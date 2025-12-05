How to Watch the 2026 FIFA World Cup: Full Schedule, Dates for Every Match
The wait is over. The 2026 FIFA World Cup is coming to 16 different cities across Canada, Mexico and the United States this summer, and you'll be able to catch all the action with FOX Sports, America’s English-language home for the 48-team soccer bonanza.
Here is the full broadcast schedule for the 2026 FIFA World Cup and how you can watch every game:
How to Watch the 2026 FIFA World Cup
The 2026 FIFA World Cup will run from June 11–July 19, 2026. Spread across three countries, the tournament will culminate with the final on July 19 at New York New Jersey Stadium in East Rutherford, New Jersey. All 104 tournament matches will air live across FOX and FS1 with every match streaming live and on-demand within both the FOX One and the FOX Sports apps.
The opening match on June 11 between Mexico and South Africa (3 p.m. ET) will stream for free on Tubi, as well as the USA's opening match against Paraguay on June 12 (9 p.m. ET).
JUMP TO: Group Stage | Knockout Rounds | World Cup Final
2026 World Cup Group Stage Schedule:
June 11, 2026
- Group A: Watch Mexico vs South Africa – Mexico City Stadium (3 p.m. ET, FOX, Tubi)
- Group A: Watch South Korea vs Czechia – Guadalajara Stadium (10 p.m. ET, FS1, FOX One)
June 12
- Group B: Watch Canada vs Bosnia and Herzegovina – Toronto Stadium (3 p.m. ET, FOX, FOX One)
- Group D: Watch USA vs Paraguay – Los Angeles Stadium (9 p.m. ET, FOX, Tubi)
June 13
- Group B: Watch Qatar vs Switzerland — San Francisco Bay Stadium (3 p.m. ET, FOX, FOX One)
- Group C: Watch Brazil vs Morocco — New York New Jersey Stadium (6 p.m. ET, FOX, FOX One)
- Group C: Watch Haiti vs Scotland — Boston Stadium (9 p.m. ET, FOX, FOX One)
- Group D: Watch Australia vs Türkiye — BC Place Vancouver (12 a.m. ET, FOX, FOX One)
June 14
- Group E: Watch Germany vs Curaçao - Houston Stadium (1 p.m. ET, FOX, FOX One)
- Group F: Watch Netherlands vs Japan— Dallas Stadium (4 p.m. ET, FOX, FOX One)
- Group E: Watch Ivory Coast vs Ecuador — Philadelphia Stadium (7 p.m. ET, FS1, FOX One)
- Group F: Watch Tunisia vs Sweden — Monterrey Stadium (10 p.m. ET, FS1, FOX One)
June 15
- Group H: Watch Spain vs Cape Verde - Atlanta Stadium (12 p.m. ET, FOX, FOX One)
- Group G: Watch Belgium vs Egypt — Seattle Stadium (3 p.m. ET, FOX, FOX One)
- Group H: Watch Saudi Arabia vs Uruguay — Miami Stadium (6 p.m. ET, FS1, FOX One)
- Group G: Watch Iran vs New Zealand — Los Angeles Stadium (9 p.m. ET, FS1, FOX One)
June 16
- Group I: Watch France vs Senegal — New York New Jersey Stadium (3 p.m. ET, FOX, FOX One)
- Group I: Watch Iraq vs Norway — Boston Stadium (6 p.m. ET, FOX, FOX One)
- Group J: Watch Argentina vs Algeria — Kansas City Stadium (9 p.m. ET, FOX, FOX One)
- Group J: Watch Austria vs Jordan — San Francisco Bay Stadium (12 a.m. ET, FS1, FOX One)
June 17
- Group K: Watch Portugal vs DR Congo — Houston Stadium (1 p.m. ET, FOX, FOX One)
- Group L: Watch England vs Croatia — Dallas Stadium (4 p.m. ET, FOX, FOX One)
- Group L: Watch Ghana vs Panama — Toronto Stadium (7 p.m. ET, FS1, FOX One)
- Group K: Watch Uzbekistan vs Colombia — Mexico City Stadium (10 p.m. ET, FS1, FOX One)
June 18
- Group A: Watch Czechia vs South Africa — Atlanta Stadium (12 p.m. ET, FOX, FOX One)
- Group B: Watch Switzerland vs Bosnia and Herzegovina — Los Angeles Stadium (3 p.m. ET, FOX, FOX One)
- Group B: Watch Canada vs Qatar — BC Place Vancouver (6 p.m. ET, FS1, FOX One)
- Group A: Watch Mexico vs South Korea – Guadalajara Stadium (9 p.m. ET, FOX, FOX One)
June 19
- Group D: Watch USA vs Australia – Seattle Stadium (3 p.m. ET, FOX, FOX One)
- Group C: Watch Scotland vs Morocco — Boston Stadium (3 p.m. ET, FOX, FOX One)
