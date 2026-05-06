2026 NFL Schedule Release: Full Schedule for All 32 Teams
It's here! The NFL has officially released the 2026 schedule for all 32 teams.
After the Seattle Seahawks closed the season with a Super Bowl LX win, they'll host the season opener on Wednesday, Sept 9, against the New England Patriots. We'll also see the tripleheaders on Thanksgiving and Christmas, with FOX airing a matchup on each day.
Here's a full look at the 2026 schedule:
AFC East
Buffalo Bills
Week 1: Sept. 13 at Houston Texans
Week 2: Sept. 17 (Thursday) vs. Detroit Lions
Week 3: Sept. 27 vs. Los Angeles Chargers
Week 4: Oct. 4 vs. New England Patriots
Week 5: Oct. 12 (Monday) at Los Angeles Rams
Week 6: Oct. 18 at Las Vegas Raiders
Week 7: BYE
Week 8: Nov. 1 vs. Baltimore Ravens
Week 9: Nov. 9 (Monday) at Minnesota Vikings
Week 10: Nov. 15 at New York Jets
Week 11: Nov. 22 vs. Miami Dolphins
Week 12: Nov. 26 vs. Kansas City Chiefs (Thanksgiving)
Week 13: Dec. 6 at New England Patriots
Week 14: Dec. 13 at Green Bay Packers
Week 15: Dec. 19 (Saturday) vs. Chicago Bears
Week 16: Dec. 27 at Denver Broncos (Christmas)
Week 17: Jan. 3 at Miami Dolphins
Week 18: TBD vs. New York Jets
Miami Dolphins
Week 1: Sept. 13 at Las Vegas Raiders
Week 2: Sept. 20 at San Francisco 49ers
Week 3: Sept. 27 vs. Kansas City Chiefs
Week 4: Oct. 4 at Minnesota Vikings
Week 5: Oct. 11 vs. Cincinnati Bengals
Week 6: BYE
Week 7: Oct. 25 at New York Jets
Week 8: Nov. 1 vs. New England Patriots
Week 9: Nov. 8 vs. Detroit Lions
Week 10: Nov. 15 at Indianapolis Colts
Week 11: Nov. 22 at Buffalo Bills
Week 12: Nov. 29 vs. New York Jets
Week 13: Dec. 6 at Denver Broncos
Week 14: Dec. 13 vs. Chicago Bears
Week 15: Dec. 20 at Green Bay Packers
Week 16: TBD vs. Los Angeles Chargers
Week 17: TBD vs. Buffalo Bills
Week 18: TBD at New England Patriots
New England Patriots
Week 1: Sept. 9 (Wednesday) at Seattle Seahawks
Week 2: Sept. 20 vs. Pittsburgh Steelers
Week 3: Sept. 27 at Jacksonville Jaguars
Week 4: Oct. 4 at Buffalo Bills
Week 5: Oct. 11 vs. Las Vegas Raiders
Week 6: Oct. 18 vs. New York Jets
Week 7: Oct. 22 (Thursday) at Chicago Bears
Week 8: Nov. 1 at Miami Dolphins
Week 9: Nov. 8 vs. Green Bay Packers
Week 10: Nov. 15 vs. Detroit Lions (in Munich)
Week 11: BYE
Week 12: Nov. 29 at Los Angeles Chargers
Week 13: Dec. 6 vs. Buffalo Bills
Week 14: Dec. 10 (Thursday) vs. Minnesota Vikings
Week 15: Dec. 21 (Monday) at Kansas City Chiefs
Week 16: Dec. 27 at New York Jets
Week 17: TBD vs. Denver Broncos
Week 18: TBD vs. Miami Dolphins
New York Jets
Week 1: Sept. 13 at Tennessee Titans
Week 2: Sept. 20 vs. Green Bay Packers
Week 3: Sept. 27 at Detroit Lions
Week 4: Oct. 4 at Chicago Bears
Week 5: Oct. 11 vs. Cleveland Browns
Week 6: Oct. 18 at New England Patriots
Week 7: Oct. 25 vs. Miami Dolphins
Week 8: Nov. 1 vs. Las Vegas Raiders
Week 9: Nov. 8 at Kansas City Chiefs
Week 10: Nov. 15 vs. Buffalo Bills
Week 11: Nov. 22 at Los Angeles Chargers
