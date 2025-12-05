FIFA Men's World Cup
2026 World Cup Schedule: All Games, Dates, Matchups and How To Watch
2026 World Cup Schedule: All Games, Dates, Matchups and How To Watch

Updated Jan. 29, 2026 10:05 a.m. ET

It's almost time. The 2026 FIFA World Cup is coming to 16 different cities across Canada, Mexico and the United States this summer, and you'll be able to catch all the action with FOX Sports, America’s English-language home for the 48-team soccer bonanza.

Here is the full broadcast schedule for the 2026 FIFA World Cup and how you can watch every game:

How to Watch the 2026 FIFA World Cup

All 104 tournament matches will air live across FOX (70) and FS1 (34) with every match streaming live and on-demand within FOX One’s new, innovative World Cup viewing experience and the FOX Sports App. Every match will be available in 4K on FOX One and most major Pay TV providers.

JUMP TO: Group Stage | Knockout Rounds | World Cup Final

2026 World Cup Group Stage Schedule:

June 11, 2026

June 12

June 13

June 14

June 15

June 16

June 17

June 18

June 19

 

June 20

June 21

June 22

June 23

June 24

June 25

June 26

June 27

2026 World Cup Schedule: Knockout Round

Round of 32

June 28

Group A Second-Place vs. Group B Second-Place — Los Angeles Stadium in Inglewood, California (3 p.m. ET, FOX)

June 29

Group C Winner vs. Group F Second Place — Houston Stadium (1 p.m. ET, FOX)

Group E Winner vs. Group A/B/C/D/F Third Place — Boston Stadium in Foxborough, Massachusetts (4:30 p.m. ET, FOX)

Group F Winner vs Group C Second Place — Monterrey Stadium in Guadalupe, Mexico (9:00 p.m. ET, FOX)

June 30

Group E Second Place vs. Group I Second Place — Dallas Stadium in Arlington, Texas (1 p.m. ET, FOX)

Group I Winner vs Group C/D/F/G/H Third Place — New York New Jersey Stadium in East Rutherford, New Jersey (5 p.m. ET, FOX)

Group A Winner vs Group C/E/F/H/I Third Place — Mexico City Stadium (9 p.m. ET, FOX)

July 1

Group L Winner vs. Group E/H/I/J/K Third Place — Atlanta Stadium (12 p.m. ET, FOX)

Group G Winner vs. Group A/E/H/I/J Third Place — Seattle Stadium (4 p.m. ET, FS1)

Group D Winner vs. Group B/E/F/I/J Third Place — San Francisco Bay Stadium in Santa Clara, California (8 p.m. ET, FOX)

July 2

Group H Winner vs. Group J Second Place — Los Angeles Stadium in Inglewood, California (3 p.m. ET, FOX)

Group K Second Place vs. Group L Second Place — Toronto Stadium (7 p.m. ET, FOX)

Group B Winner vs. Group D/E/I/J/L Third Place — BC Place in Vancouver, Canada (11 p.m. ET, FS1)

July 3

Group D Second Place vs. Group G Second Place — Dallas Stadium in Arlington, Texas (2 p.m. ET, FOX)

Group J Winner vs. Group H Second Place — Miami Stadium in Miami Gardens, Florida (6 p.m. ET, FOX)

Group K Winner vs. D/E/I/J/L Third Place – Kansas City Stadium (9:30 p.m. ET, FOX)

Round of 16

July 4

TBD vs. TBD – Houston Stadium (1 p.m. ET, FOX)

TBD vs. TBD – Philadelphia Stadium (5 p.m. ET, FOX)

July 5

TBD vs. TBD – New York New Jersey Stadium in East Rutherford, New Jersey (4 p.m. ET, FOX)

TBD vs. TBD — Mexico City Stadium (8 p.m. ET, FOX)

July 6

TBD vs. TBD – Dallas Stadium in Arlington, Texas (3 p.m. ET, FOX)

TBD vs. TBD – Seattle Stadium (8 p.m. ET, FOX)

July 7

TBD vs. TBD – Atlanta Stadium (12 p.m. ET, FOX)

TBD vs. TBD – BC Place in Vancouver, Canada (4 p.m. ET, FOX)

Quarterfinals

July 9

TBD vs. TBD – Boston Stadium in Foxborough, Massachusetts (4 p.m. ET, FOX)

July 10

TBD vs. TBD – Los Angeles Stadium in Inglewood, California (3 p.m. ET, FOX)

July 11

TBD vs. TBD – Miami Stadium in Miami Gardens, Florida (5 p.m. ET, FOX)

TBD vs. TBD – Kansas City Stadium (9 p.m. ET, FOX)

Semifinals

July 14

TBD vs. TBD – Dallas Stadium in Arlington, Texas (3 p.m. ET, FOX)

July 15

TBD vs. TBD – Atlanta Stadium (3 p.m. ET, FOX)

Third-place match

July 18 

TBD vs. TBD — Miami Stadium in Miami Gardens, Florida (5 p.m. ET, FOX)

World Cup final

July 19

TBD vs. TBD — New York New Jersey Stadium in East Rutherford, New Jersey (3 p.m. ET, FOX)

‘This is a great group’ 😁 Alexi Lalas REACTS to USA's Group D in 2026 FIFA World Cup Draw

‘This is a great group’ 😁 Alexi Lalas REACTS to USA's Group D in 2026 FIFA World Cup Draw
Alexi Lalas, Stu Holden, and Thierry Henry share their thoughts of USA's group in the 2026 FIFA World Cup Draw. Sponsored by @cocacola
 

