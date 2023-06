FIFA Women's World Cup Women's World Cup 2023: Complete rosters for all 32 teams Published Jun. 1, 2023 5:43 p.m. ET share facebook twitter reddit link

The 2023 FIFA Women's World Cup in Australia and New Zealand will feature more elite talent than ever with 32 different countries competing in the quadrennial tournament for the first time.

Here's every 23-player roster that has been released so far.

Note: This story will update as more rosters become available.

England

Goalkeepers: Mary Earps (Manchester United), Hannah Hampton (Aston Villa), Ellie Roebuck (Manchester City)

Defenders: Millie Bright (Chelsea), Lucy Bronze (Barcelona), Jess Carter (Chelsea), Niamh Charles (Chelsea), Alex Greenwood (Manchester City), Esme Morgan (Manchester City), Lotte Wubben-Moy (Arsenal)

Midfielders: Laura Coombs (Manchester City), Jordan Nobbs (Aston Villa), Georgia Stanway (Bayern Munich), Ella Toone (Manchester United), Keira Walsh (Barcelona), Katie Zelem (Manchester United)

ADVERTISEMENT

Forwards: Rachel Daly (Aston Villa), Bethany England (Tottenham Hotspur), Lauren Hemp (Manchester City), Lauren James (Chelsea), Chloe Kelly (Manchester City), Katie Robinson (Brighton & Hove Albion), Alessia Russo (Manchester United)

Germany

Goalkeepers: Ann Katrin Berger (Chelsea), Merle Frohms (VfL Wolfsburg), Stina John (Eintracht Frankfurt), Ena Mahmutovic (MSV Duisburg)

Defense: Sara Doorsoun (Eintracht Frankfurt), Marina Hegering (VfL Wolfsburg), Catherine Hendrich (VfL Wolfsburg), Sophia Kleinherne (Eintracht Frankfurt), Sarai Linder (TSG Hoffenheim), Sjoeke Nuesken (Eintracht Frankfurt), Felicitas Rauch (VfL Wolfsburg), Caroline Simon (Bayern Munich)

Midfielders/Forwards: Nicole Anyomi (Eintracht Frankfurt), Jule Brand (VfL Wolfsburg), Klara Buehl (Bayern Munich), Sara Daebritz (Olympique Lyon), Laura Freigang (Eintracht Frankfurt), Chantal Hagel (TSG Hoffenheim), Svenja Huth (VfL Wolfsburg), Paulina Krumbiegel (TSG Hoffenheim), Lena Lattwein (VfL Wolfsburg), Melanie Leupolz (Chelsea FC), Sydney Lohman (Bayern Munich), Lina Magull (Bayern Munich), Lena Sophie Oberdorf (VfL Wolfsburg), Alexandra Popp (VfL Wolfsburg), Lea Schuller (Bayern Munich), Tabea Wassmuth (VfL Wolfsburg)

Netherlands (provisional)

Goalkeepers: Daphne van Domselaar (FC Twente), Liz Kop (Ajax), Barbara Lorsheyd (Ado den Haag), Jacintha Weimar (Feyenoord)

Defenders: Kerstin Casparij (Manchester City), Caitlin Dijkstra (FC Twente), Merel van Dongen (Atletico Madrid), Kika van Es (PSV), Stefanie van der Gragt (Internazionale), Tiny Hoekstra (Ajax), Dominique Janssen (VfL Wolfsburg), Wieke Kaptein (FC Twente), Aniek Nouwen (AC Milan), Sherida Spitse (Ajax), Lynn Wilms (VfL Wolfsburg)

Midfielders: Jill Baijings (Bayer 04 Leverkusen), Damaris Egurrola (Olympique Lyon), Jackie Groenen (Paris Saint-Germain), Lieke Martens (Paris Saint-Germain), Victoria Pelova (Arsenal)

Forwards: Lineth Beerenstein (Juventus), Esmee Brugts (PSV), Renate Jansen (FC Twente), Fenna Kalma (FC Twente), Romee Leuchter (Ajax), Jill Roord (VfL Wolfsburg), Shanice van de Sanden (Liverpool), Katja Snoejis (Everton), Alieke Tuin (Fortuna Sittar)

Portugal

Goalkeepers: Rute Costa (SL Benfica), Inês Pereira (Servette FC) and Patrícia Morais (SC Braga)

Defenders: Ana Seiça (SL Benfica), Carole (SL Benfica), Catarina Amado (SL Benfica), Diana Gomes (Sevilla FC), Joana Marchão (Parma Calcio 2022), Lúcia Alves (SL Benfica) and Silvia Rebelo (SL Benfica)

Midfielders: Ana Rute (SC Braga), Andreia Norton (SL Benfica), Andreia Jacinto (Real Sociedad), Dolores Silva (SC Braga), Fátima Pinto (Deportivo Alavés), Kika Nazareth (SL Benfica) and Tatiana Pinto (Levante UD)

Forwards: Ana Borges (Sporting CP), Ana Capeta (Sporting CP), Carolina Mendes (SC Braga), Diana Silva (Sporting CP), Jéssica Silva (SL Benfica) and Telma Encarnação (CS Marítimo)

Still to come:

Argentina

Australia

Brazil

Canada

China PR

Colombia

Costa Rica

Denmark

France

Haiti

Italy

Jamaica

Japan

Korea Republic

Morocco

New Zealand

Nigeria

Norway

Panama

Philippines

Republic of Ireland

South Africa

Spain

Sweden

Switzerland

United States

Vietnam

Zambia

FOLLOW Follow your favorites to personalize your FOX Sports experience FIFA Women's World Cup

share