Week 12: Nov. 29 at Miami Dolphins
Week 13: BYE
Week 14: Dec. 13 vs. Denver Broncos
Week 15: Dec. 20 at Arizona Cardinals
Week 16: Dec. 27 vs. New England Patriots
Week 17: Jan. 3 vs. Minnesota Vikings
Week 18: TBD at Buffalo Bills
AFC North
Baltimore Ravens
Week 1: Sept. 13 at Indianapolis Colts
Week 2: Sept. 20 vs. New Orleans Saints
Week 3: Sept. 27 at Dallas Cowboys (in Rio de Janeiro, Brazil)
Week 4: Oct. 4 vs. Tennessee Titans
Week 5: Oct. 11 at Atlanta Falcons
Week 6: Oct. 18 at Cleveland Browns
Week 7: Oct. 25 vs. Cincinnati Bengals
Week 8: Nov. 1 at Buffalo Bills
Week 9: Nov. 5 (Thursday) vs. Jacksonville Jaguars
Week 10: Nov. 16 (Monday) vs. Los Angeles Chargers
Week 11: Nov. 22 at Carolina Panthers
Week 12: Nov. 29 at Houston Texans
Week 13: BYE Week
Week 14: Dec. 13 vs. Tampa Bay Buccaneers
Week 15: Dec. 20 at Pittsburgh Steelers
Week 16: Dec. 27 vs. Cleveland Browns
Week 17: Dec. 31 (Thursday) at Cincinnati Bengals
Week 18: TBD vs. Pittsburgh Steelers
Cincinnati Bengals
Week 1: Sept. 13 vs Tampa Bay Buccaneers
Week 2: Sept. 20 at Houston Texans
Week 3: Sept. 27 at Pittsburgh Steelers
Week 4: Oct. 4 vs Jacksonville Jaguars
Week 5: Oct. 11 at Miami Dolphins
Week 6: BYE Week
Week 7: Oct. 25 at Baltimore Ravens
Week 8: Nov. 1 vs Tennessee Titans
Week 9: Nov. 8 at Atlanta Falcons (Madrid, Spain)
Week 10: Nov. 15 vs Pittsburgh Steelers
Week 11: Nov. 23 at Washington Commanders (Monday)
Week 12: Nov. 29 vs New Orleans Saints
Week 13: Dec. 6 at Cleveland Browns
Week 14: Dec. 13 vs Kansas City Chiefs
Week 15: Dec. 20 at Carolina Panthers
Week 16: TBD at Indianapolis Colts
Week 17: Dec. 31 vs Baltimore Ravens (Thursday)
Week 18: TBD vs Cleveland Browns
Cleveland Browns
Week 1: Sept. 13 at Jacksonville Jaguars
Week 2: Sept. 20 at Tampa Bay Buccaneers
Week 3: Sept. 27 vs. Carolina Panthers
Week 4: Oct. 1 (Thursday) vs. Pittsburgh Steelers
Week 5: Oct. 11 at New York Jets
Week 6: Oct. 18 vs. Baltimore Ravens
Week 7: Oct. 25 at Tennessee Titans
Week 8: Nov. 1 at Pittsburgh Steelers
Week 9: Nov. 8 at New Orleans Saints
Week 10: Nov. 15 vs. Houston Texans
Week 11: BYE
Week 12: Nov. 29 vs. Las Vegas Raiders
Week 13: Dec. 6 vs. Cincinnati Bengals
Week 14: Dec. 13 vs. Atlanta Falcons
Week 15: Dec. 20 at New York Giants
Week 16: Dec. 27 at Baltimore Ravens
Week 17: Jan. 3 vs. Indianapolis Colts
Week 18: TBD at Cincinnati Bengals
Pittsburgh Steelers
Week 1: Sept. 13 vs. Atlanta Falcons
Week 2: Sept. 20 at New England Patriots
Week 3: Sept. 27 vs. Cincinnati Bengals
Week 4: Oct. 1 (Thursday) at Cleveland Browns
Week 5: Oct. 11 vs. Indianapolis Colts
Week 6: Oct. 18 at Tampa Bay Buccaneers
Week 7: Oct. 25 at New Orleans Saints (in Paris)
Week 8: Nov. 1 vs. Cleveland Browns
Week 9: BYE
Week 10: Nov. 15 at Cincinnati Bengals
Week 11: Nov. 22 at Philadelphia Eagles
Week 12: Nov. 27 (Friday) vs. Denver Broncos
Week 13: Dec. 6 vs. Houston Texans
Week 14: Dec. 14 (Monday) at Jacksonville Jaguars
Week 15: Dec. 20 vs. Baltimore Ravens
Week 16: TBD vs. Carolina Panthers
Week 17: Jan. 3 at Tennessee Titans
