19

  • Group C: Brazil vs. Haiti
  • Group C: Scotland vs. Morocco
  • Group D: UEFA playoff C vs. Paraguay
  • Group D: USA vs. Australia – Seattle

June 20

  • Group E: Germany vs. Ivory Coast
  • Group E: Ecuador vs. Curaçao
  • Group F: Netherlands vs. UEFA playoff B
  • Group F: Tunisia vs. Japan

June 21

  • Group H: Spain vs. Saudi Arabia
  • Group H: Uruguay vs. Cape Verde
  • Group G: Belgium vs. Iran
  • Group G: New Zealand vs. Egypt

June 22

  • Group I: France vs. FIFA playoff 2
  • Group I: Norway vs. Senegal
  • Group J: Argentina vs. Austria
  • Group J: Jordan vs. Algeria

June 23

  • Group L: England vs. Ghana
  • Group L: Panama vs. Croatia
  • Group K: Portugal vs. Uzbekistan
  • Group K: Colombia vs. FIFA playoff 1

June 24

  • Group C: Scotland vs. Brazil
  • Group C: Morocco vs. Haiti
  • Group B: Canada vs. Switzerland
  • Group B: UEFA playoff A vs. Qatar
  • Group A: Mexico vs. UEFA playoff D - Mexico City
  • Group A: South Korea vs. South Africa - Monterrey

June 25

  • Group E: Ecuador vs. Germany
  • Group E: Curaçao vs. Ivory Coast
  • Group F: Tunisia vs. Netherlands
  • Group F: Japan vs. UEFA playoff B
  • Group D: USA vs. UEFA playoff C – Los Angeles
  • Group D: Paraguay vs. Australia - San Francisco Bay Area

June 26

  • Group I: Norway vs. France
  • Group I: Senegal vs. FIFA playoff 2
  • Group G: New Zealand vs. Belgium
  • Group G: Egypt vs. Iran
  • Group H: Uruguay vs. Spain
  • Group H: Cape Verde vs. Saudi Arabia

June 27

  • Group L: Panama vs. England
  • Group L: Croatia vs. Ghana
  • Group J: Jordan vs. Argentina
  • Group J: Algeria vs. Austria
  • Group K: Colombia vs. Portugal
  • Group K: FIFA playoff 1 vs. Uzbekistan

2026 World Cup Schedule: Knockout Round

  • Round of 32: June 28-July 3
  • Round of 16: July 4-July 7
  • Quarterfinals: July 9-July 11
  • Semifinals: July 14-15 – AT&T Stadium (Arlington, Texas) and Mecedes-Benz Stadium (Atlanta)
  • Third-place match: July 18 – Hard Rock Stadium, Miami Gardens
  • World Cup final: July 19 – MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey
What did you think of this story?
share
Get more from the FIFA Men's World Cup Follow your favorites to get information about games, news and more
in this topic
NEXT STORY
Next Story Image: 2026 World Cup Draw: Tom Brady Headlines Star-Studded Draw Assistants

2026 World Cup Draw: Tom Brady Headlines Star-Studded Draw Assistants

Top Leagues
NFL NFLCollege Football College FootballINDYCAR Image INDYCARMLB MLBCollege Basketball College BasketballNASCAR Image NASCAR
Top Shows
The Herd with Colin Cowherd The Herd with Colin CowherdFirst Things First First Things FirstThe Joel Klatt Show logo The Joel Klatt ShowKevin Harvick's Happy Hour logo Kevin Harvick's Happy HourBear Bets logo Bear Bets
Affiliated Apps
FOX Sports FOX SportsFOX One FOX One
Quick Links
2026 FIFA WORLD CUP Image FIFA World Cup 2026™Best Betting Apps Image Best Betting Apps & SitesBest Sportsbook Promos Image Best Sportsbook Promos2025 NFL Scores Image 2025 NFL ScoresMissouri Sports Betting Image Missouri Sports Betting
FOX SPORTS™, SPEED™, SPEED.COM™ & © 2025 Fox Media LLC and Fox Sports Interactive Media, LLC. All rights reserved. Use of this website (including any and all parts and components) constitutes your acceptance of these Terms of Use and Privacy Policy | Advertising Choices | Your Privacy Choices | Closed Captioning
HelpPressAdvertise with UsJobsFOX CincyRSSSitemap
FS1FOXFOX NewsFox CorporationFOX Sports SupportsFOX Deportes