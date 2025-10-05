2025 NFL Odds Week 6: Lines, Spreads for all 15 Games
NFL Week 6 kicks off Thursday night, as the Giants host the Eagles.
Here are the lines for every Week 6 matchup at DraftKings Sportsbook as of Oct. 5.
(All times ET)
2025 NFL Week 6 Odds
THURSDAY, OCT. 9
Spread: Eagles -7
Moneyline: Eagles -360, Giants +285
Over/Under: 42.5
SUNDAY, OCT. 12
Spread: Broncos -7.5
Moneyline: Broncos -380, Jets +300
Over/Under: 44.5
Spread: Cowboys -3.5
Moneyline: Cowboys -192, Panthers +160
Over/Under: 48.5
Spread: Chargers -5.5
Moneyline: Chargers -250, Dolphins +205
Over/Under: 45.5
Spread: Steelers -4.5
Moneyline: Steelers -230, Browns +190
Over/Under: 37.5
Spread: Colts -5.5
Moneyline: Colts -238, Cardinals +195
Over/Under: 47.5
Spread: Rams -7
Moneyline: Rams -345, Ravens +275
Over/Under: 46.5
Spread: Jaguars -1.5
Moneyline: Jaguars -120, Seahawks +100
Over/Under: 45.5
Spread: Buccaneers -3
Moneyline: Buccaneers -170, 49ers +142
Over/Under: 47.5
Spread: Raiders -5.5
Moneyline: Raiders -270, Titans +220
Over/Under: 41.5
Spread: Packers -14.5
Moneyline: Packers -1350, Bengals +800
Over/Under: 44.5
Spread: TBD
Moneyline: TBD
Over/Under: TBD
Spread: Chiefs -1.5
Moneyline: Chiefs -120, Lions +100
Over/Under: 49.5
MONDAY, OCT. 13
Spread: TBD
Moneyline: TBD
Over/Under: TBD
Spread: Commanders -5.5
Moneyline: Commanders -238, Bears +195
Over/Under: 50.5
