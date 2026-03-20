2025-26 Men's Second Rounds Odds: Spreads, Lines for all 16 Games
We're diving into the second round of basketball's greatest Tournament.
Let's check out the odds for the men's NCAA Tournament Round of 32 at DraftKings Sportsbook as of March 21.
SATURDAY, MARCH 21
No. 12 High Point vs. No. 4 Arkansas
Spread: Arkansas -11.5
Moneyline: Arkansas -700, HPU +500
O/U: 168.5
No. 11 Texas vs. No. 3 Gonzaga
Spread: Gonzaga -6.5
Moneyline: Gonzaga -250, Texas +205
O/U: 147.5
Spread: Illinois -11.5
Moneyline: Illinois -550, VCU +410
O/U: 151.5
No. 10 Texas A&M vs. No. 2 Houston
Spread: Houston -10.5
Moneyline: Houston -500, TA&M +380
O/U: 142.5
No. 9 Saint Louis vs. No. 1 Michigan
Spread: Michigan -12.5
Moneyline: Michigan -900, SLU +600
O/U: 161.5
Spread: Duke -11.5
Moneyline: Duke -800, TCU +550
O/U: 139.5
No. 6 Louisville vs. No. 3 Michigan State
Spread: MSU -4.5
Moneyline: MSU -192, Louisville +160
O/U: 151.5
No. 5 Vanderbilt vs. No. 4 Nebraska
Spread: Vandy -1.5
Moneyline: Vandy -125, Nebraska +105
O/U: 146.5
SUNDAY, MARCH 22
No. 9 Utah State vs. No. 1 Arizona
Spread: Arizona -11.5
Moneyline: Arizona -800, Utah State +550
O/U: 156.5
Spread: Florida -10.5
Moneyline: Florida -600, Iowa +440
O/U: 145.5
No. 7 Kentucky vs. No. 2 Iowa State
Spread: Iowa State -4.5
Moneyline: Iowa State -218, Kentucky +180
O/U: 145.5
Spread: UConn -4.5
Moneyline: UConn -205, UCLA +170
O/U: 139.5
No. 6 Tennessee vs. No. 3 Virginia
Spread: Tennessee -1.5
Moneyline: Tennessee -118, Virginia -102
O/U: 137.5
No. 5 St. John's vs. No. 4 Kansas
Spread: St. John's -2.5
Moneyline: St. John's -148, Kansas +124
O/U: 143.5
No. 5 Texas Tech vs. No. 4 Alabama
Spread: Alabama -1.5
Moneyline: Alabama -112, Texas Tech -108
O/U: 165.5
