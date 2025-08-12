National Football League
texans preseason
National Football League

2025 Houston Texans Depth Chart Heading into NFL Week 1

Published Sep. 2, 2025 3:33 p.m. ET

The Houston Texans enter the 2025 season as one of the league’s most exciting young teams, with star power on both sides of the ball. Here’s how the depth chart shapes up heading into NFL Week 1.

Houston Texans 2025 Depth Chart

Offense

Broncos win AFC West, Packers win North, Rams clinch Wild Card in Colin's Final NFL Predictions | The Herd

Broncos win AFC West, Packers win North, Rams clinch Wild Card in Colin's Final NFL Predictions | The Herd
Colin Cowherd makes his final NFL regular season predictions, including the Denver Broncos winning the AFC West, Green Bay Packers landing back on top in the NFC North and Los Angeles Rams clinching a Wild Card spot.
ADVERTISEMENT

Defense

Special Teams

  • K: Ka’imi Fairbairn
  • P: Tommy Townsend
  • H: Tommy Townsend
  • KR: Dameon Pierce, Braxton Berrios, Woody Marks, Jaylin Noel
  • PR: Braxton Berrios, Jaylin Noel, Christian Kirk
  • LS: Austin Brinkman  
What did you think of this story?
share
Get more from the National Football League Follow your favorites to get information about games, news and more
in this topic
NEXT STORY
Next Story Image: 2025 NFL Week 1 Buzz: Giants List Jaxson Dart as QB2 Above Jameis Winston, More

2025 NFL Week 1 Buzz: Giants List Jaxson Dart as QB2 Above Jameis Winston, More

Top Leagues
NFL NFLCollege Football College FootballLIV Golf Image LIV GolfMLB MLBCollege Basketball College BasketballUFL Image UFL
Top Shows
The Herd with Colin Cowherd The Herd with Colin CowherdFirst Things First First Things FirstThe Joel Klatt Show logo The Joel Klatt ShowKevin Harvick's Happy Hour logo Kevin Harvick's Happy HourBear Bets logo Bear Bets
Affiliated Apps
FOX Sports FOX SportsFOX One FOX One
Quick Links
2026 FIFA WORLD CUP Image FIFA World Cup 2026™
FOX SPORTS™, SPEED™, SPEED.COM™ & © 2025 Fox Media LLC and Fox Sports Interactive Media, LLC. All rights reserved. Use of this website (including any and all parts and components) constitutes your acceptance of these Updated Terms of Use and Privacy Policy | Advertising Choices | Your Privacy Choices | Closed Captioning
HelpPressAdvertise with UsJobsFOX CincyRSSSitemap
FS1FOXFOX NewsFox CorporationFOX Sports SupportsFOX Deportes