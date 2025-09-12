National Basketball Association 2025 NBA preseason schedule: Dates, times, channels, how to watch Updated Sep. 15, 2025 11:33 a.m. ET share facebook x reddit link

The NBA preseason provides an early look at what to expect in the upcoming regular season, set to begin on October 2. During this period, teams assess their rosters, test out new strategies, and gear up for the challenges of the regular season. This year’s preseason began on October 2 and runs through October 17, featuring a mix of nationally and locally televised games.

Check out the complete details on how to watch this year’s NBA preseason slate, including dates, times and TV channels.

2025 NBA Preseason Schedule and Scores

Thursday, October 2

Friday, October 3

Saturday, October 4

Sunday, October 5

Monday, October 6

Tuesday, October 7

Wednesday, October 8

Thursday, October 9

Friday, October 10

Saturday, October 11

Sunday, October 12

Monday, October 13

Tuesday, October 14

Wednesday, October 15

Thursday, October 16

Friday, October 17

When does the 2025 NBA Preseason start?

The 2025 NBA preseason starts on Thursday, Oct. 2 in Abu Dhabi when the Philadelphia 76ers play the New York Knicks. The game tips off at 12 p.m. ET.

Where can I watch the NBA Preseason? What channel will it be on?

The majority of NBA preseason games will air on NBA TV and local regional networks or NBA League Pass. Select games will also be on ESPN, ESPN2, and TNT.

How can I stream the NBA Preseason or watch without cable?

Games on channels like ESPN, NBA TV and TNT can be streamed with services such as YouTube TV or Fubo TV.

Many games will also be available for streaming on NBA League Pass.

What are the NBA Preseason standings?

Full standings by conference are available on the FOXSports NBA preseason standings page.

