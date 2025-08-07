2025 ACC Football Schedule: How to watch, dates, times, TV channels
The 2025 ACC football season features coast-to-coast clashes, renewed rivalries and a packed slate of must-see games each week. Here’s your complete guide to the schedule, including dates, kickoff times, TV channels and how to watch every game.
2025 ACC Schedule:
(All times Eastern)
Week 1
Saturday, August 23, 2025
Thursday, August 28, 2025
Chris 'The Bear' Fallica shares his favorite NFL & CFB bets, including the over on Chiefs and Oregon win totals | FULL EPISODE | The Herd
Friday, August 29, 2025
Saturday, August 30, 2025
- Duquesne at Pitt – 12:00 p.m. (ACCN)
- Syracuse at Tennessee – 12:00 p.m. (ABC)
- Fordham at Boston College – 2:00 p.m. (ACCNX)
- Eastern Kentucky at Louisville – 3:00 p.m. (ACCN)
- Alabama at Florida State – 3:30 p.m. (ABC)
- Coastal Carolina at Virginia – 6:00 p.m. (ACCN)
- LSU at Clemson – 7:30 p.m. (ABC)
- Texas A&M-Commerce at SMU – 9:00 p.m. (ACCN)
- California at Oregon State – 10:30 p.m. (ESPN)
Sunday, August 31, 2025
- Virginia Tech at South Carolina – 3:00 p.m. (ESPN)(Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, GA)
- Notre Dame at Miami – 7:30 p.m. (ABC)(Hard Rock Stadium, Miami Gardens, FL)
Monday, September 1, 2025
Week 2
Friday, September 5, 2025
Saturday, September 6, 2025
- UConn at Syracuse – 12:00 p.m. (ACCNX)
- Virginia at NC State – 12:00 p.m. (ESPN2)
- Texas A&M-Commerce at Florida State – 12:00 p.m. (ACCN)
- Baylor at SMU – 12:00 p.m. (CW)
- Illinois at Duke – 12:00 p.m. (ESPN)
- Central Michigan at Pitt – 12:00 p.m. (ESPNU)
- Western Carolina at Wake Forest – 2:00 p.m. (ACCNX)
- Gardner-Webb at Georgia Tech – 3:00 p.m. (ACCNX)
- Troy at Clemson – 3:30 p.m. (ACCN)
- Texas Southern at Cal – 6:00 p.m. (ACCNX)
- North Carolina at Charlotte – 7:00 p.m. (ESPN+)
- Bethune-Cookman at Miami – 7:00 p.m. (ACCNX)
- Vanderbilt at Virginia Tech – 7:30 p.m. (ACCN)
- Boston College at Michigan State – 7:30 p.m. (NBC)
- Stanford at BYU – 10:15 p.m. (ESPN)
Week 3
Thursday, September 11, 2025
Friday, September 12, 2025
Saturday, September 13, 2025
- William & Mary at Virginia – 12:00 p.m. (ACCN)
- Clemson at Georgia Tech – 12:00 p.m. (ESPN)
- Richmond at North Carolina – 3:30 p.m. (ACCN)
- SMU at Missouri State – 3:30 p.m. (CBSSN)
- Pitt at West Virginia – 3:30 p.m. (ESPN)
- USF at Miami – 4:30 p.m. (CW)
- Old Dominion at Virginia Tech – 7:00 p.m. (ESPN2)
- Duke at Tulane – 8:00 p.m. (ESPN)
- Minnesota at Cal – 10:30 p.m. (ESPN)
- Boston College at Stanford – 10:30 p.m. (ACCN)
Week 4
Saturday, September 20, 2025
- Syracuse at Clemson – TBA
- Stanford at Virginia – TBA
- Temple at Georgia Tech – TBA
- North Carolina at UCF – TBA
- Wofford at Virginia Tech – TBA (ESPN+)
- NC State at Duke – TBA
- Bowling Green at Louisville – TBA
- Florida at Miami – TBA
- SMU at TCU – TBA
- Kent State at Florida State – TBA
- Cal at San Diego State – 10:30 p.m. (CBSSN)
Week 5
Friday, September 26, 2025
Saturday, September 27, 2025
- Duke at Syracuse – TBA
- Cal at Boston College – TBA
- Georgia Tech at Wake Forest – TBA
- Virginia Tech at NC State – TBA
- Louisville at Pitt – TBA
- San Jose State at Stanford – TBA
Week 6
Saturday, October 4, 2025
- Boston College at Pitt – TBA
- Clemson at North Carolina – TBA
- Miami at Florida State – TBA
- Virginia at Louisville – TBA
- Campbell at NC State – TBA
- Duke at Cal – TBA
- Syracuse at SMU – TBA
- Wake Forest at Virginia Tech – TBA
Week 7
Saturday, October 11, 2025
- Virginia Tech at Georgia Tech – TBA
- Clemson at Boston College – TBA
- Stanford at SMU – TBA
- Pitt at Florida State – TBA
- NC State at Notre Dame – 3:30 p.m. (Peacock)
- Wake Forest at Oregon State – 3:30 p.m. (CW)
Week 8
Friday, October 17, 2025
Saturday, October 18, 2025
- UConn at Boston College – TBA
