Iowa vs. Iowa State: How to watch, TV Channel, Streaming, Prediction

Week 2 of the college football season brings one of the most anticipated in-state rivalries as Iowa takes on Iowa State in the annual showdown. With both teams looking to build early momentum, this matchup promises intensity and classic Big Ten vs. Big 12 grit. Check out everything you need to know about how to watch Iowa vs. Iowa State:

How to watch Iowa vs. Iowa State

Iowa vs. Iowa State Prediction & Odds

As of September 3 on DraftKings Sportsbook, Iowa State is favored to win at home. Check out the detailed odds below:

  • Point spread: Iowa State -3 (Iowa State favored to win by more than 3 points, otherwise Iowa covers)
  • Moneyline: Iowa State -155 favorite to win (bet $10 to win $16.45 total); Iowa +130 favorite to win (bet $10 to win $23 total)
  • Total scoring Over/Under: 41.5 points scored by both teams combined

Prediction: Iowa State 28, Iowa 23

Prediction made by the Data Skrive betting model

Iowa vs. Iowa State Head to Head

Iowa and Iowa State have met 71 times since 1894. Iowa State has 24 wins, and Iowa has 47. Check out the results from each game below:

Iowa vs. Iowa State Past Results

  • Sept. 7, 2024: Iowa State 20, Iowa 19
  • Sept. 9, 2023: Iowa 20, Iowa State 13
  • Sept. 10, 2022: Iowa State 10, Iowa 7
  • Sept. 11, 2021: Iowa 27, Iowa State 17
  • Sept. 14, 2019: Iowa 18, Iowa State 17
  • Sept. 8, 2018: Iowa 13, Iowa State 3
  • Sept. 9, 2017: Iowa 44, Iowa State 41 (OT)
  • Sept. 10, 2016: Iowa 42, Iowa State 3
  • Sept. 12, 2015: Iowa State 31, Iowa 17
  • Sept. 13, 2014: Iowa State 20, Iowa 17
  • Sept. 14, 2013: Iowa 27, Iowa State 21
  • Sept. 8, 2012: Iowa State 9, Iowa 6
  • Sept. 10, 2011: Iowa State 44, Iowa 41
  • Sept. 11, 2010: Iowa 35, Iowa State 7
  • Sept. 12, 2009: Iowa 35, Iowa State 3
  • Sept. 13, 2008: Iowa 17, Iowa State 5
  • Sept. 15, 2007: Iowa State 15, Iowa 13
  • Sept. 16, 2006: Iowa 27, Iowa State 17
  • Sept. 10, 2005: Iowa State 23, Iowa 3
  • Sept. 11, 2004: Iowa 17, Iowa State 10
  • Sept. 13, 2003: Iowa State 40, Iowa 21
  • Sept. 14, 2002: Iowa State 36, Iowa 31
  • Nov. 24, 2001: Iowa State 17, Iowa 14
  • Sept. 16, 2000: Iowa State 24, Iowa 14
  • Sept. 11, 1999: Iowa State 17, Iowa 10
  • Sept. 12, 1998: Iowa State 27, Iowa 9
  • Sept. 20, 1997: Iowa 63, Iowa State 20
  • Sept. 14, 1996: Iowa 38, Iowa State 13
  • Sept. 16, 1995: Iowa 27, Iowa State 10
  • Sept. 10, 1994: Iowa 37, Iowa State 9
  • Sept. 11, 1993: Iowa 31, Iowa State 28
  • Sept. 12, 1992: Iowa 21, Iowa State 7
  • Sept. 14, 1991: Iowa 29, Iowa State 10
  • Sept. 22, 1990: Iowa 45, Iowa State 35
  • Sept. 23, 1989: Iowa 31, Iowa State 21
  • Sept. 24, 1988: Iowa 10, Iowa State 3
  • Sept. 19, 1987: Iowa 48, Iowa State 9
  • Sept. 13, 1986: Iowa 43, Iowa State 7
  • Sept. 28, 1985: Iowa 57, Iowa State 3
  • Sept. 8, 1984: Iowa 59, Iowa State 21
  • Sept. 10, 1983: Iowa 51, Iowa State 10
  • Sept. 18, 1982: Iowa State 19, Iowa 7
  • Sept. 19, 1981: Iowa State 23, Iowa 12
  • Sept. 27, 1980: Iowa State 10, Iowa 7
  • Sept. 29, 1979: Iowa 30, Iowa State 14
  • Sept. 23, 1978: Iowa State 31, Iowa 0
  • Sept. 17, 1977: Iowa 12, Iowa State 10
  • Oct. 20, 1934: Iowa State 31, Iowa 6
  • Nov. 4, 1933: Iowa 27, Iowa State 7
  • Nov. 20, 1920: Iowa 14, Iowa State 10
  • Nov. 22, 1919: Iowa 10, Iowa State 0
  • Nov. 16, 1918: Iowa 21, Iowa State 0
  • Nov. 24, 1917: Iowa 6, Iowa State 3
  • Nov. 18, 1916: Iowa State 19, Iowa 16
  • Nov. 13, 1915: Iowa State 16, Iowa 0
  • Nov. 14, 1914: Iowa 26, Iowa State 6
  • Nov. 15, 1913: Iowa 45, Iowa State 7
  • Nov. 16, 1912: Iowa 20, Iowa State 7
  • Nov. 18, 1911: Iowa State 9, Iowa 0
  • Nov. 5, 1910: Iowa 2, Iowa State 0
  • Nov. 13, 1909: Iowa 13, Iowa State 0
  • Nov. 23, 1907: Iowa State 20, Iowa 14
  • Nov. 24, 1906: Iowa State 2, Iowa 0
  • Nov. 24, 1905: Iowa 8, Iowa State 0
  • Oct. 29, 1904: Iowa 10, Iowa State 6
  • Nov. 1, 1902: Iowa 12, Iowa State 6
  • Oct. 18, 1901: Iowa 6, Iowa State 0
  • Oct. 28, 1899: Iowa 5, Iowa State 0
  • Nov. 5, 1897: Iowa State 12, Iowa 0
  • Oct. 28, 1895: Iowa State 24, Iowa 0
  • Oct. 1, 1894: Iowa State 16, Iowa 8
