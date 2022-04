National Football League 2022 NFL Draft: Top moments from Rounds 4-7 on Day 3 50 mins ago share facebook twitter reddit link

Day 3 of the 2022 NFL Draft is officially underway in Las Vegas with the final four rounds of draft choices.

Here are the top moments from Day 3.

Round 4

Pick 106: Buccaneers select TE Cade Otton

Pick 107: Texans select RB Dameon Pierce

Pick 108: Browns select DT Perrion Winfrey

Pick 109: Seahawks select CB Coby Bryant

Pick 110: Ravens select OT Daniel Faalele

Pick 111: Jets select OT Max Mitchell

Pick 112: Giants select TE Daniel Bellinger

Pick 113: Commanders select S Percy Butler

Pick 114: Giants select S Dane Belton

Pick 115: Broncos select CB Damarri Mathis

Pick 116: Broncos select DE Eyioma Uwazurike

Pick 117: Jets select DE Michael Clemons

Pick 118: Vikings select CB Akayleb Evans

Pick 119: Ravens select CB Jalyn Armour-Davis

Pick 120: Panthers select LB Brandon Smith

Pick 121: Patriots select CB Jack Jones

Pick 122: Raiders select RB Zamir White

Pick 123: Chargers select RB Isaiah Spiller

Pick 124: Browns select K Cade York

Pick 125: Dolphins select WR Erik Ezukanma

Pick 126: Raiders select DT Neil Farrell Jr.

Pick 127: Patriots select RB Pierre Strong Jr.

Pick 128: Ravens select TE Charlie Kolar

Pick 129: Cowboys select TE Jake Ferguson

Pick 130: Ravens select P Jordan Stout

Pick 131: Titans select RB Hassan Haskins

Pick 132: Packers select WR Romeo Doubs

Pick 133: Buccaneers select P Jake Camarda

Pick 134 49ers select OT Spencer Buford

Pick 135 Chiefs select CB Joshua Williams

Pick 136 Bengals select OL Cordell Volson

Pick 137 Patriots select QB Bailey Zappe

Pick 138: Steelers select WR Calvin Austin III

Pick 139: Ravens select TE Isaiah Likely

Pick 140: Packers select OG Zach Tom

Pick 141: Ravens select CB Damarion Williams

Pick 142: Rams select CB Decobie Durant

Pick 143: Titans select TE Chigoziem Okonkwo

Round 5

Pick 144: Commanders select QB Sam Howell

Pick 145: Chiefs select OG Darian Kinnard

Pick 146: Giants select LB Micah McFadden

Pick 147: Giants select DT D.J. Davidson

Pick 148: Bills select WR Khalil Shakir

Pick 149: Commanders select TE Cole Turner

Pick 150: Texans select DT Thomas Booker

Pick 151: Falcons select RB Tyler Allgeier

Pick 152: Broncos select S Delarrin Turner-Yell

Pick 153: Seahawks select CB Tariq Woolen

Pick 154: Jaguars select RB Snoop Conner

Pick 155: Cowboys select OT Matt Waletzko

Pick 156: Browns select RB Jerome Ford

Pick 157: Buccaneers select CB Zyon McCollum

Pick 158: Seahawks select DE Tyreke Smith

Pick 159: Colts select DT Eric Johnson

Pick 160: Chargers select DT Otito Ogbonnia

Pick 161: Saints select LB D'Marco Jackson

Pick 162: Broncos select WR Montrell Washington

Pick 163: Titans select WR Kyle Phillips

Pick 164: Ravens select RB Kyren Williams

Pick 165: Vikings select DE Esezi Otomewo

Pick 166: Bengals select S Tycen Anderson

Pick 167: Cowboys select CB DaRon Bland

Pick 168: Bears select OT Braxton Jones

Pixk 169: Vikings select RB Ty Chandler

Pick 170: Texans select TE Teagan Quitoriano

Pick 171: Broncos select C Luke Wattenberg

Pick 172: 49ers select CB Samuel Womack

Pick 173: Giants select OG Marcus McKethan

Pick 174: Bears select DE Dominique Robinson

Pick 175: Raiders select DT Matthew Butler

Pick 176: Cowboys select LB Damone Clark

Pick 177: Lions select TE James Mitchell

Pick 178: Cowboys select DT John Ridgeway

Pick 179: Packers select DE Kingsley Enagbare

Round 6

Pick 180: Bills select P Matt Araiza

Pick 181: Eagles select LB Kyron Johnson

Pick 182: Giants select LB Darrian Beavers

Pick 183: Patriots select RB Kevin Harris

Pick 184: Vikings select OT Vederian Lowe

Pick 185: Bills select CB Christian Benford

Pick 186: Bears select OT Zachary Thomas

Pick 187: 49ers select OT Nick Zakelj

Pick 188: Lions select LB Malcolm Rodriguez

Pick 189: Panthers select LB Amare Barno

Pick 190: Falcons select OG Justin Shaffer

Pick 191: Vikings select WR Jalen Nailor

Pick 192: Colts select TE Andrew Ogletree

Pick 193: Cowboys select LB Devin Harper

Pick 194: Saints select DT Jordan Jackson

Pick 195: Chargers select OG Jamaree Salyer

Pick 196: Ravens select RB Tyler Badie

Pick 197: Jaguars select CB Gregory Junior

Pick 198: Eagles select TE Grant Calcaterra

Pick 199: Panthers select OG Cade Mays

Pick 200: Patriots select DT Sam Roberts

Pick 201: Cardinals select RB Keaontay Ingram

Pick 202: Browns select WR Michael Woods II

Pick 203: Bears select RB Tristan Ebner

Pick 204: Titans select RB Theo Jackson

Pick 205: Texans select OT Austin Deculus

Pick 206: Broncos select DE Matt Henningsen



Pick 207: Bears select C Doug Kramer

Pick 208: Steelers select TE Connor Heyward

Pick 209: Bills select OT Luke Tenuta

Pick 210: Patriots select OG Chasen Hines

Pick 211: Rams select S Quentin Lake







Stay tuned for more updates.

