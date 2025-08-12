National Football League
2025 Las Vegas Raiders Depth Chart Heading into NFL Week 1

Published Sep. 2, 2025 4:44 p.m. ET

The Las Vegas Raiders head into the 2025 season with a retooled roster and a fresh mindset under center. As they look to make noise in a tough AFC West, here’s how their depth chart stands heading into NFL Week 1.

Las Vegas Raiders 2025 Depth Chart

Offense

Defense

Special Teams

