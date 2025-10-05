National Football League 2025 NFL Odds Week 6: Lines, Spreads for all 15 Games Published Oct. 5, 2025 11:37 p.m. ET share facebook x reddit link

NFL Week 6 kicks off Thursday night, as the Giants host the Eagles.

Here are the lines for every Week 6 matchup at DraftKings Sportsbook as of Oct. 5.

(All times ET)

2025 NFL Week 6 Odds

THURSDAY, OCT. 9

EAGLES @ GIANTS

Spread: Eagles -7

Moneyline: Eagles -360, Giants +285

Over/Under: 42.5

SUNDAY, OCT. 12

BRONCOS @ JETS

Spread: Broncos -7.5

Moneyline: Broncos -380, Jets +300

Over/Under: 44.5

COWBOYS @ PANTHERS

Spread: Cowboys -3.5

Moneyline: Cowboys -192, Panthers +160

Over/Under: 48.5

CHARGERS @ DOLPHINS

Spread: Chargers -5.5

Moneyline: Chargers -250, Dolphins +205

Over/Under: 45.5

BROWNS @ STEELERS

Spread: Steelers -4.5

Moneyline: Steelers -230, Browns +190

Over/Under: 37.5

CARDINALS @ COLTS

Spread: Colts -5.5

Moneyline: Colts -238, Cardinals +195

Over/Under: 47.5

RAMS @ RAVENS

Spread: Rams -7

Moneyline: Rams -345, Ravens +275

Over/Under: 46.5

SEAHAWKS @ JAGUARS

Spread: Jaguars -1.5

Moneyline: Jaguars -120, Seahawks +100

Over/Under: 45.5

49ERS @ BUCCANEERS

Spread: Buccaneers -3

Moneyline: Buccaneers -170, 49ers +142

Over/Under: 47.5

TITANS @ RAIDERS

Spread: Raiders -5.5

Moneyline: Raiders -270, Titans +220

Over/Under: 41.5

BENGALS @ PACKERS

Spread: Packers -14.5

Moneyline: Packers -1350, Bengals +800

Over/Under: 44.5

PATRIOTS @ SAINTS

Spread: TBD

Moneyline: TBD

Over/Under: TBD

LIONS @ CHIEFS

Spread: Chiefs -1.5

Moneyline: Chiefs -120, Lions +100

Over/Under: 49.5

MONDAY, OCT. 13

BILLS @ FALCONS

Spread: TBD

Moneyline: TBD

Over/Under: TBD

BEARS @ COMMANDERS

Spread: Commanders -5.5

Moneyline: Commanders -238, Bears +195

Over/Under: 50.5