- Group C: Watch Brazil vs Haiti — Philadelphia Stadium (9 p.m. ET, FOX, FOX One)
- Group D: Watch Türkiye vs Paraguay — San Francisco Bay Stadium (12 a.m. ET, FS1, FOX One)
June 20
- Group F: Watch Netherlands vs Sweden — Houston Stadium (1 p.m. ET, FOX, FOX One)
- Group E: Watch Germany vs Ivory Coast — Toronto Stadium (4 p.m. ET, FOX, FOX One)
- Group E: Watch Ecuador vs Curaçao — Kansas City Stadium (8 p.m. ET, FS1, FOX One)
- Group F: Watch Tunisia vs Japan — Monterrey Stadium (12 a.m. ET, FS1, FOX One)
June 21
- Group H: Watch Spain vs Saudi Arabia — Atlanta Stadium (12 p.m ET, FOX, FOX One)
- Group G: Watch Belgium vs Iran — Los Angeles Stadium (3 p.m. ET, FS1, FOX One)
- Group H: Watch Uruguay vs Cape Verde — Miami Stadium (6 p.m. ET, FS1, FOX One)
- Group G: Watch New Zealand vs Egypt — BC Place Vancouver (9 p.m. ET, FS1, FOX One)
June 22
- Group J: Watch Argentina vs. Austria — Dallas Stadium (1 p.m. ET, FOX, FOX One)
- Group I: Watch France vs Iraq — Philadelphia Stadium (5 p.m. ET, FOX, FOX One)
- Group I: Watch Norway vs Senegal — New York New Jersey Stadium (8 p.m. ET, FOX, FOX One)
- Group J: Watch Jordan vs Algeria — San Francisco Bay Stadium (11 p.m. ET, FS1, FOX One)
June 23
- Group K: Watch Portugal vs Uzbekistan — Houston Stadium (1 p.m. ET, FOX, FOX One)
- Group L: Watch England vs Ghana — Boston Stadium (4 p.m. ET, FOX, FOX One)
- Group L: Watch Panama vs Croatia — Toronto Stadium (7 p.m. ET, FOX, FOX One)
- Group K: Watch Colombia vs DR Congo — Guadalajara Stadium (10 p.m. ET, FS1, FOX One)
June 24
- Group B: Watch Switzerland vs Canada — BC Place Vancouver (3 p.m. ET, FOX, FOX One)
- Group B: Watch Bosnia vs Qatar — Seattle Stadium (3 p.m. ET, FS1, FOX One)
- Group C: Watch Brazil vs Scotland — Miami Stadium (6 p.m. ET, FOX, FOX One)
- Group C: Watch Morocco vs Haiti — Atlanta Stadium (6 p.m. ET, FS1, FOX One)
- Group A: Watch Mexico vs Czechia — Mexico City Stadium (9 p.m. ET, FOX, FOX One)
- Group A: Watch South Korea vs South Africa — Monterrey Stadium (9 p.m. ET, FS1, FOX One)
June 25
- Group E: Watch Ecuador vs Germany — New York New Jersey Stadium (4 p.m. ET, FOX, FOX One)
- Group E: Watch Curaçao vs Ivory Coastt — Philadelphia Stadium (4 p.m. ET, FS1, FOX One)
- Group F: Watch Tunisia vs Netherlands — Kansas City Stadium (7 p.m. ET, FOX, FOX One)
- Group F: Watch Japan vs Sweden— Dallas Stadium (7 p.m. ET, FS1, FOX One)
- Group D: USA vs Türkiye – Los Angeles Stadium (10 p.m. ET, FOX, FOX One)
- Group D: Watch Paraguay vs Australia — San Francisco Bay Stadium (10 p.m. ET, FS1, FOX One)
June 26
- Group I: Watch Norway vs France — Boston Stadium (3 p.m. ET, FOX, FOX One)
- Group I: Watch Senegal vs Iraq — Toronto Stadium (3 p.m. ET, FS1, FOX One)
- Group H: Watch Uruguay vs Spain — Guadalajara Stadium (8 p.m. ET, FOX, FOX One)
- Group H: Watch Cape Verde vs Saudi Arabia — Houston Stadium (8 p.m. ET, FS1, FOX One)
- Group G: Watch New Zealand vs Belgium — BC Place Vancouver (11 p.m. ET, FOX, FOX One)
- Group G: Watch Egypt vs Iran — Seattle Stadium (11 p.m. ET, FS1, FOX One)
June 27
- Group L: Watch Panama vs England —New York New Jersey Stadium (5 p.m. ET, FOX, FOX One)
- Group L: Watch Croatia vs Ghana — Philadelphia Stadium (5 p.m. ET, FS1, FOX One)
- Group K: Watch Colombia vs Portugal — Miami Stadium (7:30 p.m. ET, FOX, FOX One)
- Group K: Watch DR Congo vs Uzbekistan — Atlanta Stadium (7:30 p.m. ET, FS1, FOX One)
- Group J: Watch Argentina vs Jordan — Dallas Stadium (10 p.m. ET, FOX, FOX One)
- Group J: Watch Algeria vs Austria — Kansas City Stadium (10 p.m. ET, FS1, FOX One)
2026 World Cup Schedule: Knockout Round
Round of 32
June 28
- Watch Round of 32 in Los Angeles: Group A Second-Place vs. Group B Second-Place — Los Angeles Stadium (3 p.m. ET, FOX, FOX One)
June 29
