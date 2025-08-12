National Football League
National Football League
2025 Houston Texans Depth Chart Heading into NFL Week 1
Published Sep. 2, 2025 3:33 p.m. ET
The Houston Texans enter the 2025 season as one of the league’s most exciting young teams, with star power on both sides of the ball. Here’s how the depth chart shapes up heading into NFL Week 1.
Houston Texans 2025 Depth Chart
Offense
- QB: C.J. Stroud, Davis Mills, Graham Mertz
- RB: Nick Chubb, Dameon Pierce, Dare Ogunbowale, Woody Marks
- FB: British Brooks
- WR: Christian Kirk, Jaylin Noel, Braxton Berrios
- LWR: Nico Collins, Xavier Hutchinson
- RWR: Jayden Higgins, Justin Watson
- TE: Dalton Schultz, Cade Stover
- LT: Aironatae Ersey, Cam Robinson
- LG: Laken Tomlinson
- C: Jake Andrews, Jarrett Patterson
- RG: Ed Ingram, Juice Scruggs
- RT: Tytus Howard, Blake Fisher
Broncos win AFC West, Packers win North, Rams clinch Wild Card in Colin's Final NFL Predictions | The Herd
ADVERTISEMENT
Defense
- LDE: Will Anderson, Darrell Taylor
- DT: Tim Settle, Folorunso Fatukasi
- NT: Sheldon Rankins, Mario Edwards, Tommy Togiai
- RDE: Danielle Hunter, Derek Barnett, Dylan Horton
- WLB: Henry To’oTo’o, Christian Harris
- MLB: Azeez Al-Shaair, E.J. Speed, Jamal Hill
- NB: Jalen Pitre
- LCB: Derek Stingley, Jaylin Smith
- SS: C.J. Gardner-Johnson, M.J. Stewart
- FS: Calen Bullock
- RCB: Kamari Lassiter, Tremon Smith
Special Teams
- K: Ka’imi Fairbairn
- P: Tommy Townsend
- H: Tommy Townsend
- KR: Dameon Pierce, Braxton Berrios, Woody Marks, Jaylin Noel
- PR: Braxton Berrios, Jaylin Noel, Christian Kirk
- LS: Austin Brinkman
What did you think of this story?
share
recommended
-
2025 Heisman Trophy Odds: Nussmeier, Sellers Surge; Arch Manning Falls
Blame 'Bluey'? How Hunter Renfrow's Daughters Delayed His Panthers Reunion
2025 NFL Season: Captains for All 32 Teams
-
2025 NFL Odds Week 1: Lines, Spreads for all 16 Games
Giants Coach Brian Daboll Won't Say if Jaxson Dart or Jameis Winston is QB2
2026 NFL Mock Draft: Manning Heads Home, Five Clemson Players in First Round
-
Ranking the NFL Rivalries Uniforms: Who Wins the Style Game?
2025 NFC North Odds: Packers Move Ahead of Lions After Micah Parsons Trade
2025 NFL strength of schedule: Ranking every team's slate
Item 1 of 3
in this topic
recommended
-
2025 Heisman Trophy Odds: Nussmeier, Sellers Surge; Arch Manning Falls
Blame 'Bluey'? How Hunter Renfrow's Daughters Delayed His Panthers Reunion
2025 NFL Season: Captains for All 32 Teams
-
2025 NFL Odds Week 1: Lines, Spreads for all 16 Games
Giants Coach Brian Daboll Won't Say if Jaxson Dart or Jameis Winston is QB2
2026 NFL Mock Draft: Manning Heads Home, Five Clemson Players in First Round
-
Ranking the NFL Rivalries Uniforms: Who Wins the Style Game?
2025 NFC North Odds: Packers Move Ahead of Lions After Micah Parsons Trade
2025 NFL strength of schedule: Ranking every team's slate
Item 1 of 3