2026 World Cup Matches in Dallas: Start Times, Dates, Locations
Published Dec. 8, 2025 1:56 a.m. ET
The 2026 FIFA World Cup is coming to 16 cities across Canada, Mexico and the United States this upcoming summer, but which games are going to be played in Dallas?
Here is everything we know about the nine World Cup matches in Dallas, including dates, start times and locations:
World Cup Games In Dallas (9 Matches)
- Group stage
- June 14: Netherlands vs. Japan — AT&T Stadium, Arlington, Texas (4 p.m. ET)
- June 17: England vs. Croatia — AT&T Stadium, Arlington, Texas (4 p.m. ET)
- June 22: Argentina vs. Austria — AT&T Stadium, Arlington, Texas (1 p. m. ET)
- June 25: Japan vs. UEFA playoff winner B (Ukraine, Sweden, Poland, Albania) — AT&T Stadium, Arlington, Texas (7 p.m. ET)
- June 27: Jordan vs. Argentina — AT&T Stadium, Arlington, Texas (10 p.m. ET)
Round of 32
- June 30: Group E Second Place vs. Group I Second Place — AT&T Stadium, Arlington, Texas (1 p.m. ET)
- July 3: Group D Second Place vs. Group G Second Place — AT&T Stadium, Arlington, Texas (2 p.m. ET)
Round of 16
- July 6: TBD vs. TBD – AT&T Stadium, Arlington, Texas (3 p.m. ET)
Semifinals
- July 14: TBD vs. TBD – AT&T Stadium, Arlington, Texas (3 p.m. ET)
