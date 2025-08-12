NASCAR Cup Series
nascar daytona coke zero qual
NASCAR Cup Series

2025 NASCAR Daytona qualifying: Order for Coke Zero Sugar 400

Published Aug. 21, 2025 11:46 a.m. ET

The NASCAR Cup Series heads to Daytona International Speedway for Coke Zero Sugar 400. Catch the race on Saturday on NBC at 7:30 p.m. ET. Qualifying starts Saturday on NBC. Check out the 2025 NASCAR Daytona qualifying order below.

2025 NASCAR Daytona Qualifying Order

  1. Joey Gase (#44)
  2. Casey Mears (#66)
  3. BJ McLeod (#78)
  4. Justin Haley (#7)
  5. Austin Hill (#33)
  6. Cody Ware (#51)
  7. John Hunter Nemechek (#42)
  8. Riley Herbst (#35)
  9. Noah Gragson (#4)
  10. Ryan Preece (#60)
  11. Chase Elliott (#9)
  12. Cole Custer (#41)
  13. Todd Gilliland (#34)
  14. Tyler Reddick (#45)
  15. Erik Jones (#43)
  16. Ricky Stenhouse Jr. (#47)
  17. Chris Buescher (#17)
  18. Ty Dillon (#10)
  19. Bubba Wallace (#23)
  20. AJ Allmendinger (#16)
  21. Michael McDowell (#71)
  22. Ross Chastain (#1)
  23. Ty Gibbs (#54)
  24. Shane van Gisbergen (#88)
  25. Carson Hocevar (#77)
  26. Christopher Bell (#20)
  27. Kyle Busch (#8)
  28. Zane Smith (#38)
  29. Daniel Suarez (#99)
  30. Josh Berry (#21)
  31. Brad Keselowski (#6)
  32. Chase Briscoe (#19)
  33. William Byron (#24)
  34. Austin Dillon (#3)
  35. Denny Hamlin (#11)
  36. Austin Cindric (#2)
  37. Joey Logano (#22)
  38. Kyle Larson (#5)
  39. Alex Bowman (#48)
  40. Ryan Blaney (#12)

NASCAR Cup Series: Cook Out 400 Highlights | NASCAR on FOX

NASCAR Cup Series: Cook Out 400 Highlights | NASCAR on FOX
Check out the best highlights from the NASCAR Cup Series: Cook Out 400 at Richmond Raceway.
What did you think of this story?
share
Get more from the NASCAR Cup Series Follow your favorites to get information about games, news and more
in this topic
NEXT STORY
Next Story Image: NASCAR Announces 2026 Schedule: Chicagoland, San Diego Added; All-Star To Dover

NASCAR Announces 2026 Schedule: Chicagoland, San Diego Added; All-Star To Dover

Top Leagues
NFL NFLCollege Football College FootballLIV Golf Image LIV GolfMLB MLBCollege Basketball College BasketballUFL Image UFL
Top Shows
The Herd with Colin Cowherd The Herd with Colin CowherdFirst Things First First Things FirstThe Joel Klatt Show logo The Joel Klatt ShowKevin Harvick's Happy Hour logo Kevin Harvick's Happy HourBear Bets logo Bear Bets
Affiliated Apps
FOX Sports FOX Sports
Quick Links
2026 FIFA WORLD CUP Image FIFA World Cup 2026™
FOX SPORTS™, SPEED™, SPEED.COM™ & © 2025 Fox Media LLC and Fox Sports Interactive Media, LLC. All rights reserved. Use of this website (including any and all parts and components) constitutes your acceptance of these Updated Terms of Use and Privacy Policy | Advertising Choices | Your Privacy Choices | Closed Captioning
HelpPressAdvertise with UsJobsFOX CincyRSSSitemap
FS1FOXFOX NewsFox CorporationFOX Sports SupportsFOX Deportes