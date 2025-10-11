2025 NFL Odds Week 7: Lines, Spreads for all 15 Games
NFL Week 7 kicks off Thursday night, as the Giants host the Eagles.
Here are the lines for every Week 7 matchup at DraftKings Sportsbook as of Oct. 13.
This page may contain affiliate links to legal sports betting partners. If you sign up or place a wager, FOX Sports may be compensated. Read more about Sports Betting on FOX Sports.
(All times ET)
2025 NFL Week 6 Odds
THURSDAY, OCT. 16
STEELERS (4-1) @ BENGALS (2-4)
Spread: Steelers -5.5
Moneyline: Steelers -265, Bengals +215
Over/Under: 42.5
SUNDAY, OCT. 19
Spread: Rams -3
Moneyline: Rams -166, Jaguars +140
Over/Under: 46.5
Spread: Eagles -2.5
Moneyline: Eagles -135, Vikings +114
Over/Under: 42.5
Spread: Patriots -6.5
Moneyline: Patriots -325, Titans +260
Over/Under: 42.5
Spread: Browns -1.5
Moneyline: Browns -130, Dolphins +110
Over/Under: 41.5
Spread: TBD
Moneyline: TBD
Over/Under: TBD
Spread: Bears -5.5
Moneyline: Bears -258, Saints +210
Over/Under: 45.5
Spread: Jets -1.5
Moneyline: Jets -120, Panthers +100
Over/Under: 45.5
Spread: Broncos -7
Moneyline: Broncos -380, Giants +300
Over/Under: 39.5
Spread: Chargers -1.5
Moneyline: Chargers -120, Colts +100
Over/Under: 48.5
PACKERS (3-1-1) @ CARDINALS (2-4)
Spread: Packers -7
Moneyline: Packers -360, Cardinals +285
Over/Under: 43.5
COMMANDERS (3-2) @ COWBOYS (2-3-1)
Spread: Commanders -2.5
Moneyline: Commanders -148, Cowboys +124
Over/Under: 54.5
Spread: 49ers -3.5
Moneyline: 49ers -175, Falcons +145
Over/Under: 45.5
MONDAY, OCT. 20
Spread: Seahawks -3
Moneyline: Seahawks -148, Texans +124
Over/Under: 42.5
BUCCANEERS (5-1) @ LIONS (4-2)
Spread: TBD
Moneyline: TBD
Over/Under: TBD
Want great stories delivered right to your inbox? Create or log in to your FOX Sports account, and follow leagues, teams and players to receive a personalized newsletter daily!
-
2025 NFL Week 6 Buzz: Ravens QB Lamar Jackson Expected Back After Bye
2025 NFL Odds: Expect Offensive Fireworks in Chiefs-Lions
‘He’s a Beast’: Hard-Charging Cam Skattebo Sparking The Revived Giants
-
2025 NFL Odds Week 6: Lines, Spreads for all 15 Games
Super Bowl locations, dates for 2026, 2027, 2028
-
2025 NFL Week 6 Buzz: Ravens QB Lamar Jackson Expected Back After Bye
2025 NFL Odds: Expect Offensive Fireworks in Chiefs-Lions
‘He’s a Beast’: Hard-Charging Cam Skattebo Sparking The Revived Giants
-
2025 NFL Odds Week 6: Lines, Spreads for all 15 Games
Super Bowl locations, dates for 2026, 2027, 2028