- Watch Round of 32 in Houston: Group C Winner vs. Group F Second Place — Houston Stadium (1 p.m. ET, FOX, FOX One)
- Watch Round of 32 in Boston: Group E Winner vs. Group A/B/C/D/F Third Place — Boston Stadium (4:30 p.m. ET, FOX, FOX One)
- Watch Round of 32 in Monterrey: Group F Winner vs Group C Second Place — Monterrey Stadium (9:00 p.m. ET, FOX, FOX One)
June 30
- Watch Round of 32 in Dallas: Group E Second Place vs. Group I Second Place — Dallas Stadium (1 p.m. ET, FOX, FOX One)
- Watch Round of 32 in Metlife: Group I Winner vs Group C/D/F/G/H Third Place — New York New Jersey Stadium (5 p.m. ET, FOX, FOX One)
- Watch Round of 32 in Mexico City: Group A Winner vs Group C/E/F/H/I Third Place — Mexico City Stadium (9 p.m. ET, FOX, FOX One)
July 1
- Watch Round of 32 in Atlanta: Group L Winner vs. Group E/H/I/J/K Third Place — Atlanta Stadium (12 p.m. ET, FOX, FOX One)
- Watch Round of 32 in Seattle: Group G Winner vs. Group A/E/H/I/J Third Place — Seattle Stadium (4 p.m. ET, FS1, FOX One)
- Watch Round of 32 in San Francisco: Group D Winner vs. Group B/E/F/I/J Third Place — San Francisco Bay Stadium (8 p.m. ET, FOX, FOX One)
July 2
- Watch Round of 32 in Los Angeles: Group H Winner vs. Group J Second Place — Los Angeles Stadium (3 p.m. ET, FOX, FOX One)
- Watch Round of 32 in Toronto: Group K Second Place vs. Group L Second Place — Toronto Stadium (7 p.m. ET, FOX, FOX One)
- Watch Round of 32 in Vancouver: Group B Winner vs. Group D/E/I/J/L Third Place — BC Place Vancouver (11 p.m. ET, FS1, FOX One)
July 3
- Watch Round of 32 in Dallas: Group D Second Place vs. Group G Second Place — Dallas Stadium (2 p.m. ET, FOX, FOX One)
- Watch Round of 32 in Miami: Group J Winner vs. Group H Second Place — Miami Stadium (6 p.m. ET, FOX, FOX One)
- Watch Round of 32 in Kansas City: Group K Winner vs. D/E/I/J/L Third Place – Kansas City Stadium (9:30 p.m. ET, FOX, FOX One)
Round of 16
July 4
- Watch Round of 16 in Houston: TBD vs. TBD – Houston Stadium (1 p.m. ET, FOX, FOX One)
- Watch Round of 16 in Philadelphia: TBD vs. TBD – Philadelphia Stadium (5 p.m. ET, FOX, FOX One)
July 5
- Watch Round of 16 in Metlife: TBD vs. TBD – New York New Jersey Stadium (4 p.m. ET, FOX, FOX One)
- Watch Round of 16 in Mexico City: TBD vs. TBD — Mexico City Stadium (8 p.m. ET, FOX, FOX One)
July 6
- Watch Round of 16 in Dallas: TBD vs. TBD – Dallas Stadium (3 p.m. ET, FOX, FOX One)
- Watch Round of 16 in Seattle: TBD vs. TBD – Seattle Stadium (8 p.m. ET, FOX, FOX One)
July 7
- Watch Round of 16 in Atlanta: TBD vs. TBD – Atlanta Stadium (12 p.m. ET, FOX, FOX One)
- Watch Round of 16 in Vancouver: TBD vs. TBD – BC Place Vancouver (4 p.m. ET, FOX, FOX One)
Quarterfinals
July 9
- Watch Quarterfinal in Boston: TBD vs. TBD – Boston Stadium (4 p.m. ET, FOX, FOX One)
July 10
- Watch Quarterfinal in Los Angeles: TBD vs. TBD – Los Angeles Stadium (3 p.m. ET, FOX, FOX One)
July 11
- Watch Quarterfinal in Miami: TBD vs. TBD – Miami Stadium (5 p.m. ET, FOX, FOX One)
- Watch Quarterfinal in Kansas City: TBD vs. TBD – Kansas City Stadium (9 p.m. ET, FOX, FOX One)
Semifinals
July 14
- Watch Semifinal in Dallas: TBD vs. TBD – Dallas Stadium (3 p.m. ET, FOX, FOX One)
July 15
- Watch Semifinal in Atlanta: TBD vs. TBD – Atlanta Stadium (3 p.m. ET, FOX, FOX One)
July 19
- Watch World Cup Final 2026: TBD vs. TBD — New York New Jersey Stadium (3 p.m. ET, FOX, FOX One)
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The World Cup will run from June 11–July 19, 2026. Spread across three countries, the tournament will culminate with the final on July 19 at New York New Jersey Stadium in East Rutherford, New Jersey. All 104 tournament matches will air live across FOX and FS1 with every match streaming live and on-demand within both the FOX One and the FOX Sports apps.
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