Week 18: TBD at Baltimore Ravens
AFC South
Houston Texans
Week 1: Sept. 13 vs. Buffalo Bills
Week 2: Sept. 20 vs. Cincinnati Bengals
Week 3: Sept. 27 at Indianapolis Colts
Week 4: Oct. 4 vs. Dallas Cowboys
Week 5: Oct. 11 at Tennessee Titans
Week 6: Oct. 18 at Jacksonville Jaguars (In London)
Week 7: Oct. 25 vs. New York Giants
Week 8: BYE
Week 9: Nov. 8 at Los Angeles Chargers
Week 10: Nov. 15 at Cleveland Browns
Week 11: Nov. 19 (Thursday) vs. Indianapolis Colts
Week 12: Nov. 29 vs. Baltimore Ravens
Week 13: Dec. 6 at Pittsburgh Steelers
Week 14: Dec. 13 at Washington Commanders
Week 15: Dec. 20 vs. Jacksonville Jaguars
Week 16: Dec. 24 (Thursday) at Philadelphia Eagles
Week 17: Jan. 4 at Green Bay Packers
Week 18: TBD vs. Tennessee Titans
Indianapolis Colts
Week 1: Sept. 13 vs. Baltimore Ravens
Week 2: Sept. 20 at Kansas City Chiefs
Week 3: Sept. 27 vs Houston Texans
Week 4: Oct. 4 at Washington Commanders (In London)
Week 5: Oct. 11 at Pittsburgh Steelers
Week 6: Oct. 18 vs. Tennessee Titans
Week 7: Oct. 25 at Minnesota Vikings
Week 8: Nov. 1 at Jacksonville Jaguars
Week 9: Nov. 8 vs. Dallas Cowboys
Week 10: Nov. 15 vs. Miami Dolphins
Week 11: Nov. 19 (Thursday) at Houston Texans
Week 12: Nov. 29 vs. New York Giants
Week 13: BYE
Week 14: Dec. 13 at Philadelphia Eagles
Week 15: Dec. 20 at Tennessee Titans
Week 16: TBD vs. Cincinnati Bengals
Week 17: Jan. 3 at Cleveland Browns
Week 18: TBD vs. Jacksonville Jaguars
Jacksonville Jaguars
Week 1: Sept. 13 vs. Cleveland Browns
Week 2: Sept. 20 at Denver Broncos
Week 3: Sept. 27 vs. New England Patriots
Week 4: Oct. 4 at Cincinnati Bengals
Week 5: Oct. 11 vs. Philadelphia Eagles (In London)
Week 6: Oct. 18 vs. Houston Texans (In London)
Week 7: BYE
Week 8: Nov. 1 vs. Indianapolis Colts
Week 9: Nov. 5 (Thursday) at Baltimore Ravens
Week 10: Nov. 15 at Tennessee Titans
Week 11: Nov. 22 at New York Giants
Week 12: Nov. 29 vs Tennessee Titans
Week 13: Dec. 6 at Chicago Bears
Week 14: Dec. 14 vs. Pittsburgh Steelers
Week 15: Dec. 20 at Houston Texans
Week 16: Dec. 27 at Dallas Cowboys
Week 17: TBD vs. Washington Commanders
Week 18: TBD at Indianapolis Colts
Tennessee Titans
Week 1: Sept. 13 vs. New York Jets
Week 2: Sept 20 vs. Philadelphia Eagles
Week 3: Sept. 27 at New York Giants
Week 4: Oct. 4 at Baltimore Ravens
Week 5: Oct. 11 vs. Houston Texans
Week 6: Oct. 18 at Indianapolis Colts
Week 7: Oct. 25 vs. Cleveland Browns
Week 8: Nov. 1 at Cincinnati Bengals
Week 9: BYE
Week 10: Nov. 15 vs. Jacksonville Jaguars
Week 11: Nov. 22 at Dallas Cowboys
Week 12: Nov. 29 at Jacksonville Jaguars
Week 13: Dec. 6 vs. Washington Commanders
Week 14: Dec. 13 at Detroit Lions
Week 15: Dec. 20 vs. Indianapolis Colts
Week 16: Dec. 27 at Las Vegas Raiders
Week 17: Jan. 3 vs Pittsburgh Steelers
Week 18: TBD at Houston Texans
AFC West
Denver Broncos
Week 1: Sept. 14 (Monday) at Kansas City Chiefs
Week 2: Sept. 20 vs. Jacksonville Jaguars
Week 3: Sept. 27 vs. Los Angeles Rams
Week 4: Oct. 4 at San Francisco 49ers
Week 5: Oct. 11 at Los Angeles Chargers
