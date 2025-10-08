FIFA Men's World Cup
San Marino vs Cyprus: How to Watch, Odds, WCQ Preview
Published Oct. 12, 2025 3:38 a.m. ET
San Marino and Cyprus face off in World Cup 2026 qualifying action. Here's everything you need to know ahead of kickoff, including how to watch San Marino vs Cyprus and odds.
How to watch San Marino vs. Cyprus
- Date: Sunday, October 12, 2025
- Time: 9 a.m. ET
- TV: FS2
- Streaming: FOXSports.com, FOX Sports App, FOX One (Try free for 7 days)
San Marino vs. Cyprus Odds
Cyprus is favored to win. Check out the latest odds.
Team Form
Below are the last 5 matches for each team and the results:
San Marino
- 9/9: at Malta (Loss, 3–1)
- 9/6: vs Bosnia and Herzegovina (Loss, 6–0)
- 8/2: at Moldova (Draw, 0–0)
- 6/10: vs Austria (Loss, 4–0)
- 6/7: at Bosnia and Herzegovina (Loss, 1–0)
Cyprus
- 9/9: vs Romania (Draw, 2–2)
- 9/6: at Austria (Loss, 1–0)
- 6/10: at Romania (Loss, 2–0)
- 6/6: at Bulgaria (Draw, 2–2)
- 3/24: at Bosnia and Herzegovina (Loss, 2–1)
in this topic
