2025 NFL Odds Week 15: Lines, Spreads for all 16 Games
NFL Week 15 kicks off on Thursday, as the Falcons host the Buccaneers.
Here are the lines for every Week 15 matchup at DraftKings Sportsbook as of Dec. 8.
This page may contain affiliate links to legal sports betting partners. If you sign up or place a wager, FOX Sports may be compensated. Read more about Sports Betting on FOX Sports.
THURSDAY, DEC. 11
Spread: Buccaneers -4.5
Moneyline: Buccaneers -218, Falcons +180
O/U: 44.5
SUNDAY, DEC. 14
Spread: Chiefs -4.5
Moneyline: Chiefs -192, Chargers +160
O/U: 43.5
Spread: Jaguars -12.5
Moneyline: Jaguars -700, Jets +500
O/U: 41.5
Spread: Bills -1.5
Moneyline: Bills -105, Patriots -115
O/U: 50.5
Spread: Bears -7
Moneyline: Bears -380, Browns +300
O/U: 40.5
Spread: Eagles -12.5
Moneyline: Eagles -1000, Raiders +650
O/U: 38.5
Spread: Texans -9.5
Moneyline: Texans -550, Cardinals +410
O/U: 42.5
Spread: Giants -2.5
Moneyline: Giants -130, Commanders +110
O/U: 47.5
Spread: Ravens -1.5
Moneyline: Ravens -130, Bengals +110
O/U: 52.5
Spread: Packers -1.5
Moneyline: Packers -115, Broncos -105
O/U: 42.5
Spread: Panthers -2.5
Moneyline: Panthers -148, Saints +124
O/U: 40.5
Spread: 49ers -12.5
Moneyline: 49ers -850, Titans +575
O/U: 44.5
Spread: Seahawks -11.5
Moneyline: Seahawks -900, Colts +600
O/U: 42.5
Spread: Rams -5.5
Moneyline: Rams -205, Lions +170
O/U: 54.5
Spread: Cowboys -6
Moneyline: Cowboys -290, Vikings +235
O/U: 48.5
MONDAY, DEC. 15
Spread: Steelers -3
Moneyline: Steelers -180, Dolphins +150
O/U: 42.5
Want great stories delivered right to your inbox? Create or log in to your FOX Sports account, and follow leagues, teams and players to receive a personalized newsletter daily!
-
Eagles OC Kevin Patullo Says 'A Line Was Crossed' After Family Home was Vandalized
2025 NFL Week 14 Best Bets, Expert Picks: Back Big Showings from Dak, Jahmyr
2025 NFL Week 14 Buzz: Commanders' Jayden Daniels, Packers' Jayden Reed Back
-
Tom Brady's NFL Power Rankings: Cowboys Make First Appearance; Rams Fall From No. 1
2026 World Cup Draw: Tom Brady Headlines Star-Studded Draw Assistants
2025 Week 14 QB Fantasy Rankings: Sleepers, Streamers, Busts
-
2025 NFL Odds Week 14: Lines, Spreads for all 14 Games
NFL Coaching Hot Seat Rankings: Could Pete Carroll Be One And Done?
2025 NFL Power Rankings Week 14: Who's Really the Best Team in Football?
-
Eagles OC Kevin Patullo Says 'A Line Was Crossed' After Family Home was Vandalized
2025 NFL Week 14 Best Bets, Expert Picks: Back Big Showings from Dak, Jahmyr
2025 NFL Week 14 Buzz: Commanders' Jayden Daniels, Packers' Jayden Reed Back
-
Tom Brady's NFL Power Rankings: Cowboys Make First Appearance; Rams Fall From No. 1
2026 World Cup Draw: Tom Brady Headlines Star-Studded Draw Assistants
2025 Week 14 QB Fantasy Rankings: Sleepers, Streamers, Busts
-
2025 NFL Odds Week 14: Lines, Spreads for all 14 Games
NFL Coaching Hot Seat Rankings: Could Pete Carroll Be One And Done?
2025 NFL Power Rankings Week 14: Who's Really the Best Team in Football?