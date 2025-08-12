National Football League
2025 Kansas City Chiefs Depth Chart Heading into NFL Week 1
Published Sep. 2, 2025 4:39 p.m. ET
The Kansas City Chiefs begin their 2025 campaign with a roster stacked with experience and championship pedigree. Here's how the depth chart is set heading into NFL Week 1.
Kansas City Chiefs 2025 Depth Chart
Offense
- QB: Patrick Mahomes, Gardner Minshew
- RB: Isiah Pacheco, Kareem Hunt, Elijah Mitchell, Brashard Smith
- WR: Nikko Remigio, JuJu Smith-Schuster
- LWR: Xavier Worthy, Tyquan Thornton
- RWR: Hollywood Brown, Jalen Royals, Jason Brownlee
- TE: Travis Kelce, Noah Gray, Jared Wiley
- LT: Josh Simmons, Wanya Morris
- LG: Kingsley Suamataia, Mike Caliendo
- C: Creed Humphrey, Hunter Nourzad
- RG: Trey Smith
- RT: Jawaan Taylor, Jaylon Moore
Defense
- LDE: George Karlaftis, Charles Omenihu, Malik Herring
- DT: Derrick Nnadi, Omarr Norman-Lott
- NT: Chris Jones, Jerry Tillery
- RDE: Mike Danna, Ashton Gilotte
- WLB: Drue Tranquill, Jeffrey Bassa
- MLB: Nick Bolton, Cooper McDonald
- ROLB: Leo Chenal, Jack Cochrane
- NB: Trent McDuffie, Chris Roland-Wallace
- LCB: Jaylen Watson, Nohl Williams
- SS: Jaden Hicks, Chamarr Conner
- FS: Bryan Cook
- RCB: Kristian Fulton, Joshua Williams
Special Teams
- K: Harrison Butker
- P: Matt Araiza
- H: Matt Araiza
- KR: Nikko Remigio, Brashard Smith
- PR: Nikko Remigio, Brashard Smith
- LS: James Winchester
