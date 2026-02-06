World Baseball Classic: Each MLB Team's List Of Players
All 20 teams at the World Baseball Classic will have MLB representation. And all 30 MLB teams will have several players taking part in baseball's marquee international event. In all, 190 players who are on major league rosters will be at the WBC.
Which team has the most? The Mariners (16) lead the pack with the Phillies (15) right behind. On the flipside, the Nationals (2) and the Astros (3) will have the least.
WBC Power Rankings: USA or Japan? Stacking All 20 Teams
What's cool about the event (March 5-17) is also the sheer number of talented players who'll be showing out during the tournament. Both reigning MVPs (Aaron Judge for the USA, Shohei Ohtani for Japan) and both reigning Cy Young winners (USA duo Tarik Skubal and Paul Skenes) are ready to go.
In all, 78 All-Stars will be playing, the most ever. Who has the most? Team USA will strut out the most 2025 All-Stars (15) while the Dominican Republic will have eight on their squad.
With that, let's break down how many major-leaguers will be at the World Baseball Classic.
JUMP TO DIVISION: AL East | AL Central | AL West | NL East | NL Central | NL West
BLUE JAYS (12)
Ernie Clement (United States)
Willis Cresswell (Great Britain)
Andrés Giménez (Venezuela)
Vladimir Guerrero Jr. (Dominican Republic)
Leo Jiménez (Panama)
Alejandro Kirk (Mexico)
Adam Macko (Canada)
Ismael Munguia (Nicaragua)
Kazuma Okamoto (Japan)
Yariel Rodríguez (Cuba)
RJ Schreck (Israel)
C.J. Stubbs (Israel)
ORIOLES (10)
Micah Ashman (Canada)
Enrique Bradfield Jr. (Panama)
Naykel Cruz (Cuba)
Jose Espada (Puerto Rico)
Rico Garcia (Puerto Rico)
Gunnar Henderson (United States)
Dean Kremer (Israel)
Ryan Long (Great Britain)
Tyler O'Neill (Canada)
Luis Vázquez (Puerto Rico)
RAYS (8)
Jonathan Aranda (Mexico)
Junior Caminero (Dominican Republic)
Garrett Cleavinger (United States)
Gary Gill Hill (Great Britain)
Yoendrys Gómez (Venezuela)
Griffin Jax (United States)
Edwin Uceta (Dominican Republic)
Owen Wild (Great Britain)
RED SOX (14)
Wilyer Abreu (Venezuela)
Jack Anderson (Great Britain)
Brayan Bello (Dominican Republic)
Willson Contreras (Venezuela)
Jarren Duran (Mexico)
Nate Eaton (Great Britain)
Tayron Guerrero (Colombia)
Jovani Morán (Puerto Rico)
Ceddanne Rafaela (Netherlands)
Eduardo Rivera (Puerto Rico)
Ranger Suárez (Venezuela)
Greg Weissert (Italy)
Garrett Whitlock (United States)
Masataka Yoshida (Japan)
YANKEES (11)
Brendan Beck (Great Britain)
David Bednar (United States)
José Caballero (Panama)
Jazz Chisholm Jr. (Great Britain)
Harrison Cohen (Israel)
Fernando Cruz (Puerto Rico)
Camilo Doval (Dominican Republic)
Aaron Judge (United States)
Elmer Rodríguez (Puerto Rico)
Amed Rosario (Dominican Republic)
Austin Wells (Dominican Republic)
GUARDIANS (9)
Logan Allen (Panama)
Travis Bazzana (Australia)
Dylan DeLucia (Italy)
Stuart Fairchild (Chinese Taipei)
Matt Festa (Italy)
Dayan Frias (Colombia)
Bo Naylor (Canada)
Ryan Prager (Israel)
Matt Wilkinson (Canada)
ROYALS (14)
Jorge Alfaro (Colombia)
Jac Caglianone (Italy)
Eric Cerantola (Canada)
Carlos Estévez (Dominican Republic)
Maikel Garcia (Venezuela)
