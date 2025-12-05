2026 World Cup Schedule: All Games, Dates, Matchups and How To Watch
It's almost time. The 2026 FIFA World Cup is coming to 16 different cities across Canada, Mexico and the United States this summer, and you'll be able to catch all the action with FOX Sports, America’s English-language home for the 48-team soccer bonanza.
Here is the full broadcast schedule for the 2026 FIFA World Cup and how you can watch every game:
How to Watch the 2026 FIFA World Cup
All 104 tournament matches will air live across FOX (70) and FS1 (34) with every match streaming live and on-demand within FOX One’s new, innovative World Cup viewing experience and the FOX Sports App. Every match will be available in 4K on FOX One and most major Pay TV providers.
JUMP TO: Group Stage | Knockout Rounds | World Cup Final
2026 World Cup Group Stage Schedule:
June 11, 2026
- Group A: Mexico vs. South Africa – Mexico City Stadium (3 p.m. ET, FOX)
- Group A: South Korea vs. UEFA playoff winner D (Czechia, Republic of Ireland, Denmark, North Macedonia) – Guadalajara Stadium in Zapopan, Mexico (10 p.m. ET, FS1)
June 12
- Group B: Canada vs. UEFA playoff winner A (Wales, Bosnia and Herzegovina, Italy, Northern Ireland) – Toronto Stadium (3 p.m. ET, FOX)
- Group D: USA vs. Paraguay – Los Angeles Stadium in Inglewood, California (9 p.m. ET, FOX)
June 13
- Group B: Qatar vs. Switzerland — San Francisco Bay Stadium in Santa Clara, California (3 p.m. ET, FOX)
- Group C: Brazil vs. Morocco — New York New Jersey Stadium in East Rutherford, New Jersey (6 p.m. ET, FS1)
- Group C: Haiti vs. Scotland — Boston Stadium in Foxborough, Massachusetts (9 p.m. ET, FS1)
- Group D: Australia vs. UEFA playoff winner C (Slovakia, Kosovo, Türkiye, Romania) — BC Place in Vancouver, Canada (12 a.m. ET, FOX)
June 14
- Group E: Germany vs. Curaçao - Houston Stadium (1 p.m. ET, FOX)
- Group F: Netherlands vs. Japan — Dallas Stadium in Arlington, Texas (4 p.m. ET, FOX)
- Group E: Ivory Coast vs. Ecuador — Philadelphia Stadium (7 p.m. ET, FS1)
- Group F: Tunisia vs. UEFA playoff winner B (Ukraine, Sweden, Poland, Albania) — Monterrey Stadium in Guadalupe, Mexico (10 p.m. ET, FS1)
June 15
- Group H: Spain vs. Cape Verde - Atlanta Stadium (12 p.m. ET, FOX)
- Group G: Belgium vs. Egypt — Seattle Stadium (3 p.m. ET, FOX)
- Group H: Saudi Arabia vs. Uruguay — Miami Stadium in Miami Gardens, Florida (6 p.m. ET, FS1)
- Group G: Iran vs. New Zealand — Los Angeles Stadium in Inglewood, California (9 p.m. ET, FS1)
June 16
- Group I: France vs. Senegal — New York New Jersey Stadium in East Rutherford, New Jersey (3 p.m. ET, FOX)
- Group I: Norway vs. FIFA playoff winner 2 (Bolivia, Suriname, Iraq) — Boston Stadium in Foxborough, Massachusetts (6 p.m. ET, FOX)
- Group J: Argentina vs. Algeria — Kansas City Stadium (9 p.m. ET, FOX)
- Group J: Austria vs. Jordan — San Francisco Bay Stadium in Santa Clara, California (June 16, 12 a.m. ET, FS1)
June 17
- Group K: Portugal vs. FIFA playoff winner 1 (New Caledonia, Jamaica, DR Congo) — Houston Stadium (1 p.m. ET, FOX)
- Group L: England vs. Croatia — Dallas Stadium in Arlington, Texas (4 p.m. ET, FOX)
- Group L: Ghana vs. Panama — Toronto Stadium (7 p.m. ET, FS1)
- Group K: Uzbekistan vs. Colombia — Mexico City Stadium (10 p.m. ET, FS1)
June 18
- Group A: South Africa vs. UEFA playoff winner D (Czechia, Republic of Ireland, Denmark, North Macedonia) — Atlanta Stadium (12 p.m. ET, FOX)
- Group B: Switzerland vs. UEFA playoff winner A (Wales, Bosnia and Herzegovina, Italy, Northern Ireland) — Los Angeles Stadium in Inglewood, California (3 p.m. ET, FOX)
