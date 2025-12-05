FIFA Men's World Cup
FIFA Men's World Cup
2026 World Cup Schedule: All Games, Dates, Matchups
Updated Dec. 5, 2025 11:45 p.m. ET
Start your planning and save your airline miles. The World Cup schedule has been released.
We know all the matches and dates for the group stage games for next summer's 48-team soccer bonanza. That includes where the U.S. men's national team will play.
2026 World Cup schedule: Group Stage
June 11, 2026
- Group A: Mexico vs. South Africa – Mexico City
- Group A: South Korea vs. UEFA playoff D – Guadalajara
June 12
- Group B: Canada vs. UEFA playoff A – Toronto
- Group D: USA vs. Paraguay – Los Angeles
June 13
- Group C: Brazil vs. Morocco
- Group D: Australia vs. UEFA playoff C
- Group C: Haiti vs. Scotland
- Group B: Qatar vs. Switzerland
June 14
- Group E: Germany vs. Curaçao
- Group E: Ivory Coast vs. Ecuador
- Group F: Netherlands vs. Japan
- Group F: UEFA playoff B vs. Tunisia
June 15
- Group H: Spain vs. Cape Verde
- Group H: Saudi Arabia vs. Uruguay
- Group G: Belgium vs. Egypt
- Group G: Iran vs. New Zealand
June 16
- Group I: France vs. Senegal
- Group I: FIFA playoff 2 vs. Norway
- Group J: Argentina vs. Algeria
- Group J: Austria vs. Jordan
June 17
- Group L: England vs. Croatia
- Group L: Ghana vs. Panama
- Group K: Portugal vs. FIFA playoff 1
- Group K: Uzbekistan vs. Colombia
June 18
- Group A: UEFA playoff D vs. South Africa
- Group A: Switzerland vs. UEFA playoff A (Group A)
- Group B: Canada vs. Qatar (Group B) – Vancouver
- Group A: Mexico vs. South Korea – Guadalajara
June 19
- Group C: Brazil vs. Haiti
- Group C: Scotland vs. Morocco
- Group D: UEFA playoff C vs. Paraguay
- Group D: USA vs. Australia – Seattle
June 20
- Group E: Germany vs. Ivory Coast
- Group E: Ecuador vs. Curaçao
- Group F: Netherlands vs. UEFA playoff B
- Group F: Tunisia vs. Japan
June 21
- Group H: Spain vs. Saudi Arabia
- Group H: Uruguay vs. Cape Verde
- Group G: Belgium vs. Iran
- Group G: New Zealand vs. Egypt
June 22
- Group I: France vs. FIFA playoff 2
- Group I: Norway vs. Senegal
- Group J: Argentina vs. Austria
- Group J: Jordan vs. Algeria
June 23
- Group L: England vs. Ghana
- Group L: Panama vs. Croatia
- Group K: Portugal vs. Uzbekistan
- Group K: Colombia vs. FIFA playoff 1
June 24
- Group C: Scotland vs. Brazil
- Group C: Morocco vs. Haiti
- Group B: Canada vs. Switzerland
- Group B: UEFA playoff A vs. Qatar
- Group A: Mexico vs. UEFA playoff D - Mexico City
- Group A: South Korea vs. South Africa - Monterrey
June 25
- Group E: Ecuador vs. Germany
- Group E: Curaçao vs. Ivory Coast
- Group F: Tunisia vs. Netherlands
- Group F: Japan vs. UEFA playoff B
- Group D: USA vs. UEFA playoff C – Los Angeles
- Group D: Paraguay vs. Australia - San Francisco Bay Area
June 26
- Group I: Norway vs. France
- Group I: Senegal vs. FIFA playoff 2
- Group G: New Zealand vs. Belgium
- Group G: Egypt vs. Iran
- Group H: Uruguay vs. Spain
- Group H: Cape Verde vs. Saudi Arabia
June 27
- Group L: Panama vs. England
- Group L: Croatia vs. Ghana
- Group J: Jordan vs. Argentina
- Group J: Algeria vs. Austria
- Group K: Colombia vs. Portugal
- Group K: FIFA playoff 1 vs. Uzbekistan
2026 World Cup Schedule: Knockout Round
- Round of 32: June 28-July 3
- Round of 16: July 4-July 7
- Quarterfinals: July 9-July 11
- Semifinals: July 14-15 – AT&T Stadium (Arlington, Texas) and Mecedes-Benz Stadium (Atlanta)
- Third-place match: July 18 – Hard Rock Stadium, Miami Gardens
- World Cup final: July 19 – MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey
What did you think of this story?
share
recommended
-
2026 World Cup Draw: How to Watch? How Does It Work? What Are Pots?
Is Lionel Messi Returning to Barcelona In January? Deco Addresses Loan Rumors
2026 World Cup Draw: Schedule, How to Watch
-
FIFA World Cup 2026 Draw: Heidi Klum, Kevin Hart to Co-Host Star-Studded Event
2026 World Cup Draw: What Are Pots?
2026 FIFA World Cup: Who Has Qualified? Who Can Make It?
-
Rebecca Lowe Joins FOX Sports as FIFA World Cup 2026 Host
USA Pre-World Cup Friendlies: Belgium, Ronaldo's Portugal, Germany
Must Be '100%': Neymar, Vinicius Get Warning About Brazil's 2026 World Cup Squad
Item 1 of 3
recommended
-
2026 World Cup Draw: How to Watch? How Does It Work? What Are Pots?
Is Lionel Messi Returning to Barcelona In January? Deco Addresses Loan Rumors
2026 World Cup Draw: Schedule, How to Watch
-
FIFA World Cup 2026 Draw: Heidi Klum, Kevin Hart to Co-Host Star-Studded Event
2026 World Cup Draw: What Are Pots?
2026 FIFA World Cup: Who Has Qualified? Who Can Make It?
-
Rebecca Lowe Joins FOX Sports as FIFA World Cup 2026 Host
USA Pre-World Cup Friendlies: Belgium, Ronaldo's Portugal, Germany
Must Be '100%': Neymar, Vinicius Get Warning About Brazil's 2026 World Cup Squad
Item 1 of 3