2026 FIFA World Cup: Full Rosters, Release Dates For All 48 Teams

It's time. Four years of preparation will culminate in 1,248 players across 48 countries getting the call every player dreams of to represent their nation at the 2026 FIFA World Cup this summer:

Here is the full list of rosters for all 48 countries participating in the 2026 FIFA World Cup:

Algeria

Roster to be released by June 1st.

Argentina (Preliminary Roster)

Goalkeepers: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique de Marseille), Juan Musso (Atlético de Madrid), Walter Benítez (Crystal Palace FC), Facundo Cambeses (Racing Club), Santiago Beltrán (River Plate)

Defenders: Agustín Giay (Palmeiras), Gonzalo Montiel (River Plate), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Nicolás Capaldo (Hamburger SV), Kevin Mac Allister (Union Saint Gilloise), Lucas Martínez Quarta (River Plate), Marcos Senesi (Bournemouth), Lisandro Martínez (Manchester United), Nicolás Otamendi (SL Benfica), Germán Pezzella (River Plate), Leonardo Balerdi (Olympique de Marseille), Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Lautaro Di Lollo (Boca Juniors), Zaid Romero (Getafe CF), Facundo Medina (Olympique de Marseille), Marcos Acuña (River Plate), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyonnais), Gabriel Rojas (Racing Club)

Midfielders: Máximo Perrone (Como 1907), Leandro Paredes (Boca Juniors), Guido Rodríguez (Valencia CF), Aníbal Moreno (River Plate), Milton Delgado (Boca Juniors), Alan Varela (FC Porto), (Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Enzo Fernández (Chelsea), Alexis Mac Allister (Liverpool), Giovani Lo Celso (Real Betis), Nicolás Domínguez (Nottingham Forest), Emiliano Buendía (Aston Villa), Valentín Barco (RC Strasbourg)

Forwards: Lionel Messi (Inter Miami), Nicolás Paz (Como 1907), Franco Mastantuono (Real Madrid), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Tomás Aranda (Boca Juniors), Nicolás González (Atlético de Madrid), Alejandro Garnacho (Chelsea), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Matías Soulé (AS Roma), Claudio Echeverri (Girona FC), Gianluca Prestianni (SL Benfica), Santiago Castro (Bologna FC), Lautaro Martínez (Internazionale), José Manuel López (Palmeiras), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Mateo Pellegrino (Parma Calcio)

Final Roster to be released on May 30.

Australia

Roster to be released on June 1.

Austria

Roster to be released on May 18.

Belgium

Roster to be released on May 15.

Bosnia and Herzegovina

Goalkeepers: Nikola Vasilj (FC St. Pauli), Martin Zlomislić (HNK Rijeka), Osman Hadžikić (Slaven Belupo)

Defenders: Sead Kolašinac (Atalanta), Amar Dedić (Benfica), Nihad Mujakić (Gaziantep), Nikola Katić (Schalke 04), Tarik Muharemović (Sassuolo), Stjepan Radeljić (HNK Rijeka), Dennis Hadžikadunić (Sampdoria), Nidal Čelik (Lens)

Midfielders: Amir Hadžiahmetović (Hull City), Ivan Šunjić (Pafos), Ivan Bašić (Astana), Dženis Burnić (Karlsruher SC), Ermin Mahmić (Slovan Liberec), Benjamin Tahirović (Brøndby), Amar Memić (Viktoria Plzeň), Armin Gigović (Young Boys), Kerim Alajbegović (Red Bull Salzburg), Esmir Bajraktarević (PSV Eindhoven)

Forwards: Ermedin Demirović (VfB Stuttgart), Jovo Lukić (Universitatea Cluj), Samed Baždar (Jagiellonia Białystok), Haris Tabaković (Borussia Mönchengladbach), Edin Džeko (Schalke 04)

Brazil

Roster to be released on May 18.

Cabo Verde

Roster to be released by June 1st.

Canada

Roster to be released by June 1st.

Colombia

Goalkeepers: Camilo Vargas (Atlas), David Ospina (Atlético Nacional), Álvaro Montero (Vélez Sarsfield), Kevin Mier (Cruz Azul), Andres Mosquera Marmolejo (Independiente Santa Fe), Aldair Quintana (Independiente del Valle)

Defenders: Johan Mojica (RCD Mallorca), Álvaro Angulo (Pumas), Deiver Machado (RC Lens), Cristian Borja (Club América), Junior Hernandez (Deportes Tolima), Daniel Muñoz (Crystal Palace), Santiago Arias (Independiente), Andrés Román (Atlético Nacional), Edier Ocampo (Vancouver Whitecaps), Yerry Mina (Cagliari), Davinson Sánchez (Galatasaray), Jhon Lucumí (Bologna), Willer Ditta (Cruz Azul), Yerson Mosquera (Wolverhampton Wanderers), Carlos Cuesta (Vasco da Gama), Juan Cabal (Juventus), Jhohan Romaña (San Lorenzo)

