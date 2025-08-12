National Football League
National Football League
2025 Cincinnati Bengals Depth Chart Heading into NFL Week 1
Updated Sep. 2, 2025 3:06 p.m. ET
The Cincinnati Bengals kick off the 2025 season with a high-powered offense, revamped defense and a roster ready to contend. Here's how the Bengals’ depth chart is shaping up heading into NFL Week 1.
Cincinnati Bengals 2025 Depth Chart
Offense
- QB: Joe Burrow, Jake Browning
- RB: Chase Brown, Samaje Perine, Tahj Brooks
- WR: Andrei Iosivas, Mitchell Tinsley
- LWR: Ja’Marr Chase, Jermaine Burton
- RWR: Tee Higgins, Charlie Jones
- TE: Mike Gesicki, Drew Sample, Noah Fant, Tanner Hudson, Cam Grandy
- LT: Orlando Brown, Jalen Rivers
- LG: Dylan Fairchild, Matt Lee
- C: Ted Karras
- RG: Lucas Patrick, Cody Ford
- RT: Amarius Mims
Albert Breer on Chiefs rookie Josh Simmons, Packers-Bengals, Broncos confidence, Terry McLaurin's hold-in | FULL INTERVIEW | The Herd
ADVERTISEMENT
Defense
- LDE: Joseph Ossai, Shemar Stewart
- DT: B.J. Hill, Kris Jenkins, Howard Cross
- NT: T.J. Slaton, McKinley Jackson
- RDE: Trey Hendrickson, Myles Murphy, Cam Sample
- WLB: Demetrius Knight, Oren Burks, Shaka Heyward
- MLB: Logan Wilson, Barrett Carter
- NB: Dax Hill
- LCB: DJ Turner, DJ Ivey
- SS: Jordan Battle, Tycen Anderson
- FS: Geno Stone, PJ Jules
- RCB: Cam Taylor-Britt, Josh Newton, Marco Wilson
Special Teams
- K: Evan McPherson
- P: Ryan Rehkow
- H: Ryan Rehkow
- KR: Charlie Jones, Jermaine Burton, Samaje Perine, Chase Brown
- PR: Charlie Jones, Jermaine Burton
- LS: William Wagner
How to watch Bengals vs. Browns in Week 1
- Date: Sunday, September 7
- Time: 1 p.m. ET
- TV: FOX
- Streaming: FOXSports.com, FOX Sports App, FOX One (Try free for 7 days)
What did you think of this story?
share
recommended
-
2025 Heisman Trophy Odds: Nussmeier, Sellers Surge; Arch Manning Falls
Blame 'Bluey'? How Hunter Renfrow's Daughters Delayed His Panthers Reunion
2025 NFL Season: Captains for All 32 Teams
-
2025 NFL Odds Week 1: Lines, Spreads for all 16 Games
Giants Coach Brian Daboll Won't Say if Jaxson Dart or Jameis Winston is QB2
2026 NFL Mock Draft: Manning Heads Home, Five Clemson Players in First Round
-
Ranking the NFL Rivalries Uniforms: Who Wins the Style Game?
2025 NFC North Odds: Packers Move Ahead of Lions After Micah Parsons Trade
2025 NFL strength of schedule: Ranking every team's slate
Item 1 of 3
in this topic
recommended
-
2025 Heisman Trophy Odds: Nussmeier, Sellers Surge; Arch Manning Falls
Blame 'Bluey'? How Hunter Renfrow's Daughters Delayed His Panthers Reunion
2025 NFL Season: Captains for All 32 Teams
-
2025 NFL Odds Week 1: Lines, Spreads for all 16 Games
Giants Coach Brian Daboll Won't Say if Jaxson Dart or Jameis Winston is QB2
2026 NFL Mock Draft: Manning Heads Home, Five Clemson Players in First Round
-
Ranking the NFL Rivalries Uniforms: Who Wins the Style Game?
2025 NFC North Odds: Packers Move Ahead of Lions After Micah Parsons Trade
2025 NFL strength of schedule: Ranking every team's slate
Item 1 of 3