- SMU at Clemson – TBA
- Georgia Tech at Duke – TBA
- Pitt at Syracuse – TBA
- Washington State at Virginia – 6:30 p.m. (CW)
- Florida State at Stanford – 10:30 p.m. (ESPN)
Week 9
Friday, October 24, 2025
Saturday, October 25, 2025
- NC State at Pitt – TBA
- SMU at Wake Forest – TBA
- Stanford at Miami – TBA
- Syracuse at Georgia Tech – TBA
- Virginia at North Carolina – TBA
- Boston College at Louisville – TBA
Week 10
Friday, October 31, 2025
Saturday, November 1, 2025
- Georgia Tech at NC State – TBA
- Wake Forest at Florida State – TBA
- Miami at SMU – TBA
- Pitt at Stanford – TBA
- Notre Dame at Boston College – TBA
- Louisville at Virginia Tech – TBA
- Virginia at Cal – TBA
- Duke at Clemson – TBA
Week 11
Saturday, November 8, 2025
- Stanford at North Carolina – TBA
- Florida State at Clemson – TBA
- Cal at Louisville – TBA
- Wake Forest at Virginia – TBA
- Syracuse at Miami – TBA
- SMU at Boston College – TBA
- Duke at UConn – 3:30 p.m. (CBSSN)
Week 12
Friday, November 14, 2025
Saturday, November 15, 2025
- Georgia Tech at Boston College – TBA
- North Carolina at Wake Forest – TBA
- Notre Dame at Pitt – TBA
- NC State at Miami – TBA
- Virginia Tech at Florida State – TBA
- Virginia at Duke – TBA
Week 13
Friday, November 21, 2025
Saturday, November 22, 2025
- Cal at Stanford – TBA
- Miami at Virginia Tech – TBA
- Duke at North Carolina – TBA
- Louisville at SMU – TBA
- Delaware at Wake Forest – TBA
- Pitt at Georgia Tech – TBA
- Furman at Clemson – TBA (ESPN+)
- Syracuse at Notre Dame – 3:30 p.m. (NBC)
Week 14
Friday, November 28, 2025
- Georgia vs. Georgia Tech – 3:30 p.m. (ABC)(Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, GA)
Saturday, November 29, 2025
- Clemson at South Carolina – 12:00 p.m. (ESPN)
- Wake Forest at Duke – TBA
- SMU at Cal – TBA
- Florida State at Florida – TBA (ESPN)
- Miami at Pitt – TBA
- Notre Dame at Stanford – TBA
- Virginia Tech at Virginia – TBA
- North Carolina at NC State – TBA
- Kentucky at Louisville – TBA
- Boston College at Syracuse – TBA
Where can I watch ACC football games? What channel will they be on?
ACC football games will be spread across various broadcast and cable networks, including ESPN, ACC Network and ABC. The ACC Football Championship Game will air on ABC.
How can I stream ACC football or watch without cable?
Select games will be streamed on Hulu+ Live TV or ESPN+. Streaming services like YouTube TV or Fubo can also be used to stream games on broadcast or cable networks.
How can I watch ACC football for free?
If you have an over-the-air antenna that picks up your local channels, you can watch games on ABC for free.
-
Top 10 QBs Heading Into 2025 College Football Season
2025 College Football Rankings: RJ Young's Ultimate 136
Which 10 Players Have The Most Single-Game Passing Yards in FBS History?
-
'I’m my old self': Deion Sanders Focused On Football After Health Scare
Which Schools Have Produced The Most Pro Football Hall of Famers?
'Humble and Hungry': Indiana Isn't Settling Under Curt Cignetti
-
2026 NFL Draft No. 1 Pick Odds: Arch Drops After Archie's Comments
Which 10 Players Have The Most Single-Game Rushing Yards in FBS History?
2025 Michigan Football Predictions: Wolverines Ranked 12th in RJ Young's Ultimate 136
-
Top 10 QBs Heading Into 2025 College Football Season
2025 College Football Rankings: RJ Young's Ultimate 136
Which 10 Players Have The Most Single-Game Passing Yards in FBS History?
-
'I’m my old self': Deion Sanders Focused On Football After Health Scare
Which Schools Have Produced The Most Pro Football Hall of Famers?
'Humble and Hungry': Indiana Isn't Settling Under Curt Cignetti
-
2026 NFL Draft No. 1 Pick Odds: Arch Drops After Archie's Comments
Which 10 Players Have The Most Single-Game Rushing Yards in FBS History?
2025 Michigan Football Predictions: Wolverines Ranked 12th in RJ Young's Ultimate 136