Midfielders: Jefferson Lerma (Crystal Palace), Richard Ríos (Benfica), Juan Camilo Portilla (Talleres de Córdoba), Nelson Deossa (Pachuca), Gustavo Puerta (Hull City), Kevin Castaño (Krasnodar), Jhon Solís (Girona), Jorge Carrascal (Dynamo Moscow), James Rodríguez (Minnesota United), Jhon Arias (Palmeiras), Juan Fernando Quintero (Racing Club), Yaser Asprilla (Girona), Sebastian Gomez (Coritiba), Juan Manuel Rengifo (Independiente Santa Fe), Jordan Barrera (Barranquilla FC), Wilmar Barrios (Zenit Saint Petersburg), Juan Cuadrado (Atalanta), Johan Rojas (Vasco da Gama)

Forwards: Luis Díaz (Bayern Munich), Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama), Johan Carbonero (Racing Club), Jaminton Campaz (Rosario Central), Luis Suárez (Sporting CP), Jhon Córdoba (Krasnodar), Rafael Santos Borré (Internacional), Neiser Villareal (Millonarios), Kevin Viveros (Atlético Nacional), Edwin Cetre (Estudiantes de La Plata), Juan Camilo Hernandez (Columbus Crew), John Steven Mendoza (León), Sebastian Villa (Independiente Rivadavia)

Congo Dr

Roster to be released by June 1st.

Côte d'Ivoire

Roster to be released on May 15.

Croatia

Roster to be released on June 1.

Curaçao

Roster to be released by June 1st.

Czechia (Preliminary Roster)

Goalkeepers: Lukas Hornicek (Braga), Martin Jedlicka (Banik Ostrava), Antonín Kinsky (Tottenham), Jan Koutny (Sigma Olomouc), Matej Kovar (PSV Eindhoven), Jakub Markovic (Slavia Prague), Jindrich Stanek (Slavia Prague)

Defenders: Vladimír Coufal (TSG Hoffenheim), David Douděra (Slavia Prague), Matěj Hadaš (Sigma Olomouc), Tomáš Holeš (Slavia Prague), Robin Hranáč (TSG Hoffenheim), Štěpán Chaloupek (Slavia Prague), Václav Jemelka (Viktoria Plzen), David Jurásek (Slavia Prague), Ladislav Krejčí (Wolverhampton Wanderers), Karel Spáčil (Viktoria Plzen), Adam Ševínský (Sparta Prague), Martin Vitík (Bologna), Tomáš Vlček (Slavia Prague), Jaroslav Zelený (Sparta Prague), David Zima (Slavia Prague)

Midfielders: Lukas Ambros (Gornik Zabrze), Michal Beran (Sigma Olomouc), Pavel Bucha (FC Cincinnati), Lukás Cerv (Viktoria Plzen), Krystof Danek (LASK Linz), Vladimir Darida (Hradec Kralove), Patrik Hellebrand (Gornik Zabrze), Adam Karabec (Lyon), Ondrej Kricfaluši (Banik Ostrava), Tomáš Ladra (Viktoria Plzen), David Planka (Banik Ostrava), Lukás Provod (Slavia Prague), Matěj Ryneš (Sparta Prague), Lukas Sadílek (Gornik Zabrze), Michal Sadílek (Slavia Prague), Hugo Sochůrek (Sparta Prague), Alexandr Sojka (Viktoria Plzen), Tomáš Souček (West Ham), Pavel Šulc (Lyon), Denis Višinský (Viktoria Plzen)

Forwards: Adam Hložek (TSG Hoffenheim), Tomáš Chorý (Slavia Prague), Mojmír Chytil (Slavia Prague), Christophe Kabongo (Mlada Boleslav), Jan Kliment (Sigma Olomouc), Jan Kuchta (Sparta Prague), Vasil Kušej (Slavia Prague), Ondřej Mihálik (Hradec Kralove), Vojtěch Patrák (Pardubice), Václav Sejk (Sigma Olomouc), Patrik Schick (Bayer Leverkusen), Matej Vydra (Viktoria Plzen)

Final Roster to be released by June 1st.

Ecuador

Roster to be released by June 1st.

Egypt

Roster to be released by June 1st.

England

Roster to be released on May 22.

France

Goalkeepers: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes)

Defenders: Malo Gusto (Chelsea), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Jules Kounde (Barcelona), Lucas Digne (Aston Villa), Ibrahima Konate (Liverpool), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munich), Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain), Theo Hernandez (Al Hilal)

Midfielders: Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Adrien Rabiot (AC Milan), N’Golo Kante (Fenerbahce), Manu Kone (Roma), Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain)

Forwards: Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain), Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Rayan Cherki (Manchester City), Marcus Thuram (Inter Milan), Maghnes Akliouche (Monaco), Desire Doue (Paris Saint-Germain), Kylian Mbappe (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Munich)

Germany

Roster to be released on May 21.