Week 6: Oct. 15 (Thursday) vs. Seattle Seahawks
Week 7: Oct. 25 at Arizona Cardinals
Week 8: Nov. 1 vs. Kansas City Chiefs
Week 9: Nov. 8 at Carolina Panthers
Week 10: BYE
Week 11: Nov. 22 vs. Las Vegas Raiders
Week 12: Nov. 27 (Friday) at Pittsburgh Steelers
Week 13: Dec. 6 vs. Miami Dolphins
Week 14: Dec. 13 at New York Jets
Week 15: Dec. 20 at Las Vegas Raiders
Week 16: Dec. 25 vs. Buffalo Bills (Christmas)
Week 17: TBD at New England Patriots
Week 18: TBD vs. Los Angeles Chargers
Kansas City Chiefs
Week 1: Sept. 14 (Monday) vs. Denver Broncos
Week 2: Sept. 20 vs. Indianapolis Colts
Week 3: Sept. 27 at Miami Dolphins
Week 4: Oct. 4 at Las Vegas Raiders
Week 5: BYE
Week 6: Oct. 18 vs. Los Angeles Chargers
Week 7: Oct. 25 at Seattle Seahawks
Week 8: Nov. 1 at Denver Broncos
Week 9: Nov. 8 vs. New York Jets
Week 10: Nov. 15 at Atlanta Falcons
Week 11: Nov. 22 vs. Arizona Cardinals
Week 12: Nov. 26 at Buffalo Bills (Thanksgiving)
Week 13: Dec. 3 (Thursday) at Los Angeles Rams
Week 14: Dec. 13 at Cincinnati Bengals
Week 15: Dec. 21 (Monday) vs. New England Patriots
Week 16: Dec. 27 vs. San Francisco 49ers
Week 17: TBD at Los Angeles Chargers
Week 18: TBD vs. Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders
Week 1: Sept. 13 vs. Miami Dolphins
Week 2: Sept. 20 at Los Angeles Chargers
Week 3: Sept. 27 at New Orleans Saints
Week 4: Oct. 4 vs. Kansas City Chiefs
Week 5: Oct. 11 at New England Patriots
Week 6: Oct. 18 vs. Buffalo Bills
Week 7: Oct. 25 vs. Los Angeles Rams
Week 8: Nov. 1 at New York Jets
Week 9: Nov. 8 at San Francisco 49ers
Week 10: Nov. 15 vs. Seattle Seahawks
Week 11: Nov. 22 at Denver Broncos
Week 12: Nov. 29 at Cleveland Browns
Week 13: BYE
Week 14: Dec. 13 vs. Los Angeles Chargers
Week 15: Dec. 20 vs. Denver Broncos
Week 16: Dec. 27 vs. Tennessee Titans
Week 17: Jan. 3 at Arizona Cardinals
Week 18: TBD at Kansas City Chiefs
Los Angeles Chargers
Week 1: Sept. 13 vs. Arizona Cardinals
Week 2: Sept. 20 vs. Las Vegas Raiders
Week 3: Sept. 27 at Buffalo Bills
Week 4: Oct. 4 at Seattle Seahawks
Week 5: Oct. 11 vs. Denver Broncos
Week 6: Oct. 18 at Kansas City Chiefs
Week 7: BYE
Week 8: Nov. 1 at Los Angeles Rams
Week 9: Nov. 8 vs. Houston Texans
Week 10: Nov. 16 (Monday) at Baltimore Ravens
Week 11: Nov. 22 vs. New York Jets
Week 12: Nov. 29 vs. New England Patriots
Week 13: Dec. 6 at Tampa Bay Buccaneers
Week 14: Dec. 13 at Las Vegas Raiders
Week 15: Dec. 17 (Thursday) vs. San Francisco 49ers
Week 16: Dec. 27 at Miami Dolphins
Week 17: TBD vs. Kansas City Chiefs
Week 18: TBD at Denver Broncos
NFC East
Dallas Cowboys
Week 1: Sept. 13 at New York Giants
Week 2: Sept. 20 vs. Washington Commanders
Week 3: Sept. 27 vs. Baltimore Ravens (in Rio)
Week 4: Oct. 4 at Houston Texans
Week 5: Oct. 8 (Thursday) vs. Tampa Bay Buccaneers
Week 6: Oct. 18 at Green Bay Packers
Week 7: Oct. 26 (Monday) at Philadelphia Eagles
Week 8: Nov. 1 vs. Arizona Cardinals
Week 9: Nov. 8 at Indianapolis Colts
Week 10: Nov. 15 vs. San Francisco 49ers
Week 11: Nov. 22 vs. Tennessee Titans
