2025 Las Vegas Raiders Depth Chart Heading into NFL Week 1
Published Sep. 2, 2025 4:44 p.m. ET
The Las Vegas Raiders head into the 2025 season with a retooled roster and a fresh mindset under center. As they look to make noise in a tough AFC West, here’s how their depth chart stands heading into NFL Week 1.
Las Vegas Raiders 2025 Depth Chart
Offense
- QB: Geno Smith, Kenny Pickett
- RB: Ashton Jeanty, Raheem Mostert, Zamir White, Dylan Laube
- WR: Jakobi Meyers
- LWR: Donté Thornton, Amari Cooper
- RWR: Tre Tucker, Jack Bech
- TE: Brock Bowers, Michael Mayer, Ian Thomas
- LT: Kolton Miller, Charles Grant
- LG: Dylan Parham, Caleb Rogers
- C: Jordan Meredith, Will Putnam
- RG: Jackson Powers-Johnson, Alex Cappa
- RT: DJ Glaze
Can Geno Smith lead the Las Vegas Raiders back to relevance? | First Things First
Defense
- LDE: Maxx Crosby, Tyree Wilson
- DT: Thomas Booker, Jonah Laulu, Tonka Hemingway
- NT: Adam Butler, Leki Fotu, JJ Pegues
- RDE: Malcolm Koonce, Charles Snowden
- WLB: Germaine Pratt, Jamal Adams, Cody Lindenberg
- MLB: Elandon Roberts, Devin White, Tommy Eichenberg
- NB: Jeremy Chinn, Darnay Holmes
- LCB: Eric Stokes, Decamerion Richardson
- SS: Chris Smith
- FS: Isaiah Pola-Mao
- RCB: Kyu Blu Kelly, Darien Porter
Special Teams
- K: Daniel Carlson
- P: AJ Cole
- H: AJ Cole
- KR: Zamir White, Dylan Laube
- PR: Tre Tucker, Dylan Laube
- LS: Jacob Bobenmoyer
-
2025 Heisman Trophy Odds: Nussmeier, Sellers Surge; Arch Manning Falls
Blame 'Bluey'? How Hunter Renfrow's Daughters Delayed His Panthers Reunion
2025 NFL Season: Captains for All 32 Teams
-
2025 NFL Odds Week 1: Lines, Spreads for all 16 Games
Giants Coach Brian Daboll Won't Say if Jaxson Dart or Jameis Winston is QB2
2026 NFL Mock Draft: Manning Heads Home, Five Clemson Players in First Round
-
Ranking the NFL Rivalries Uniforms: Who Wins the Style Game?
2025 NFC North Odds: Packers Move Ahead of Lions After Micah Parsons Trade
2025 NFL strength of schedule: Ranking every team's slate
