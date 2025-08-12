NASCAR Cup Series 2025 NASCAR Daytona qualifying: Order for Coke Zero Sugar 400 Published Aug. 21, 2025 11:46 a.m. ET share facebook x reddit link

The NASCAR Cup Series heads to Daytona International Speedway for Coke Zero Sugar 400. Catch the race on Saturday on NBC at 7:30 p.m. ET. Qualifying starts Saturday on NBC. Check out the 2025 NASCAR Daytona qualifying order below.

2025 NASCAR Daytona Qualifying Order

NASCAR Cup Series: Cook Out 400 Highlights | NASCAR on FOX Check out the best highlights from the NASCAR Cup Series: Cook Out 400 at Richmond Raceway.

What did you think of this story?

share

Get more from the NASCAR Cup Series Follow your favorites to get information about games, news and more