Week 12: Nov. 26 vs. Philadelphia Eagles (Thanksgiving)
Week 13: Dec. 7 (Monday) at Seattle Seahawks
Week 14: BYE
Week 15: Dec. 20 at Los Angeles Rams
Week 16: Dec. 27 vs. Jacksonville Jaguars
Week 17: Jan. 3 vs. New York Giants
Week 18: TBD at Washington Commanders
New York Giants
Week 1: Sept. 13 vs. Dallas Cowboys
Week 2: Sept. 21 (Monday) at Los Angeles Rams
Week 3: Sept. 27 vs. Tennessee Titans
Week 4: Oct. 4 vs. Arizona Cardinals
Week 5: Oct. 11 at Washington Commanders
Week 6: Oct. 18 vs. New Orleans Saints
Week 7: Oct. 25 at Houston Texans
Week 8: BYE
Week 9: Nov. 8 at Philadelphia Eagles
Week 10: Nov. 12 (Thursday) vs. Washington Commanders
Week 11: Nov. 22 vs. Jacksonville Jaguars
Week 12: Nov. 29 at Indianapolis Colts
Week 13: Dec. 6 vs San Francisco 49ers
Week 14: Dec. 13 at Seattle Seahawks
Week 15: Dec. 20 vs. Cleveland Browns
Week 16: Dec. 28 (Monday) at Detroit Lions
Week 17: Jan. 3 at Dallas Cowboys
Week 18: TBD vs. Philadelphia Eagles
Philadelphia Eagles
Week 1: Sept. 13 vs. Washington Commanders
Week 2: Sept. 20 at. Tennessee Titans
Week 3: Sept. 28 at Chicago Bears
Week 4: Oct. 4 vs. Los Angeles Rams
Week 5: Oct. 11 vs. Jacksonville Jaguars
Week 6: Oct. 18 vs. Carolina Panthers (in London)
Week 7: Oct. 26 vs. Dallas Cowboys
Week 8: Nov. 1 at. Washington Commanders
Week 9: Nov. 8 vs. New York Giants
Week 10: BYE
Week 11: Nov. 22 vs. Pittsburgh Steelers
Week 12: Nov. 26 at Dallas Cowboys (Thursday)
Week 13: Dec. 6 at. Arizona Cardinals
Week 14: Dec. 13 vs. Indianapolis Colts
Week 15: Dec. 19 vs. Seattle Seahawks (Saturday)
Week 16: Dec. 24 vs. Houston Texans (Thursday)
Week 17: Jan. 3 at. San Francisco 49ers
Week 18: TBD at New York Giants
Washington Commanders
Week 1: Sept. 13 at Philadelphia Eagles
Week 2: Sept. 20 at Dallas Cowboys
Week 3: Sept. 27 vs. Seattle Seahawks
Week 4: Oct. 4 vs. Indianapolis Colts (in London)
Week 5: Oct. 11 at New York Giants
Week 6: Oct. 19 (Monday) at San Francisco 49ers
Week 7: BYE
Week 8: Nov. 1 vs. Philadelphia Eagles
Week 9: Nov. 8 vs. Los Angeles Rams
Week 10: Nov. 12 (Thursday) vs. New York Giants
Week 11: Nov. 23 (Monday) vs. Cincinnati Bengals
Week 12: Nov. 29 at Arizona Cardinals
Week 13: Dec. 6 at Tennessee Titans
Week 14: Dec. 13 vs. Houston Texans
Week 15: Dec. 20 vs. Atlanta Falcons
Week 16: Dec. 27 at Minnesota Vikings
Week 17: Jan. 3 at Jacksonville Jaguars
Week 18: TBD vs. Dallas Cowboys
NFC North
Chicago Bears
Week 1: Sept. 13 at Carolina Panthers
Week 2: Sept. 20 vs. Minnesota Vikings
Week 3: Sept. 28 (Monday) vs. Philadelphia Eagles
Week 4: Oct. 4 vs. New York Jets
Week 5: Oct. 11 at Green Bay Packers
Week 6: Oct. 18 at Atlanta Falcons
Week 7: Oct. 22 (Thursday) vs. New England Patriots
Week 8: Nov. 2 (Monday) at Seattle Seahawks
Week 9: Nov. 9 vs. Tampa Bay Buccaneers
Week 10: BYE
Week 11: Nov. 22 vs. New Orleans Saints
Week 12: Nov. 26 at Detroit Lions (Thanksgiving)
Week 13: Dec. 6 vs. Jacksonville Jaguars
Week 14: Dec. 13 at Miami Dolphins
Week 15: Dec. 19 (Saturday) at Buffalo Bills