- Group B: Canada vs. Qatar — BC Place in Vancouver, Canada (6 p.m. ET, FS1)
- Group A: Mexico vs. South Korea – Guadalajara Stadium in Zapopan, Mexico (9 p.m. ET, FOX)
June 19
- Group D: USA vs. Australia – Seattle Stadium (3 p.m. ET, FOX)
- Group C: Scotland vs. Morocco — Boston Stadium in Foxborough, Massachusetts (3 p.m. ET, FOX)
- Group C: Brazil vs. Haiti — Philadelphia Stadium (9 p.m. ET, FOX)
- Group D: Paraguay vs. UEFA playoff winner C (Slovakia, Kosovo, Türkiye, Romania) — San Francisco Bay Stadium in Santa Clara, California (12 a.m. ET, FS1)
June 20
- Group F: Netherlands vs. UEFA playoff winner B (Ukraine, Sweden, Poland, Albania) — Houston Stadium (1 p.m. ET, FOX)
- Group E: Germany vs. Ivory Coast — Toronto Stadium (4 p.m. ET, FOX)
- Group E: Ecuador vs. Curaçao — Kansas City Stadium (8 p.m. ET, FS1)
- Group F: Tunisia vs. Japan — Monterrey Stadium in Guadalupe, Mexico (12 a.m. ET, FS1)
June 21
- Group H: Spain vs. Saudi Arabia — Atlanta Stadium (12 p.m ET, FOX)
- Group G: Belgium vs. Iran — Los Angeles Stadium in Inglewood, California (3 p.m. ET, FS1)
- Group H: Uruguay vs. Cape Verde — Miami Stadium in Miami Gardens, Florida (6 p.m. ET, FS1)
- Group G: New Zealand vs. Egypt — BC Place in Vancouver, Canada (9 p.m. ET, FS1)
June 22
- Group J: Argentina vs. Austria — Dallas Stadium in Arlington, Texas (1 p.m. ET, FOX)
- Group I: France vs. FIFA playoff winner 2 (Bolivia, Suriname, Iraq) — Philadelphia Stadium (5 p.m. ET, FOX)
- Group I: Norway vs. Senegal — New York New Jersey Stadium in East Rutherford, New Jersey (8 p.m. ET, FOX)
- Group J: Jordan vs. Algeria — San Francisco Bay Stadium in Santa Clara, California (11 p.m. ET, FS1)
June 23
- Group K: Portugal vs. Uzbekistan — Houston Stadium (1 p.m. ET, FOX)
- Group L: England vs. Ghana — Boston Stadium in Foxborough, Massachusetts (4 p.m. ET, FOX)
- Group L: Panama vs. Croatia — Toronto Stadium (7 p.m. ET, FOX)
- Group K: Colombia vs. FIFA playoff winner 1 (New Caledonia, Jamaica, DR Congo) — Guadalajara Stadium in Zapopan, Mexico (10 p.m. ET, FS1)
June 24
- Group B: Canada vs. Switzerland — BC Place in Vancouver, Canada (3 p.m. ET, FOX)
- Group B: Qatar vs. UEFA playoff winner A (Wales, Bosnia and Herzegovina, Italy, Northern Ireland) — Seattle Stadium (3 p.m. ET, FS1)
- Group C: Scotland vs. Brazil — Miami Stadium in Miami Gardens, Florida (6 p.m. ET, FOX)
- Group C: Morocco vs. Haiti — Atlanta Stadium (6 p.m. ET, FS1)
- Group A: Mexico vs. UEFA playoff winner D (Czechia, Republic of Ireland, Denmark, North Macedonia) — Mexico City Stadium (9 p.m. ET, FOX)
- Group A: South Korea vs. South Africa — Monterrey Stadium in Guadalupe, Mexico (9 p.m. ET, FS1)
June 25
- Group E: Ecuador vs. Germany — New York New Jersey Stadium in East Rutherford, New Jersey (4 p.m. ET, FOX)
- Group E: Curaçao vs. Ivory Coast — Philadelphia Stadium (4 p.m. ET, FS1)
- Group F: Tunisia vs. Netherlands — Kansas City Stadium (7 p.m. ET, FOX)
- Group F: Japan vs. UEFA playoff winner B (Ukraine, Sweden, Poland, Albania) — Dallas Stadium in Arlington, Texas (7 p.m. ET, FS1)
- Group D: USA vs. UEFA playoff winner C (Slovakia, Kosovo, Türkiye, Romania) – Los Angeles Stadium in Inglewood, California (10 p.m. ET, FOX)
- Group D: Paraguay vs. Australia — San Francisco Bay Stadium in Santa Clara, California (10 p.m. ET, FS1)
June 26
- Group I: Norway vs. France — Boston Stadium in Foxborough, Massachusetts (3 p.m. ET, FOX)
- Group I: Senegal vs. FIFA playoff winner 2 (Bolivia, Suriname, Iraq) — Toronto Stadium (3 p.m. ET, FS1)
- Group H: Uruguay vs. Spain — Guadalajara Stadium in Zapopan, Mexico (8 p.m. ET, FOX)
