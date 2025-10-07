FIFA Men's World Cup
FIFA Men's World Cup
Norway vs. Israel: How to Watch, Odds, WCQ Preview
Published Oct. 11, 2025 7:48 a.m. ET
Norway and Israel square off in Group I in World Cup 2026 qualifying action. Here's everything you need to know ahead of kickoff, including how to watch Norway vs. Israel and odds.
How to watch Norway vs. Israel
- Date: Saturday, October 11, 2025
- Time: 12 p.m. ET
- TV: FOX Soccer Plus
- Streaming: FOXSports.com, FOX Sports App, FOX One (Try free for 7 days)
Norway vs. Israel Odds
As of Oct. 11, Norway is favored to win the match. Check out the latest odds.
Team Form
Below are the last 5 matches for each team and the results:
Norway
- 9/9: vs Moldova (Win, 11-1)
- 9/4: vs Finland (Win, 1-0)
- 6/9: at Estonia (Win, 1-0)
- 6/6: vs Italy (Win, 3-0)
- 3/25: at Israel (Win, 4-2)
Israel
- 9/8: vs Italy (Loss, 5-4)
- 9/5: at Moldova (Win, 4-0)
- 6/10: vs Slovakia (Win, 1-0)
- 6/6: at Estonia (Win, 3-1)
- 3/25: vs Norway (Loss, 4-2)