Week 16: Dec. 25 vs. Green Bay Packers (Christmas)
Week 17: Jan. 3 vs. Detroit Lions
Week 18: TBD at Minnesota Vikings
Detroit Lions
Week 1: Sept. 13 vs. New Orleans Saints
Week 2: Sept. 17 (Thursday) at Buffalo Bills
Week 3: Sept. 27 vs. New York Jets
Week 4: Oct. 4 at Carolina Panthers
Week 5: Oct. 11 at Arizona Cardinals
Week 6: BYE
Week 7: Oct. 25 vs. Green Bay Packers
Week 8: Nov. 1 vs. Minnesota Vikings
Week 9: Nov. 8 at Miami Dolphins
Week 10: Nov. 15 vs. New England Patriots (in Munich)
Week 11: Nov. 22 vs. Tampa Bay Buccaneers
Week 12: Nov. 26 vs. Chicago Bears (Thanksgiving)
Week 13: Dec. 6 at Atlanta Falcons
Week 14: Dec. 13 vs. Tennessee Titans
Week 15: Dec. 20 at Minnesota Vikings
Week 16: Dec. 28 (Monday) vs. New York Giants
Week 17: Jan. 3 at Chicago Bears
Week 18: TBD at Green Bay Packers
Green Bay Packers
Week 1: Sept. 13 at Minnesota Vikings
Week 2: Sept. 20 at New York Jets
Week 3: Sept. 24 (Thursday) vs. Atlanta Falcons
Week 4: Oct. 4 at Tampa Bay Buccaneers
Week 5: Oct. 11 vs. Chicago Bears
Week 6: Oct. 18 vs. Dallas Cowboys
Week 7: Oct. 25 at Detroit Lions
Week 8: Oct. 29 (Thursday) vs. Carolina Panthers
Week 9: Nov. 8 at New England Patriots
Week 10: Nov. 15 vs. Minnesota Vikings
Week 11: BYE
Week 12: Nov. 25 (Wednesday) at Los Angeles Rams
Week 13: Dec. 6 at New Orleans Saints
Week 14: Dec. 13 vs. Buffalo Bills
Week 15: Dec. 20 vs. Miami Dolphins
Week 16: Dec. 25 at Chicago Bears (Christmas)
Week 17: Jan. 4 (Monday) vs. Houston Texans
Week 18: TBD vs. Detroit Lions
Minnesota Vikings
Week 1: Sept. 13 vs. Green Bay Packers
Week 2: Sept. 20 at Chicago Bears
Week 3: Sept. 27 at Tampa Bay Buccaneers
Week 4: Oct. 4 vs. Miami Dolphins
Week 5: Oct. 11 at New Orleans Saints
Week 6: BYE
Week 7: Oct. 25 vs. Indianapolis Colts
Week 8: Nov. 1 at Detroit Lions
Week 9: Nov. 9 (Monday) vs. Buffalo Bills
Week 10: Nov. 15 at Green Bay Packers
Week 11: Nov. 22 vs. San Francisco 49ers (in Mexico City)
Week 12: Nov. 29 vs. Atlanta Falcons
Week 13: Dec. 6 vs. Carolina Panthers
Week 14: Dec. 10 (Thursday) at New England Patriots
Week 15: Dec. 20 vs. Detroit Lions
Week 16: TBD vs. Washington Commanders
Week 17: Jan. 3 at New York Jets
Week 18: TBD vs. Chicago Bears
NFC South
Atlanta Falcons
Week 1: Sept. 13 at Pittsburgh Steelers
Week 2: Sept. 20 vs. Carolina Panthers
Week 3: Sept. 24 (Thursday) at Green Bay Packers
Week 4: Oct. 5 (Monday) at New Orleans Saints
Week 5: Oct. 11 vs. Baltimore Ravens
Week 6: Oct. 18 vs. Chicago Bears
Week 7: Oct. 25 vs. San Francisco 49ers
Week 8: Nov. 1 at Tampa Bay Buccaneers
Week 9: Nov. 8 vs. Cincinnati Bengals (in Madrid)
Week 10: Nov. 15 vs. Kansas City Chiefs
Week 11: BYE
Week 12: Nov. 29 at Minnesota Vikings
Week 13: Dec. 6 vs. Detroit Lions
Week 14: Dec. 13 at Cleveland Browns
Week 15: Dec. 20 at Washington Commanders
Week 16: TBD vs. Tampa Bay Buccaneers
Week 17: Jan. 3 vs. New Orleans Saints
Week 18: TBD at Carolina Panthers
Carolina Panthers
Week 1: Sept. 13 vs. Chicago Bears
Week 2: Sept. 20 at Atlanta Falcons
Week 3: Sept. 27 at Cleveland Browns
