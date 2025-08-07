2025 Big 12 Football Schedule: How to watch, dates, times, TV channels
The 2025 Big 12 football season is set to deliver high-stakes battles, fresh rivalries and can’t-miss games from start to finish. Here’s your complete guide to the schedule, including dates, kickoff times, TV channels, and how to watch every game.
2025 Big 12 Schedule
(All times Eastern)
Week 1
Saturday, August 23, 2025
Thursday, August 28, 2025
- Jacksonville State at UCF – 7:00 p.m. (ESPN+)
- UT Martin at Oklahoma State – 7:30 p.m. (ESPN+)
- Stephen F. Austin at Houston – 8:00 p.m. (ESPN+)
- Nebraska at Cincinnati – 9:00 p.m. (ESPN)
Friday, August 29, 2025
- Wagner at Kansas – 7:30 p.m. (ESPN+)
- Georgia Tech at Colorado – 8:00 p.m. (ESPN)
- Auburn at Baylor – 8:00 p.m. (FOX)
Saturday, August 30, 2025
- North Dakota at Kansas State – 7:00 p.m. (ESPN+)
- UAPB at Texas Tech – 7:30 p.m. (ESPN+)
- Portland State at BYU – 8:00 p.m. (ESPN+)
- Northern Arizona at Arizona State – 10:00 p.m. (ESPN)
- Hawai’i at Arizona – 10:30 p.m. (TNT)
- Utah at UCLA – 11:00 p.m. (FOX)
Monday, September 1, 2025
Week 2
Saturday, September 6, 2025
- Kent State at Texas Tech – 12:00 p.m. (TNT)
- Baylor at SMU – 12:00 p.m. (CW)
- Iowa at Iowa State – 12:00 p.m. (FOX)
- Bowling Green at Cincinnati – 3:30 p.m. (ESPN+)
- Oklahoma State at Oregon – 3:30 p.m. (CBS)
- Delaware at Colorado – 3:30 p.m. (FOX)
- Kansas at Missouri – 3:30 p.m. (ESPN2)
- West Virginia at Ohio – 4:00 p.m. (ESPN)
- Cal Poly at Utah – 6:00 p.m. (ESPN+)
- Army at Kansas State – 7:00 p.m. (ESPN)
- Houston at Rice – 7:00 p.m. (ESPN+)
- North Carolina A&T at UCF – 7:00 p.m. (ESPN+)
- Arizona State at Mississippi State – 7:00 p.m. (ESPN2)
- Weber State at Arizona – 10:00 p.m. (ESPN+)
- Stanford at BYU – 10:15 p.m. (ESPN)
Week 3
Friday, September 12, 2025
Saturday, September 13, 2025
- Sam Houston at Baylor – 12:00 p.m. (ESPN+)
- Northwestern State at Cincinnati – 3:30 p.m. (ESPN+)
- Oregon State at Texas Tech – 3:30 p.m. (FOX)
- Pittsburgh at West Virginia – 3:30 p.m. (ESPN)
- Iowa State at Arkansas State – 4:00 p.m. (ESPN2)
- Utah at Wyoming – 8:00 p.m. (CBSSN)
- Abilene Christian at TCU – 8:00 p.m. (ESPN+)
- Texas at Arizona State – 10:30 p.m. (TNT)
Week 4
Friday, September 19, 2025
Saturday, September 20, 2025
- West Virginia at Kansas – TBA
- Arizona State at Baylor – TBA
- North Carolina at UCF – TBA
- BYU at East Carolina – TBA
- Texas Tech at Utah – TBA
- SMU at TCU – TBA
- Wyoming at Colorado – TBA
Week 5
Friday, September 26, 2025
Saturday, September 27, 2025
- Baylor at Oklahoma State – TBA
- Arizona at Iowa State – TBA
- Cincinnati at Kansas – TBA
- UCF at Kansas State – TBA
- Utah at West Virginia – TBA
- BYU at Colorado – 10:15 p.m. (ESPN)
Week 6
Friday, October 3, 2025
Saturday, October 4, 2025
- Oklahoma State at Arizona – TBA
- Texas Tech at Houston – TBA
- Colorado at TCU – TBA
- Kansas State at Baylor – TBA
- Kansas at UCF – TBA
- Iowa State at Cincinnati – TBA
Week 7
Saturday, October 11, 2025
- Houston at Oklahoma State – TBA
- UCF at Cincinnati – TBA
- TCU at Kansas State – TBA
- Iowa State at Colorado – TBA
- BYU at Arizona – TBA
- Kansas at Texas Tech – TBA
- Arizona State at Utah – TBA
Week 8
Saturday, October 18, 2025
- Texas Tech at Arizona State – TBA
- Baylor at TCU – TBA
- West Virginia at UCF – TBA
- Utah at BYU – TBA
- Arizona at Houston – TBA
- Cincinnati at Oklahoma State – TBA
Week 9
Saturday, October 25, 2025
- BYU at Iowa State – TBA
- Kansas State at Kansas – TBA
- Houston at Arizona State – TBA
- Oklahoma State at Texas Tech – TBA
- Baylor at Cincinnati – TBA
- TCU at West Virginia – TBA
- Colorado at Utah – TBA
Week 10
Saturday, November 1, 2025
- Arizona State at Iowa State – TBA
- Texas Tech at Kansas State – TBA
- UCF at Baylor – TBA
- Oklahoma State at Kansas – TBA
- West Virginia at Houston – TBA
- Arizona at Colorado – TBA
- Cincinnati at Utah – TBA
Week 11
Friday, November 7, 2025
Saturday, November 8, 2025
- Iowa State at TCU – TBA
- Colorado at West Virginia – TBA
- BYU at Texas Tech – TBA
- Kansas at Arizona – TBA
Week 12
Saturday, November 15, 2025
- Arizona at Cincinnati – TBA
- West Virginia at Arizona State – TBA
- UCF at Texas Tech – TBA
- Utah at Baylor – TBA
- TCU at BYU – TBA
- Kansas State at Oklahoma State – TBA
Week 13
Saturday, November 22, 2025
- BYU at Cincinnati – TBA
- TCU at Houston – TBA
- Baylor at Arizona – TBA
- Oklahoma State at UCF – TBA
- Kansas State at Utah – TBA
- Arizona State at Colorado – TBA
- Kansas at Iowa State – TBA
Week 14
Friday, November 28, 2025
Saturday, November 29, 2025
- Texas Tech at West Virginia – TBA
- Houston at Baylor – TBA
- Iowa State at Oklahoma State – TBA
- Colorado at Kansas State – TBA
- UCF at BYU – TBA
- Cincinnati at TCU – TBA
Where can I watch Big 12 football games? What channel will they be on?
Big 12 football games will be spread across various broadcast and cable networks, including ESPN and FOX.
The Big 12 Football Championship Game will air on ABC.
How can I stream Big 12 football or watch without cable?
Select games will be streamed on ESPN+.
Streaming services like YouTube TV or Fubo can also be used to stream games on broadcast or cable networks.
How can I watch Big 12 football for free?
If you have an over-the-air antenna that picks up your local channels, you can watch games on FOX for free.
-