- Group H: Cape Verde vs. Saudi Arabia — Houston Stadium (8 p.m. ET, FS1)
- Group G: New Zealand vs. Belgium — BC Place in Vancouver, Canada (11 p.m. ET, FOX)
- Group G: Egypt vs. Iran — Seattle Stadium (11 p.m. ET, FS1)
June 27
- Group L: Panama vs. England —New York New Jersey Stadium in East Rutherford, New Jersey (5 p.m. ET, FOX)
- Group L: Croatia vs. Ghana — Philadelphia Stadium (5 p.m. ET, FS1)
- Group K: Colombia vs. Portugal — Miami Stadium in Miami Gardens, Florida (7:30 p.m. ET, FOX)
- Group K: Uzbekistan vs. FIFA playoff winner 1 (New Caledonia, Jamaica, DR Congo) — Atlanta Stadium (7:30 p.m. ET, FS1)
- Group J: Jordan vs. Argentina — Dallas Stadium in Arlington, Texas (10 p.m. ET, FOX)
- Group J: Algeria vs. Austria — Kansas City Stadium (10 p.m. ET, FS1)
2026 World Cup Schedule: Knockout Round
Round of 32
June 28
Group A Second-Place vs. Group B Second-Place — Los Angeles Stadium in Inglewood, California (3 p.m. ET, FOX)
June 29
Group C Winner vs. Group F Second Place — Houston Stadium (1 p.m. ET, FOX)
Group E Winner vs. Group A/B/C/D/F Third Place — Boston Stadium in Foxborough, Massachusetts (4:30 p.m. ET, FOX)
Group F Winner vs Group C Second Place — Monterrey Stadium in Guadalupe, Mexico (9:00 p.m. ET, FOX)
June 30
Group E Second Place vs. Group I Second Place — Dallas Stadium in Arlington, Texas (1 p.m. ET, FOX)
Group I Winner vs Group C/D/F/G/H Third Place — New York New Jersey Stadium in East Rutherford, New Jersey (5 p.m. ET, FOX)
Group A Winner vs Group C/E/F/H/I Third Place — Mexico City Stadium (9 p.m. ET, FOX)
July 1
Group L Winner vs. Group E/H/I/J/K Third Place — Atlanta Stadium (12 p.m. ET, FOX)
Group G Winner vs. Group A/E/H/I/J Third Place — Seattle Stadium (4 p.m. ET, FS1)
Group D Winner vs. Group B/E/F/I/J Third Place — San Francisco Bay Stadium in Santa Clara, California (8 p.m. ET, FOX)
July 2
Group H Winner vs. Group J Second Place — Los Angeles Stadium in Inglewood, California (3 p.m. ET, FOX)
Group K Second Place vs. Group L Second Place — Toronto Stadium (7 p.m. ET, FOX)
Group B Winner vs. Group D/E/I/J/L Third Place — BC Place in Vancouver, Canada (11 p.m. ET, FS1)
July 3
Group D Second Place vs. Group G Second Place — Dallas Stadium in Arlington, Texas (2 p.m. ET, FOX)
Group J Winner vs. Group H Second Place — Miami Stadium in Miami Gardens, Florida (6 p.m. ET, FOX)
Group K Winner vs. D/E/I/J/L Third Place – Kansas City Stadium (9:30 p.m. ET, FOX)
Round of 16
July 4
TBD vs. TBD – Houston Stadium (1 p.m. ET, FOX)
TBD vs. TBD – Philadelphia Stadium (5 p.m. ET, FOX)
July 5
TBD vs. TBD – New York New Jersey Stadium in East Rutherford, New Jersey (4 p.m. ET, FOX)
TBD vs. TBD — Mexico City Stadium (8 p.m. ET, FOX)
July 6
TBD vs. TBD – Dallas Stadium in Arlington, Texas (3 p.m. ET, FOX)
TBD vs. TBD – Seattle Stadium (8 p.m. ET, FOX)
July 7
TBD vs. TBD – Atlanta Stadium (12 p.m. ET, FOX)
TBD vs. TBD – BC Place in Vancouver, Canada (4 p.m. ET, FOX)
Quarterfinals
July 9
TBD vs. TBD – Boston Stadium in Foxborough, Massachusetts (4 p.m. ET, FOX)
July 10
TBD vs. TBD – Los Angeles Stadium in Inglewood, California (3 p.m. ET, FOX)
July 11
TBD vs. TBD – Miami Stadium in Miami Gardens, Florida (5 p.m. ET, FOX)
TBD vs. TBD – Kansas City Stadium (9 p.m. ET, FOX)
Semifinals
July 14
TBD vs. TBD – Dallas Stadium in Arlington, Texas (3 p.m. ET, FOX)
July 15
TBD vs. TBD – Atlanta Stadium (3 p.m. ET, FOX)
Third-place match
July 18
TBD vs. TBD — Miami Stadium in Miami Gardens, Florida (5 p.m. ET, FOX)
July 19
TBD vs. TBD — New York New Jersey Stadium in East Rutherford, New Jersey (3 p.m. ET, FOX)
'This is a great group' 😁 Alexi Lalas REACTS to USA's Group D in 2026 FIFA World Cup Draw
-
-
