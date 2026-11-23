How to Watch Bowling Green vs. Indiana: TV Channel, Live Stream, Time
The Bowling Green Falcons visit the Indiana Hoosiers on Friday, Nov. 27, 2026, at 6 p.m. ET from Simon Skjodt Assembly Hall in Bloomington, Indiana.
Indiana is 7-0 after wins over Kentucky and Jacksonville. Bowling Green is 4-2, with losses at William & Mary and to Northern Illinois.
Bowling Green beat Gardner-Webb 91-65 on Nov. 24 after an 86-68 loss to Northern Illinois. Indiana beat Jacksonville 82-64 the same night for its seventh win in as many games.
Below are the details on how to watch.
How to Watch Bowling Green vs. Indiana
- When: Friday, November 27, 2026 at 6 p.m. ET
- Where: Simon Skjodt Assembly Hall, Bloomington, IN
- TV: Big Ten Network
- Stream: $4.99 for 1 month on FOX One
Players To Watch
Bowling Green's steals leader at 1.2 per game, Juan Cranford Jr. also shoots 57.1% and averages 5.8 points, with eight 3-pointers made in six games.
He scored 11 points with four steals against William & Mary on Nov. 17 and 11 against Niagara on Nov. 12. Indiana scores 87.0 points per game, tied for 48th nationally, so the Falcons need shooters who can keep pace. Cranford gives Bowling Green spacing and a defender who gets his hands on passes.
Markus Burton averages 12.9 points and 5.1 assists for Indiana, and his six assists against Kentucky on Nov. 20 came with 15 points.
He had 12 points and seven assists against Tennessee Tech on Nov. 12 and scored 20 against Syracuse on Nov. 9. Bowling Green turns the ball over 11.7 times per game, so Burton can start offense off stops. Burton is the lead guard who scores and passes at a steady rate for the Hoosiers.
Indiana's leader in made 3-pointers per game at 2.1, Bryce Lindsay averages 12.9 points and scored a team-high 20 against Kentucky on Nov. 20.
Bowling Green shoots 53.2% as a team, ninth nationally, so Indiana needs scorers who can keep up. Lindsay has made 15 3-pointers and 23 free throws and carries the Hoosiers' highest usage rate at 26.7%. He gives Indiana a scorer who can answer a run from outside or at the line.
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