Omar Hernández (Cuba)
Seth Lugo (Puerto Rico)
Eli Morgan (Israel)
Vinnie Pasquantino (Italy)
Salvador Perez (Venezuela)
Oscar Rayo (Nicaragua)
Abraham Toro (Canada)
Michael Wacha (United States)
Bobby Witt Jr. (United States)
TIGERS (10)
Enmanuel De Jesus (Venezuela)
Woo-Suk Go (Korea)
Duque Hebbert (Nicaragua)
Kenley Jansen (Netherlands)
Jahmai Jones (Korea)
Hao Yu Lee (Chinese Taipei)
Carlos Lequerica (Israel)
Keider Montero (Venezuela)
Tarik Skubal (United States)
Gleyber Torres (Venezuela)
TWINS (7)
Dan Altavilla (Italy)
Matt Bowman (Israel)
Taj Bradley (Mexico)
Byron Buxton (United States)
Pablo López (Venezuela)
Luis Quinones (Puerto Rico)
Joe Ryan (United States)
WHITE SOX (5)
Sam Antonacci (Italy)
Seranthony Domínguez (Dominican Republic)
Curtis Mead (Australia)
Munetaka Murakami (Japan)
Kyle Teel (Italy)
ANGELS (8)
Sam Aldegheri (Italy)
Gustavo Campero (Colombia)
Yusei Kikuchi (Japan)
Matthew Lugo (Puerto Rico)
Yoán Moncada (Cuba)
Samy Natera Jr. (Mexico)
Lucas Ramirez (Brazil)
Najer Victor (Great Britain)
ASTROS (3)
Zach Dezenzo (Italy)
Jeremy Peña (Dominican Republic)
Shay Whitcomb (Korea)
ATHLETICS (12)
Elvis Alvarado (Dominican Republic)
Brayan Buelvas (Colombia)
Denzel Clarke (Canada)
Carlos Cortes (Puerto Rico)
Max Durrington (Australia)
James Gonzalez (Panama)
Darell Hernaiz (Puerto Rico)
Wei-En Lin (Chinese Taipei)
Joey Meneses (Mexico)
Luis Severino (Dominican Republic)
Tzu-Chen Sha (Chinese Taipei)
Chen Zhong-Ao Zhuang (Chinese Taipei)
MARINERS (16)
Randy Arozarena (Mexico)
Michael Arroyo (Colombia)
Eduard Bazardo (Venezuela)
Charlie Beilenson (Israel)
Dominic Canzone (Italy)
Pedro Da Costa Lemos (Brazil)
Dane Dunning (Korea)
Miles Mastrobuoni (Italy)
Abdiel Mendoza (Panama)
Andrés Muñoz (Mexico)
Josh Naylor (Canada)
Cal Raleigh (United States)
Julio Rodríguez (Dominican Republic)
Gabe Speier (United States)
Dylan Wilson (Netherlands)
Guillo Zuñiga (Colombia)
RANGERS (8)
Austin Bergner (Colombia)
Nabil Crismatt (Colombia)
Robert Garcia (Mexico)
Daniel Missaki (Brazil)
Alejandro Osuna (Mexico)
Cal Quantrill (Canada)
Blake Townsend (Australia)
Ricardo Velez (Puerto Rico)
BRAVES (5)
Ronald Acuña Jr. (Venezuela)
Ozzie Albies (Netherlands)
Javy Guerra (Panama)
Jurickson Profar (Netherlands)
Chadwick Tromp (Netherlands)
MARLINS (11)
Sandy Alcantara (Dominican Republic)
Owen Caissie (Canada)
Yiddi Cappe (Cuba)
Liam Hicks (Canada)
Ian Lewis (Great Britain)
Otto Lopez (Canada)
Jakob Marsee (Italy)
Michael Petersen (Great Britain)
Agustín Ramírez (Dominican Republic)
Javier Sanoja (Venezuela)
Jared Serna (Mexico)
METS (17)
Josh Blum (Israel)
Huascar Brazobán (Dominican Republic)
Alex Carrillo (Mexico)
Jamdrick Cornelia (Netherlands)
Daniel Duarte (Mexico)
Jordan Geber (Israel)
Carlos Guzman (Venezuela)
Clay Holmes (United States)
Daviel Hurtado (Cuba)
Nolan McLean (United States)
Nick Morabito (Italy)
Jose Ramos (Panama)
Benjamin Simon (Israel)
Juan Soto (Dominican Republic)
Robert Stock (Israel)
Mark Vientos (Nicaragua)
Jared Young (Canada)
NATIONALS (2)
Harry Ford (Great Britain)
Matt Mervis (Israel)
PHILLIES (15)
José Alvarado (Venezuela)
Gabriel Barbosa (Brazil)
Jaydenn Estanista (Netherlands)
Bryce Harper (United States)
Brad Keller (United States)
