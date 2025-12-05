FIFA Men's World Cup
How to Watch the 2026 FIFA World Cup: Full Schedule, Dates for Every Match
FIFA Men's World Cup

How to Watch the 2026 FIFA World Cup: Full Schedule, Dates for Every Match

Updated Jun. 11, 2026 8:46 a.m. ET

The wait is over. The 2026 FIFA World Cup is coming to 16 different cities across Canada, Mexico and the United States this summer, and you'll be able to catch all the action with FOX Sports, America’s English-language home for the 48-team soccer bonanza.

Here is the full broadcast schedule for the 2026 FIFA World Cup and how you can watch every game:

How to Watch the 2026 FIFA World Cup

The 2026 FIFA World Cup will run from June 11–July 19, 2026. Spread across three countries, the tournament will culminate with the final on July 19 at New York New Jersey Stadium in East Rutherford, New Jersey. All 104 tournament matches will air live across FOX and FS1 with every match streaming live and on-demand within both the FOX One and the FOX Sports apps. 

The opening match on June 11 between Mexico and South Africa (3 p.m. ET) will stream for free on Tubi, as well as the USA's opening match against Paraguay on June 12 (9 p.m. ET). 

JUMP TO: Group Stage | Knockout Rounds | World Cup Final

2026 World Cup Group Stage Schedule:

June 11, 2026

June 12

June 13

June 14

June 15

June 16

June 17

June 18

June 19

June 20

June 21

June 22

June 23

June 24

June 25

June 26

June 27

2026 World Cup Schedule: Knockout Round

Round of 32

June 28

June 29

June 30

July 1

July 2

July 3

Round of 16

July 4

July 5

July 6

July 7

Quarterfinals

July 9

July 10

July 11

Semifinals

July 14

July 15

World Cup Final

July 19

 

This page may contain affiliate links to legal sports betting partners. If you sign up or place a wager, FOX Sports may be compensated. Read more about Sports Betting on FOX Sports.

The World Cup will run from June 11–July 19, 2026. Spread across three countries, the tournament will culminate with the final on July 19 at New York New Jersey Stadium in East Rutherford, New Jersey. All 104 tournament matches will air live across FOX and FS1 with every match streaming live and on-demand within both the FOX One and the FOX Sports apps.

share
Get more from the FIFA Men's World Cup Follow your favorites to get information about games, news and more
in this topic
NEXT STORY
Next Story Image: Top 100 Players In The 2026 FIFA World Cup, Ranked

Top 100 Players In The 2026 FIFA World Cup, Ranked

Top Leagues
NFL NFLCollege Football College FootballINDYCAR Image INDYCARMLB MLBCollege Basketball College BasketballNASCAR Image NASCAR
Top Shows
The Herd with Colin Cowherd The Herd with Colin CowherdFirst Things First First Things FirstThe Joel Klatt Show logo The Joel Klatt ShowKevin Harvick's Happy Hour logo Kevin Harvick's Happy HourBear Bets logo Bear Bets
Affiliated Apps
FOX Sports FOX SportsFOX One FOX One
Quick Links
2026 FIFA WORLD CUP Image FIFA World Cup 2026™Best Betting Apps Image Best Betting Apps & SitesBest Sportsbook Promos Image Best Sportsbook PromosWatch USA vs Paraguay Watch USA vs ParaguayWatch Mexico vs South Africa Watch Mexico vs South Africa
FOX SPORTS™, SPEED™, SPEED.COM™ & © 2026 Fox Media LLC and Fox Sports Interactive Media, LLC. All rights reserved. Use of this website (including any and all parts and components) constitutes your acceptance of these Terms of Use and Privacy Policy | Advertising Choices | California Consumer Privacy Act (CCPA) Opt-Out Icon Your Privacy Choices | Closed Captioning
HelpPressAdvertise with UsJobsRSSSitemap
FS1FOXFOX NewsFox CorporationFOX Sports SupportsFOX Deportes