Ghana

Roster to be released by June 1st.

Haiti

Roster to be released by June 1st.

IR Iran

Roster to be released by June 1st.

Iraq

Roster to be released by June 1st.

Japan

Roster to be released on May 15.

Jordan

Roster to be released by June 1st.

Korea Republic

Roster to be released on May 16.

Mexico (Preliminary Roter)

Goalkeepers: Alex Padilla (Athletic Club), Antonio Rodríguez (Tijuana), Carlos Acevedo (Santos Laguna), Carlos Moreno (Pachuca), Guillermo Ochoa (AEL Limassol), Raúl Rangel (Chivas)

Defenders: Bryan González (Chivas), César Montes (Lokomotiv Moscow), Edson Álvarez (Fenerbahçe), Eduardo Águila (Atlético de San Luis), Everardo López (Toluca), Israel Reyes (América), Jesús Angulo (Tigres), Jesús Gallardo (Toluca), Jesús Gómez (Tijuana), Johan Vásquez (Genoa), Jorge Sánchez (PAOK), Julián Araujo (Celtic), Luis Rey (Puebla), Mateo Chávez (AZ Alkmaar), Ramón Juárez (América), Richard Ledezma (Chivas), Víctor Guzmán (Monterrey)

Midfielders: Alexei Domínguez (Pachuca), Alexis Gutiérrez (America), Alvaro Fidalgo (Real Betis), Brian Gutiérrez (Chivas), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Denzell Garcia (FC Juarez), Diego Lainez (Tigres), Efrain Álvarez (Chivas), Elias Montiel (Pachuca), Erick Sánchez (America), Erik Lira (Cruz Azul), Gilberto Mora (Tijuana), Isaías Violante (America), Jeremy Márquez (Cruz Azul), Jordan Carrillo (Pumas), Jorge Ruvalcaba (NY Red Bulls), Kevin Castañeda (Tijuana), Luis Chávez (Dinamo Moscu), Luis Romo (Chivas), Marcel Ruiz (Toluca), Obed Vargas (Atlético de Madrid), Orbelin Pineda (AEK), Jesús Angulo (Toluca)

Forwards: Alexis Vega (Toluca), Armando González (Chivas), César Huerta (Anderlecht), Germán Berterame (Inter Miami), Guillermo Martínez (Pumas), Julián Quiñones (Al-Qadisiyah), Raúl Jiménez (Fulham), Roberto Alvarado (Chivas), Santiago Giménez (Milan)

Final Roster to be released on June 1.

Morocco

Roster to be released on May 21.

Netherlands

Roster to be released on May 25.

New Zealand

Goalkeepers: Max Crocombe (Millwall), Alex Paulsen (Lechia Gdańsk), Michael Woud (Auckland FC)

Defenders: Tim Payne (Wellington Phoenix), Francis De Vries (Auckland FC), Tyler Bindon (Nottingham Forest), Michael Boxall (Minnesota United), Liberato Cacace (Wrexham), Nando Pijnaker (Auckland FC), Finn Surman (Portland Timbers), Callan Elliot (Auckland FC), Tommy Smith (Braintree Town)

Midfielders: Joe Bell (Viking FK), Matt Garbett (Peterborough United), Marko Stamenic (Swansea City), Sarpreet Singh (Wellington Phoenix), Alex Rufer (Wellington Phoenix), Ryan Thomas (PEC Zwolle)

Forwards: Chris Wood (Nottingham Forest), Eli Just (Motherwell), Kosta Barbarouses (Western Sydney Wanderers), Ben Waine (Port Vale), Ben Old (Saint-Étienne), Callum McCowatt (Silkeborg IF), Jesse Randall (Auckland FC), Lachlan Bayliss (Newcastle Jets)

Norway

Roster to be released on May 21.

Panama

Roster to be released on May 26.

Paraguay (Preliminary Roster)

Goalkeepers: Roberto Fernández (Cerro Porteño), Orlando Gill (San Lorenzo), Gastón Olveira (Olimpia), Carlos Coronel (Sao Paulo), Santiago Rojas (Nacional), Juan Espínola (Barracas Central)

Defenders: Gustavo Gómez (Palmeiras), Júnior Alonso (Atletico Mineiro), Fabián Balbuena (Gremio), Omar Alderete (Sunderland), Juan Caceres (Dynamo Moscow), Blas Riveros (Cerro Porteno), Alan Benitez (Libertad), Agustin Sandez (Rosario Central), Mateo Gamarra (Cruzeiro), Saul Salcedo (Newell's Old Boys), Jose Canale (Lanus), Diego León (Manchester United), Alexandro Maidana (Talleres), Alcides Benitez (Belgrano), Ronaldo Dejesus (Lanus), Alan Nuñez (Nacional)

