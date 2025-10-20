2025 NFL Odds Week 8: Lines, Spreads for all 13 Games
NFL Week 8 kicks off Thursday night, as the Chargers host the Vikings.
Here are the lines for every Week 8 matchup at DraftKings Sportsbook as of Oct. 20.
This page may contain affiliate links to legal sports betting partners. If you sign up or place a wager, FOX Sports may be compensated. Read more about Sports Betting on FOX Sports.
2025 NFL Week 8 Odds
THURSDAY, OCT. 23
VIKINGS @ CHARGERS
Spread: Chargers -3
Moneyline: Chargers -155, Vikings +130
Over/Under: 44.5
SUNDAY, OCT. 26
DOLPHINS @ FALCONS
Spread: Falcons -7.5
Moneyline: Falcons -410, Dolphins +320
Over/Under: 46.5
JETS @ BENGALS
Spread: Bengals -6.5
Moneyline: Bengals -290, Jets +235
Over/Under: 44.5
BROWNS @ PATRIOTS
Spread: Patriots -6.5
Moneyline: Patriots -325, Browns +260
Over/Under: 40.5
GIANTS @ EAGLES
Spread: Eagles -7
Moneyline: Eagles -345, Giants +275
Over/Under: 44.5
BILLS @ PANTHERS
Spread: Bills -7.5
Monyeline: Bills -425, Panthers +330
Over/Under: 46.5
BEARS @ RAVENS
Spread: 6.5
Moneyline: Ravens -310, Bears +250
Over/Under: 50.5
49ers @ TEXANS
Spread: Texans -1.5
Moneyline: Texans -125, 49ers +105
Over/Under: 41.5
BUCCANEERS @ SAINTS
Spread: Buccaneers -6.5
Moneyline: Buccaneers -290, Saints +235
Over/Under: 47.5
COWBOYS @ BRONCOS
Spread: Broncos -3
Moneyline: Broncos -170, Cowboys +142
Over/Under: 49.5
TITANS @ COLTS
Spread: Colts -14
Moneyline: Colts -1050, Titans +675
Over/Under: 47.5
PACKERS @ STEELERS
Spread: Packers -3.5
Moneyline: Packers -180, Steelers +150
Over/Under: 44.5
MONDAY, OCT. 27
COMMANDERS @ CHIEFS
Spread: Chiefs -10.5
Moneyline: Chiefs -650, Commanders +470
Over/Under: 48.5
