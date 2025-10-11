National Football League
2025 NFL Odds Week 7: Lines, Spreads for all 15 Games
National Football League

2025 NFL Odds Week 7: Lines, Spreads for all 15 Games

Published Oct. 12, 2025 11:20 p.m. ET

NFL Week 7 kicks off Thursday night, as the Giants host the Eagles.

Here are the lines for every Week 7 matchup at DraftKings Sportsbook as of Oct. 13.

 

This page may contain affiliate links to legal sports betting partners. If you sign up or place a wager, FOX Sports may be compensated. Read more about Sports Betting on FOX Sports.

(All times ET)

2025 NFL Week 6 Odds

THURSDAY, OCT. 16

STEELERS (4-1) @ BENGALS (2-4)

Spread: Steelers -5.5
Moneyline: Steelers -265, Bengals +215
Over/Under: 42.5

SUNDAY, OCT. 19

RAMS (4-2) @ JAGUARS (4-2)

Spread: Rams -3
Moneyline: Rams -166, Jaguars +140
Over/Under: 46.5

EAGLES (4-2) @ VIKINGS (3-2)

Spread: Eagles -2.5
Moneyline: Eagles -135, Vikings +114
Over/Under: 42.5

PATRIOTS (4-2) @ TITANS (1-5)

Spread: Patriots -6.5
Moneyline: Patriots -325, Titans +260
Over/Under: 42.5

DOLPHINS (1-5) @ BROWNS (1-5)

Spread: Browns -1.5
Moneyline: Browns -130, Dolphins +110
Over/Under: 41.5

RAIDERS (2-4) @ CHIEFS (3-3)

Spread: TBD
Moneyline: TBD
Over/Under: TBD

 

SAINTS (1-5) @ BEARS (2-2)

Spread: Bears -5.5
Moneyline: Bears -258, Saints +210
Over/Under: 45.5

PANTHERS (3-3) @ JETS (0-6)

Spread: Jets -1.5
Moneyline: Jets -120, Panthers +100
Over/Under: 45.5

GIANTS (2-4) @ BRONCOS (4-2)

Spread: Broncos -7
Moneyline: Broncos -380, Giants +300
Over/Under: 39.5

COLTS (5-1) @ CHARGERS (4-2)

Spread: Chargers -1.5
Moneyline: Chargers -120, Colts +100
Over/Under: 48.5

PACKERS (3-1-1) @ CARDINALS (2-4)

Spread: Packers -7
Moneyline: Packers -360, Cardinals +285
Over/Under: 43.5

COMMANDERS (3-2) @ COWBOYS (2-3-1)

Spread: Commanders -2.5
Moneyline: Commanders -148, Cowboys +124
Over/Under: 54.5

FALCONS (2-2) @ 49ERS (4-2)

Spread: 49ers -3.5
Moneyline: 49ers -175, Falcons +145
Over/Under: 45.5

MONDAY, OCT. 20

TEXANS (2-3) @ SEAHAWKS (4-2)

Spread: Seahawks -3
Moneyline: Seahawks -148, Texans +124
Over/Under: 42.5

BUCCANEERS (5-1) @ LIONS (4-2)

Spread: TBD
Moneyline: TBD
Over/Under: TBD

 
ADVERTISEMENT

Want great stories delivered right to your inbox? Create or log in to your FOX Sports account, and follow leagues, teams and players to receive a personalized newsletter daily!

What did you think of this story?
share
Get more from the National Football League Follow your favorites to get information about games, news and more
in this topic
NEXT STORY
Next Story Image: 2025 Heisman Trophy Odds: Fernando Mendoza Surges, Dante Moore Falls

2025 Heisman Trophy Odds: Fernando Mendoza Surges, Dante Moore Falls

Top Leagues
NFL NFLCollege Football College FootballLIV Golf Image LIV GolfMLB MLBCollege Basketball College BasketballUFL Image UFL
Top Shows
The Herd with Colin Cowherd The Herd with Colin CowherdFirst Things First First Things FirstThe Joel Klatt Show logo The Joel Klatt ShowKevin Harvick's Happy Hour logo Kevin Harvick's Happy HourBear Bets logo Bear Bets
Affiliated Apps
FOX Sports FOX SportsFOX One FOX One
Quick Links
2026 FIFA WORLD CUP Image FIFA World Cup 2026™
FOX SPORTS™, SPEED™, SPEED.COM™ & © 2025 Fox Media LLC and Fox Sports Interactive Media, LLC. All rights reserved. Use of this website (including any and all parts and components) constitutes your acceptance of these Updated Terms of Use and Privacy Policy | Advertising Choices | Your Privacy Choices | Closed Captioning
HelpPressAdvertise with UsJobsFOX CincyRSSSitemap
FS1FOXFOX NewsFox CorporationFOX Sports SupportsFOX Deportes