Midfielders: Miguel Almirón (Atlanta United), Mathías Villasanti (Gremio), Kaku (Al Ain), Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps), Ramón Sosa (Palmeiras), Diego Gómez (Brighton & Hove Albion), Damián Bobadilla (Sao Paulo), Braian Ojeda (Orlando City), Matías Galarza (Atlanta United), Robert Piris Da Motta (Cerro Porteno), Alvaro Campuzano (Libertad), Diego Gonzalez (Atlas), Hugo Cuenca (Burgos), Mauricio Magalhaes (Palmeiras), Lucas Romero (Universidad de Chile), Enso González (Wolverhampton Wanderers), Ruben Lezcano (Olimpia)

Forwards: Oscar Romero (Huracan), Ángel Romero (Boca Juniors), Antonio Sanabria (Cremonese), Julio Enciso (Strasbourg), Gabriel Avalos (Independiente), Carlos Gonzalez (Independiente del Valle), Alex Arce (Independiente Rivadavia), Adam Bareiro (Boca Juniors), Lorenzo Melgarejo (Libertad), Isidro Pitta (Red Bull Bragantino), Ronaldo Martinez (Talleres), Gustavo Caballero (Portsmouth), Robert Morales (UNAM), Adrian Alcaraz (Olimpia), Rodney Redes (LDU Quito)

FInal Roster to be released by June 1st.

Portugal

Roster to be released on May 19.

Qatar (Preliminary Roster)

Goalkeepers: Shehab Elleithy (Al Shahania), Salah Zakaria (Al Duhail), Meshaal Barsham (Al Sadd), Mahmoud Abunada (Al Rayyan)

Defenders: Boualem Khoukhi (Al Sadd), Pedro Miguel (Al Sadd), Sultan Al Brake (Al Duhail), Tarek Salman (Al Sadd), Al-Hashmi Al-Hussain (Al Arabi), Ayoub Al-Alawi (Al Gharafa), Bassam Al-Rawi (Al Duhail), Rayyan Al-Ali (Al Gharafa), Issa Laye (Al Arabi), Lucas Mendes (Al Wakrah), Mohammed Waad (Al Shamal), Niall Mason (Qatar)

Midfielders: Ahmed Fathi (Al Arabi), Jassim Gaber (Al Rayyan), Assim Madibo (Al Wakrah), Abdulaziz Hatem (Al Rayyan), Karim Boudiaf (Al Duhail), Mohammed Mannai (Al Shamal), Homam Al-Amin (Cultural Leonesa)

Forwards: Almoez Ali (Al Duhail), Akram Afif (Al Sadd), Tahsin Mohammed (Al Duhail), Edmílson Junior (Al Duhail), Ahmed Al-Ganehi (Al Gharafa), Ahmed Alaa (Al Rayyan), Sebastián Soria (Qatar), Hassan Al-Haydos (Al Sadd), Mubarak Shannan (Al Duhail), Mohammed Muntari (Al Gharafa), Yusuf Abdurisag (Al Wakrah)

Final Roster to be released by June 1st.

Saudi Arabia

Roster to be released by June 1st.

Scotland

Roster to be released by June 1st.

Senegal

Roster to be released by June 1st.

South Africa

Roster to be released by June 1st.

Spain

Roster to be released on May 25.

Sweden

Goalkeepers: Kristoffer Nordfeldt (AIK), Viktor Johansson (Stoke City), Jacob Widell Zetterström (Derby County)

Defenders: Daniel Svensson (Borussia Dortmund), Victor Lindelof (Aston Villa), Isak Hien (Atalanta), Carl Starfelt (Celta Vigo), ⁠Elliot Stroud (Mjallby ​AIF), Gustaf Lagerbielke (Braga), Gabriel Gudmundsson (Leeds United), Emil Holm (Juventus), Hjalmar Ekdal (Burnley), Erik ​Smith (St. Pauli)

Midfielders: Taha Ali (Malmo), Yasin Ayari (Brighton), Lucas Bergvall (Tottenham), Jesper Karlstrom (Udinese), Ken Sema (Pafos), Mattias Svanberg (Wolfsburg), Besfort Zeneli (Union St-Gilloise)

Forwards: Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel), Anthony Elanga (Newcastle United), Viktor Gyokeres (Arsenal), Alexander Isak (Liverpool), Gustaf Nilsson (Club Brugge), Benjamin Nygren (Celtic)

Switzerland

Roster to be released on May 20.

Tunisia

Roster to be released on May 15.

Türkiye

Roster to be released by June 1st.

USA

Roster to be released on May 26.

Uruguay

Roster to be released by June 1st.

Uzbekistan

Roster to be released by June 1st.