College Football
Iowa vs. Iowa State: How to watch, TV Channel, Streaming, Prediction
Published Sep. 3, 2025 10:03 a.m. ET
Week 2 of the college football season brings one of the most anticipated in-state rivalries as Iowa takes on Iowa State in the annual showdown. With both teams looking to build early momentum, this matchup promises intensity and classic Big Ten vs. Big 12 grit. Check out everything you need to know about how to watch Iowa vs. Iowa State:
How to watch Iowa vs. Iowa State
- Date: Saturday, September 6, 2025
- Time: 12:00 p.m. ET
- Location: Jack Trice Stadium in Ames, IA
- TV: FOX
- Streaming: FOXSports.com, FOX Sports App, FOX One (Try free for 7 days)
Iowa vs. Iowa State Prediction & Odds
As of September 3 on DraftKings Sportsbook, Iowa State is favored to win at home. Check out the detailed odds below:
- Point spread: Iowa State -3 (Iowa State favored to win by more than 3 points, otherwise Iowa covers)
- Moneyline: Iowa State -155 favorite to win (bet $10 to win $16.45 total); Iowa +130 favorite to win (bet $10 to win $23 total)
- Total scoring Over/Under: 41.5 points scored by both teams combined
Prediction: Iowa State 28, Iowa 23
Prediction made by the Data Skrive betting model
Iowa vs. Iowa State Head to Head
Iowa and Iowa State have met 71 times since 1894. Iowa State has 24 wins, and Iowa has 47. Check out the results from each game below:
Iowa vs. Iowa State Past Results
- Sept. 7, 2024: Iowa State 20, Iowa 19
- Sept. 9, 2023: Iowa 20, Iowa State 13
- Sept. 10, 2022: Iowa State 10, Iowa 7
- Sept. 11, 2021: Iowa 27, Iowa State 17
- Sept. 14, 2019: Iowa 18, Iowa State 17
- Sept. 8, 2018: Iowa 13, Iowa State 3
- Sept. 9, 2017: Iowa 44, Iowa State 41 (OT)
- Sept. 10, 2016: Iowa 42, Iowa State 3
- Sept. 12, 2015: Iowa State 31, Iowa 17
- Sept. 13, 2014: Iowa State 20, Iowa 17
- Sept. 14, 2013: Iowa 27, Iowa State 21
- Sept. 8, 2012: Iowa State 9, Iowa 6
- Sept. 10, 2011: Iowa State 44, Iowa 41
- Sept. 11, 2010: Iowa 35, Iowa State 7
- Sept. 12, 2009: Iowa 35, Iowa State 3
- Sept. 13, 2008: Iowa 17, Iowa State 5
- Sept. 15, 2007: Iowa State 15, Iowa 13
- Sept. 16, 2006: Iowa 27, Iowa State 17
- Sept. 10, 2005: Iowa State 23, Iowa 3
- Sept. 11, 2004: Iowa 17, Iowa State 10
- Sept. 13, 2003: Iowa State 40, Iowa 21
- Sept. 14, 2002: Iowa State 36, Iowa 31
- Nov. 24, 2001: Iowa State 17, Iowa 14
- Sept. 16, 2000: Iowa State 24, Iowa 14
- Sept. 11, 1999: Iowa State 17, Iowa 10
- Sept. 12, 1998: Iowa State 27, Iowa 9
- Sept. 20, 1997: Iowa 63, Iowa State 20
- Sept. 14, 1996: Iowa 38, Iowa State 13
- Sept. 16, 1995: Iowa 27, Iowa State 10
- Sept. 10, 1994: Iowa 37, Iowa State 9
- Sept. 11, 1993: Iowa 31, Iowa State 28
- Sept. 12, 1992: Iowa 21, Iowa State 7
- Sept. 14, 1991: Iowa 29, Iowa State 10
- Sept. 22, 1990: Iowa 45, Iowa State 35
- Sept. 23, 1989: Iowa 31, Iowa State 21
- Sept. 24, 1988: Iowa 10, Iowa State 3
- Sept. 19, 1987: Iowa 48, Iowa State 9
- Sept. 13, 1986: Iowa 43, Iowa State 7
- Sept. 28, 1985: Iowa 57, Iowa State 3
- Sept. 8, 1984: Iowa 59, Iowa State 21
- Sept. 10, 1983: Iowa 51, Iowa State 10
- Sept. 18, 1982: Iowa State 19, Iowa 7
- Sept. 19, 1981: Iowa State 23, Iowa 12
- Sept. 27, 1980: Iowa State 10, Iowa 7
- Sept. 29, 1979: Iowa 30, Iowa State 14
- Sept. 23, 1978: Iowa State 31, Iowa 0
- Sept. 17, 1977: Iowa 12, Iowa State 10
- Oct. 20, 1934: Iowa State 31, Iowa 6
- Nov. 4, 1933: Iowa 27, Iowa State 7
- Nov. 20, 1920: Iowa 14, Iowa State 10
- Nov. 22, 1919: Iowa 10, Iowa State 0
- Nov. 16, 1918: Iowa 21, Iowa State 0
- Nov. 24, 1917: Iowa 6, Iowa State 3
- Nov. 18, 1916: Iowa State 19, Iowa 16
- Nov. 13, 1915: Iowa State 16, Iowa 0
- Nov. 14, 1914: Iowa 26, Iowa State 6
- Nov. 15, 1913: Iowa 45, Iowa State 7
- Nov. 16, 1912: Iowa 20, Iowa State 7
- Nov. 18, 1911: Iowa State 9, Iowa 0
- Nov. 5, 1910: Iowa 2, Iowa State 0
- Nov. 13, 1909: Iowa 13, Iowa State 0
- Nov. 23, 1907: Iowa State 20, Iowa 14
- Nov. 24, 1906: Iowa State 2, Iowa 0
- Nov. 24, 1905: Iowa 8, Iowa State 0
- Oct. 29, 1904: Iowa 10, Iowa State 6
- Nov. 1, 1902: Iowa 12, Iowa State 6
- Oct. 18, 1901: Iowa 6, Iowa State 0
- Oct. 28, 1899: Iowa 5, Iowa State 0
- Nov. 5, 1897: Iowa State 12, Iowa 0
- Oct. 28, 1895: Iowa State 24, Iowa 0
- Oct. 1, 1894: Iowa State 16, Iowa 8
-
AP Top 25: Ohio State Grabs No. 1 Spot After Win Over Texas, LSU Jumps to No. 3
UNC's Loss to TCU Was Utterly Embarrassing. Only Bill Belichick Is To Blame
'Hard to Watch': The Good, the Bad and the Ugly of Arch Manning's 2025 Debut
Joel Klatt's College Football Rankings: Ohio State Rises, Chaos Reigns
Why Texas Fans Shouldn't Panic About Arch Manning After Ohio State Loss
Big Ten Football Power Rankings: Ohio State Leads the Way After Statement Win
Oregon's Dan Lanning on Oklahoma State's Mike Gundy NIL Dig: 'We Spend to Win'
2025 Heisman Trophy Odds: Nussmeier, Sellers Surge; Arch Manning Falls
Bill Belichick Loses College Coaching Debut; North Carolina Falls to TCU, 48-14
