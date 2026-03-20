2025-26 Men's Second Rounds Odds: Spreads, Lines for all 16 Games
Published Mar. 21, 2026 12:51 a.m. ET

We're diving into the second round of basketball's greatest Tournament. 

Let's check out the odds for the men's NCAA Tournament Round of 32 at DraftKings Sportsbook as of March 21.

 

SATURDAY, MARCH 21

No. 12 High Point vs. No. 4 Arkansas

Spread: Arkansas -11.5
Moneyline: Arkansas -700, HPU +500
O/U: 168.5

No. 11 Texas vs. No. 3 Gonzaga

Spread: Gonzaga -6.5
Moneyline: Gonzaga -250, Texas +205
O/U: 147.5

No. 11 VCU vs. No. 3 Illinois

Spread: Illinois -11.5
Moneyline: Illinois -550, VCU +410
O/U: 151.5

No. 10 Texas A&M vs. No. 2 Houston

Spread: Houston -10.5
Moneyline: Houston -500, TA&M +380
O/U: 142.5

No. 9 Saint Louis vs. No. 1 Michigan

Spread: Michigan -12.5
Moneyline: Michigan -900, SLU +600
O/U: 161.5

No. 9 TCU vs. No. 1 Duke

Spread: Duke -11.5
Moneyline: Duke -800, TCU +550
O/U: 139.5

No. 6 Louisville vs. No. 3 Michigan State

Spread: MSU -4.5
Moneyline: MSU -192, Louisville +160
O/U: 151.5

No. 5 Vanderbilt vs. No. 4 Nebraska

Spread: Vandy -1.5
Moneyline: Vandy -125, Nebraska +105
O/U: 146.5

 

SUNDAY, MARCH 22

No. 9 Utah State vs. No. 1 Arizona

Spread: Arizona -11.5
Moneyline: Arizona -800, Utah State +550
O/U: 156.5

No. 9 Iowa vs. No. 1 Florida

Spread: Florida -10.5
Moneyline: Florida -600, Iowa +440
O/U: 145.5

No. 7 Kentucky vs. No. 2 Iowa State

Spread: Iowa State -4.5
Moneyline: Iowa State -218, Kentucky +180
O/U: 145.5

No. 7 UCLA vs. No. 2 UConn

Spread: UConn -4.5
Moneyline: UConn -205, UCLA +170
O/U: 139.5

No. 6 Tennessee vs. No. 3 Virginia

Spread: Tennessee -1.5
Moneyline: Tennessee -118, Virginia -102
O/U: 137.5

No. 5 St. John's vs. No. 4 Kansas

Spread: St. John's -2.5
Moneyline: St. John's -148, Kansas +124
O/U: 143.5

No. 5 Texas Tech vs. No. 4 Alabama

Spread: Alabama -1.5
Moneyline: Alabama -112, Texas Tech -108
O/U: 165.5