Week 4: Oct. 4 vs. Detroit Lions
Week 5: BYE
Week 6: Oct. 18 at Philadelphia Eagles
Week 7: Oct. 25 vs. Tampa Bay Buccaneers
Week 8: Oct. 29 (Thursday) at Green Bay Packers
Week 9: Nov. 8 vs. Denver Broncos
Week 10: Nov. 15 at New Orleans Saints
Week 11: Nov. 22 vs. Baltimore Ravens
Week 12: Nov. 30 (Monday) at Tampa Bay Buccaneers
Week 13: Dec. 6 at Minnesota Vikings
Week 14: Dec. 13 vs. New Orleans Saints
Week 15: Dec. 20 vs. Cincinnati Bengals
Week 16: TBD at Pittsburgh Steelers
Week 17: Jan. 3 vs. Seattle Seahawks
Week 18: TBD vs. Atlanta Falcons
New Orleans Saints
Week 1: Sept. 13 at Detroit Lions
Week 2: Sept. 20 at Baltimore Ravens
Week 3: Sept. 27 vs. Las Vegas Raiders
Week 4: Oct. 5 (Monday) vs. Atlanta Falcons
Week 5: Oct. 11 vs. Minnesota Vikings
Week 6: Oct. 18 at New York Giants
Week 7: Oct. 25 vs. Pittsburgh Steelers (in Paris)
Week 8: BYE
Week 9: Nov. 8 vs. Cleveland Browns
Week 10: Nov. 15 vs. Carolina Panthers
Week 11: Nov. 22 at Chicago Bears
Week 12: Nov. 29 at Cincinnati Bengals
Week 13: Dec. 6 vs. Green Bay Packers
Week 14: Dec. 13 at Carolina Panthers
Week 15: Dec. 20 at Tampa Bay Buccaneers
Week 16: Dec. 27 vs. Arizona Cardinals
Week 17: Jan. 3 at Atlanta Falcons
Week 18: TBD vs. Tampa Bay Buccaneers
Tampa Bay Buccaneers
Week 1: Sept. 13 at Cincinnati Bengals
Week 2: Sept. 20 vs. Cleveland Browns
Week 3: Sept. 27 vs. Minnesota Vikings
Week 4: Oct. 4 vs. Green Bay Packers
Week 5: Oct. 8 (Thursday) at Dallas Cowboys
Week 6: Oct. 18 vs. Pittsburgh Steelers
Week 7: Oct. 25 at Carolina Panthers
Week 8: Nov. 1 vs. Atlanta Falcons
Week 9: Nov. 8 at Chicago Bears
Week 10: BYE
Week 11: Nov. 22 at Detroit Lions
Week 12: Nov. 30 (Monday) vs. Carolina Panthers
Week 13: Dec. 6 vs. Los Angeles Chargers
Week 14: Dec. 13 at Baltimore Ravens
Week 15: Dec. 20 vs. New Orleans Saints
Week 16: TBD at Atlanta Falcons
Week 17: Jan. 3 vs. Los Angeles Rams
Week 18: TBD at New Orleans Saints
NFC West
Arizona Cardinals
Week 1: Sept. 13 at Los Angeles Chargers
Week 2: Sept. 20 vs. Seattle Seahawks
Week 3: Sept. 27 at San Francisco 49ers
Week 4: Oct. 4 at New York Giants
Week 5: Oct. 11 vs. Detroit Lions
Week 6: Oct. 18 at Los Angeles Rams
Week 7: Oct. 25 at Denver Broncos
Week 8: Nov. 1 at Dallas Cowboys
Week 9: Nov. 8 at Seattle Seahawks
Week 10: Nov. 15 vs. Los Angeles Rams
Week 11: Nov. 22 at Kansas City Chiefs
Week 12: Nov. 29 vs. Washington Commanders
Week 13: Dec. 6 vs. Philadelphia Eagles
Week 14: BYE
Week 15: Dec. 20 vs. New York Jets
Week 16: Dec. 27 at New Orleans Saints
Week 17: Jan. 3 vs. Los Angeles Raiders
Week 18: TBD vs. San Francisco 49ers
Los Angeles Rams
Week 1: Sept. 10 (Thursday) vs. San Francisco 49ers (in Melbourne)
Week 2: Sept. 21 (Monday) vs. New York Giants
Week 3: Sept. 27 at Denver Broncos
Week 4: Oct. 4 at Philadelphia Eagles
Week 5: Oct. 12 (Monday) vs. Buffalo Bills
Week 6: Oct. 18 vs. Arizona Cardinals
Week 7: Oct. 25 at Las Vegas Raiders
Week 8: Nov. 1 vs. Los Angeles Chargers
Week 9: Nov. 8 at Washington Commanders
Week 10: Nov. 15 at Arizona Cardinals