Max Lazar (Israel)
Mitch Neunborn (Australia)
Aaron Nola (Italy)
Dante Nori (Italy)
Johan Rojas (Dominican Republic)
Cristopher Sánchez (Dominican Republic)
Kyle Schwarber (United States)
Edmundo Sosa (Panama)
Garrett Stubbs (Israel)
Taijuan Walker (Mexico)
BREWERS (14)
Tyler Black (Canada)
Jackson Chourio (Venezuela)
William Contreras (Venezuela)
Stiven Cruz (Nicaragua)
Andrew Fischer (Italy)
Miles Langhorne (Great Britain)
Joey Ortiz (Mexico)
Carlos Rodriguez (Nicaragua)
Jack Seppings (Great Britain)
Brice Turang (United States)
Abner Uribe (Dominican Republic)
Freddy Zamora (Nicaragua)
Rob Zastryzny (Canada)
Angel Zerpa (Venezuela)
CARDINALS (10)
Leo Bernal (Panama)
Luis Gastelum (Mexico)
Gordon Graceffo (Italy)
Iván Herrera (Panama)
Matt Koperniak (Great Britain)
Zach Levenson (Israel)
Noah Mendlinger (Israel)
Riley O'Brien (Korea)
Thomas Saggese (Italy)
Bryan Torres (Puerto Rico)
CUBS (13)
Miguel Amaya (Panama)
Javier Assad (Mexico)
Christian Bethancourt (Panama)
Matthew Boyd (United States)
Alex Bregman (United States)
Pete Crow-Armstrong (United States)
Jonathon Long (Chinese Taipei)
BJ Murray (Great Britain)
Daniel Palencia (Venezuela)
Yacksel Ríos (Puerto Rico)
Erian Rodriguez (Panama)
Seiya Suzuki (Japan)
Jameson Taillon (Canada)
PIRATES (14)
Pietro Albanez (Brazil)
Emmanuel Chapman (Cuba)
Po-Yu Chen (Chinese Taipei)
Oneil Cruz (Dominican Republic)
Alessandro Ercolani (Italy)
Nick Gonzales (Mexico)
Spencer Horwitz (Israel)
Antwone Kelly (Netherlands)
Joe La Sorsa (Italy)
Oddanier Mosqueda (Venezuela)
Kyle Nicolas (Italy)
Dennis Santana (Dominican Republic)
Paul Skenes (United States)
Gregory Soto (Dominican Republic)
REDS (6)
Edwin Arroyo (Puerto Rico)
Ivan Johnson (Great Britain)
David Lorduy (Colombia)
Ryjeteri Merite (Netherlands)
Eugenio Suárez (Venezuela)
Alexander Vargas (Cuba)
DIAMONDBACKS (12)
Nolan Arenado (Puerto Rico)
Corbin Carroll (United States)
Indigo Diaz (Canada)
Druw Jones (Netherlands)
Jaitoine Kelly (Netherlands)
Yu-Min Lin (Chinese Taipei)
Ketel Marte (Dominican Republic)
Geraldo Perdomo (Dominican Republic)
Kristian Robinson (Great Britain)
Eduardo Rodriguez (Venezuela)
Michael Soroka (Canada)
Alek Thomas (Mexico)
DODGERS (8)
Edwin Díaz (Puerto Rico)
Jake Gelof (Israel)
Hyeseong Kim (Korea)
Antonio Knowles (Great Britain)
Shawndrick Oduber (Netherlands)
Shohei Ohtani (Japan)
Will Smith (United States)
Yoshinobu Yamamoto (Japan)
GIANTS (9)
Luis Arraez (Venezuela)
Harrison Bader (Israel)
Tristan Beck (Great Britain)
José Buttó (Venezuela)
Dayson Croes (Netherlands)
Jung Hoo Lee (Korea)
Heliot Ramos (Puerto Rico)
Reiver Sanmartin (Colombia)
Logan Webb (United States)
PADRES (11)
Xander Bogaerts (Netherlands)
Miguel Cienfuegos (Panama)
Alek Jacob (Italy)
Carter Loewen (Canada)
Manny Machado (Dominican Republic)
Josh Mallitz (Israel)
Ron Marinaccio (Italy)
Yuki Matsui (Japan)
Mason Miller (United States)
Wandy Peralta (Dominican Republic)
Fernando Tatis Jr. (Dominican Republic)
ROCKIES (10)
Brennan Bernardino (Mexico)
Cole Carrigg (Israel)
Willi Castro (Puerto Rico)
Antoine Jean (Canada)
Troy Johnston (Israel)
Edouard Julien (Canada)
Michael Lorenzen (Italy)
Antonio Senzatela (Venezuela)
Ezequiel Tovar (Venezuela)
Victor Vodnik (Mexico)
-
-
