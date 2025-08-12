National Football League
2025 Jacksonville Jaguars Depth Chart Heading into NFL Week 1
Updated Sep. 2, 2025 3:30 p.m. ET
The Jacksonville Jaguars enter the 2025 season aiming to reclaim the top spot in the AFC South. With a talented core in place, here’s how their depth chart looks heading into NFL Week 1.
Jacksonville Jaguars 2025 Depth Chart
Offense
- QB: Trevor Lawrence, Nick Mullens
- RB: Travis Etienne, Tank Bigsby, Bhayshul Tuten, LeQuint Allen
- WR: Travis Hunter
- LWR: Brian Thomas, Tim Patrick
- RWR: Dyami Brown, Parker Washington
- TE: Brenton Strange, Johnny Mundt, Hunter Long
- LT: Walker Little
- LG: Ezra Cleveland, Wyatt Milum
- C: Robert Hainsey, Jonah Monheim
- RG: Patrick Mekari, Chuma Edoga
- RT: Anton Harrison, Cole Van Lanen
Defense
- LDE: Travon Walker, Emmanuel Ogbah, Danny Striggow
- DT: Arik Armstead, Masson Smith, Khalen Saunders
- NT: DaVon Hamilton, Austin Johnson
- RDE: Josh Hines-Allen, Dawuane Smoot, B.J. Green
- WLB: Foyesade Oluokun, Jack Kiser
- MLB: Devin Lloyd, Ventrell Miller
- ROLB: Dennis Gardeck, Yasir Abdullah
- NB: Jourdan Lewis, Christian Braswell, Travis Hunter
- LCB: Jarrion Jones
- SS: Eric Murray, Antonio Johnson, Rayuan Lane
- FS: Andrew Wingard, Darnell Savage
- RCB: Tyson Campbell, Montaric Brown
Special Teams
- K: Cam Little
- P: Logan Cooke
- H: Logan Cooke
- KR: Parker Washington, Tank Bigsby
- PR: Parker Washington
- LS: Ross Matiscik
How to watch Panthers vs. Jags in Week 1
- Date: Sunday, September 7
- Time: 1 p.m. ET
- TV: FOX
- Streaming: FOXSports.com, FOX Sports App, FOX One (Try free for 7 days)