Week 11: BYE
Week 12: Nov. 25 (Wednesday) vs. Green Bay Packers
Week 13: Dec. 3 (Thursday) vs. Kansas City Chiefs
Week 14: Dec. 13 at San Francisco 49ers
Week 15: Dec. 20 vs. Dallas Cowboys
Week 16: Dec. 25 at Seattle Seahawks (Christmas)
Week 17: TBD at Tampa Bay Buccaneers
Week 18: TBD vs. Seattle Seahawks
San Francisco 49ers
Week 1: Sept. 10 (Thursday) at Los Angeles Rams (in Melbourne)
Week 2: Sept. 20 vs. Miami Dolphins
Week 3: Sept. 27 vs. Arizona Cardinals
Week 4: Oct. 4 vs. Denver Broncos
Week 5: Oct. 11 at Seattle Seahawks
Week 6: Oct. 19 (Monday) vs. Washington Commanders
Week 7: Oct. 25 at Atlanta Falcons
Week 8: BYE
Week 9: Nov. 8 vs. Las Vegas Raiders
Week 10: Nov. 15 at Dallas Cowboys
Week 11: Nov. 22 vs. Minnesota Vikings (in Mexico City)
Week 12: Nov. 29 vs. Seattle Seahawks
Week 13: Dec. 6 at New York Giants
Week 14: Dec. 13 vs. Los Angeles Rams
Week 15: Dec. 17 (Thursday) at Los Angeles Chargers
Week 16: Dec. 27 at Kansas City Chiefs
Week 17: Jan. 3 vs. Philadelphia Eagles
Week 18: TBD at Arizona Cardinals
Seattle Seahawks
Week 1: Sept. 9 (Wednesday) vs. New England Patriots
Week 2: Sept. 20 at Arizona Cardinals
Week 3: Sept. 27 at Washington Commanders
Week 4: Oct. 4 vs. Los Angeles Chargers
Week 5: Oct. 11 vs. San Francisco 49ers
Week 6: Oct. 15 (Thursday) at Denver Broncos
Week 7: Oct. 25 vs. Kansas City Chiefs
Week 8: Nov. 2 (Monday) vs. Chicago Bears
Week 9: Nov. 8 vs. Arizona Cardinals
Week 10: Nov. 15 at Las Vegas Raiders
Week 11: BYE
Week 12: Nov. 29 at San Francisco 49ers
Week 13: Dec. 7 (Monday) vs. Dallas Cowboys
Week 14: Dec. 13 vs. New York Giants
Week 15: Dec. 19 at Philadelphia Eagles
Week 16: Dec. 25 vs. Los Angeles Rams (Christmas)
Week 17: Jan. 3 at Carolina Panthers
Week 18: TBD at Los Angeles Rams
-
2026 NFL International Series: All 9 Matchups in the Record-Setting Slate
Top-10 NFL QBs: Josh Allen or Patrick Mahomes at No. 1? Colin Cowherd Shares List
2026 NFL Schedule Release: Which Games Have Been Announced?
-
2026 NFL Offseason Buzz: Falcons CB Avieon Terrell Signs Historic Rookie Deal
Giants QB Jaxson Dart on John Harbaugh: 'Couldn't Think of Better Coach' to Have
What Is the Point Spread in Sports Betting? What -3.5, -7 and Other Spreads Mean
-
Best NFL Betting Sites: Top Sportsbook Apps (2026)
2027 Mock Draft: Arch Manning No. 1 Overall? 5 QBs Go in First Round
Super Bowl Locations, Dates for 2027, 2028 and 2029?
-
2026 NFL International Series: All 9 Matchups in the Record-Setting Slate
Top-10 NFL QBs: Josh Allen or Patrick Mahomes at No. 1? Colin Cowherd Shares List
2026 NFL Schedule Release: Which Games Have Been Announced?
-
2026 NFL Offseason Buzz: Falcons CB Avieon Terrell Signs Historic Rookie Deal
Giants QB Jaxson Dart on John Harbaugh: 'Couldn't Think of Better Coach' to Have
What Is the Point Spread in Sports Betting? What -3.5, -7 and Other Spreads Mean
-
Best NFL Betting Sites: Top Sportsbook Apps (2026)
2027 Mock Draft: Arch Manning No. 1 Overall? 5 QBs Go in First Round
Super Bowl Locations, Dates for 2027, 2028 and 2029?