NASCAR Cup Series
2025 NASCAR Daytona qualifying: Order for Coke Zero Sugar 400
Published Aug. 21, 2025 11:46 a.m. ET
The NASCAR Cup Series heads to Daytona International Speedway for Coke Zero Sugar 400. Catch the race on Saturday on NBC at 7:30 p.m. ET. Qualifying starts Saturday on NBC. Check out the 2025 NASCAR Daytona qualifying order below.
2025 NASCAR Daytona Qualifying Order
- Joey Gase (#44)
- Casey Mears (#66)
- BJ McLeod (#78)
- Justin Haley (#7)
- Austin Hill (#33)
- Cody Ware (#51)
- John Hunter Nemechek (#42)
- Riley Herbst (#35)
- Noah Gragson (#4)
- Ryan Preece (#60)
- Chase Elliott (#9)
- Cole Custer (#41)
- Todd Gilliland (#34)
- Tyler Reddick (#45)
- Erik Jones (#43)
- Ricky Stenhouse Jr. (#47)
- Chris Buescher (#17)
- Ty Dillon (#10)
- Bubba Wallace (#23)
- AJ Allmendinger (#16)
- Michael McDowell (#71)
- Ross Chastain (#1)
- Ty Gibbs (#54)
- Shane van Gisbergen (#88)
- Carson Hocevar (#77)
- Christopher Bell (#20)
- Kyle Busch (#8)
- Zane Smith (#38)
- Daniel Suarez (#99)
- Josh Berry (#21)
- Brad Keselowski (#6)
- Chase Briscoe (#19)
- William Byron (#24)
- Austin Dillon (#3)
- Denny Hamlin (#11)
- Austin Cindric (#2)
- Joey Logano (#22)
- Kyle Larson (#5)
- Alex Bowman (#48)
- Ryan Blaney (#12)
