2025 NBA preseason schedule: Dates, times, channels, how to watch
The NBA preseason provides an early look at what to expect in the upcoming regular season, set to begin on October 2. During this period, teams assess their rosters, test out new strategies, and gear up for the challenges of the regular season. This year’s preseason began on October 2 and runs through October 17, featuring a mix of nationally and locally televised games.
Check out the complete details on how to watch this year’s NBA preseason slate, including dates, times and TV channels.
2025 NBA Preseason Schedule and Scores
Thursday, October 2
Friday, October 3
- Melbourne United vs. New Orleans Pelicans – 5:30 a.m. ET
- Phoenix Suns vs. Los Angeles Lakers – 10:00 p.m. ET
Saturday, October 4
- New York Knicks vs. Philadelphia 76ers – 11:00 a.m. ET
- Hapoel Jerusalem B.C. vs. Brooklyn Nets – 8:00 p.m. ET
- Orlando Magic vs. Miami Heat – 8:00 p.m. ET
- Minnesota Timberwolves vs. Denver Nuggets – 9:00 p.m. ET
- South East Melbourne Phoenix vs. New Orleans Pelicans – 11:00 p.m. ET
NBA star Tyrese Haliburton joined BNK to cheer on alma mater Iowa State in Cy-Hawk rivalry vs. Iowa.
Sunday, October 5
- Oklahoma City Thunder vs. Charlotte Hornets – 5:00 p.m. ET
- Los Angeles Lakers vs. Golden State Warriors – 8:30 p.m. ET (ESPN)
Monday, October 6
- Milwaukee Bucks vs. Miami Heat – 7:30 p.m. ET
- Atlanta Hawks vs. Houston Rockets – 8:00 p.m. ET
- Detroit Pistons vs. Memphis Grizzlies – 8:00 p.m. ET
- Guangzhou Loong-Lions vs. San Antonio Spurs – 8:00 p.m. ET
- Oklahoma City Thunder vs. Dallas Mavericks – 8:30 p.m. ET
- Denver Nuggets vs. Toronto Raptors – 10:00 p.m. ET
Tuesday, October 7
- Chicago Bulls vs. Cleveland Cavaliers – 7:00 p.m. ET (Peacock)
- Indiana Pacers vs. Minnesota Timberwolves – 8:00 p.m. ET
Wednesday, October 8
- San Antonio Spurs vs. Miami Heat – 7:30 p.m. ET
- Utah Jazz vs. Houston Rockets – 8:00 p.m. ET
- Boston Celtics vs. Memphis Grizzlies – 8:00 p.m. ET (NBCSBO)
- Portland Trail Blazers vs. Golden State Warriors – 10:00 p.m. ET
- Toronto Raptors vs. Sacramento Kings – 10:00 p.m. ET
Thursday, October 9
- Minnesota Timberwolves vs. New York Knicks – 7:30 p.m. ET
- Cleveland Cavaliers vs. Chicago Bulls – 8:00 p.m. ET
- Detroit Pistons vs. Milwaukee Bucks – 8:00 p.m. ET
- Charlotte Hornets vs. Oklahoma City Thunder – 8:00 p.m. ET
- Guangzhou Loong-Lions vs. LA Clippers – 10:30 p.m. ET
Friday, October 10
- Phoenix Suns vs. Brooklyn Nets – 8:00 a.m. ET
- Boston Celtics vs. Toronto Raptors – 7:00 p.m. ET (NBCSBO)
- Orlando Magic vs. Philadelphia 76ers – 7:00 p.m. ET
- Utah Jazz vs. San Antonio Spurs – 8:00 p.m. ET
- Sacramento Kings vs. Portland Trail Blazers – 10:00 p.m. ET
Saturday, October 11
- Oklahoma City Thunder vs. Indiana Pacers – 7:00 p.m. ET
- Atlanta Hawks vs. Memphis Grizzlies – 8:00 p.m. ET
- Charlotte Hornets vs. Dallas Mavericks – 8:30 p.m. ET
Sunday, October 12
- Brooklyn Nets vs. Phoenix Suns – 7:00 a.m. ET
- Toronto Raptors vs. Washington Wizards – 3:00 p.m. ET
- Miami Heat vs. Orlando Magic – 6:00 p.m. ET
- Cleveland Cavaliers vs. Boston Celtics – 7:00 p.m. ET (ESPN)
- Milwaukee Bucks vs. Chicago Bulls – 7:00 p.m. ET
- Golden State Warriors vs. Los Angeles Lakers – 9:30 p.m. ET (SNLA)
- Denver Nuggets vs. LA Clippers – 9:30 p.m. ET (ESPN)
Monday, October 13
- Miami Heat vs. Atlanta Hawks – 6:00 p.m. ET
- San Antonio Spurs vs. Indiana Pacers – 7:00 p.m. ET
- Washington Wizards vs. New York Knicks – 7:30 p.m. ET
- Guangzhou Loong-Lions vs. Minnesota Timberwolves – 8:00 p.m. ET
- Dallas Mavericks vs. Utah Jazz – 9:00 p.m. ET
Tuesday, October 14
- Detroit Pistons vs. Cleveland Cavaliers – 7:00 p.m. ET
- Houston Rockets vs. New Orleans Pelicans – 8:00 p.m. ET
- Oklahoma City Thunder vs. Milwaukee Bucks – 8:00 p.m. ET (Peacock)
- Chicago Bulls vs. Denver Nuggets – 9:00 p.m. ET
- Golden State Warriors vs. Portland Trail Blazers – 10:00 p.m. ET
- Los Angeles Lakers vs. Phoenix Suns – 10:00 p.m. ET
Wednesday, October 15
- Memphis Grizzlies vs. Charlotte Hornets – 7:00 p.m. ET
- Toronto Raptors vs. Boston Celtics – 7:30 p.m. ET (NBCSBO)
- LA Clippers vs. Sacramento Kings – 10:00 p.m. ET
- Dallas Mavericks vs. Los Angeles Lakers – 10:30 p.m. ET (ESPN)
Thursday, October 16
- New Orleans Pelicans vs. Orlando Magic – 7:00 p.m. ET
- Washington Wizards vs. Detroit Pistons – 7:00 p.m. ET
- Houston Rockets vs. Atlanta Hawks – 7:30 p.m. ET (ESPN2)
- Minnesota Timberwolves vs. Chicago Bulls – 8:00 p.m. ET
- Portland Trail Blazers vs. Utah Jazz – 9:00 p.m. ET
Friday, October 17
- Brooklyn Nets vs. Toronto Raptors – 7:00 p.m. ET
- Minnesota Timberwolves vs. Philadelphia 76ers – 7:00 p.m. ET
- Charlotte Hornets vs. New York Knicks – 7:30 p.m. ET
- Memphis Grizzlies vs. Miami Heat – 8:00 p.m. ET
- Denver Nuggets vs. Oklahoma City Thunder – 8:00 p.m. ET
- Indiana Pacers vs. San Antonio Spurs – 8:00 p.m. ET
- LA Clippers vs. Golden State Warriors – 10:00 p.m. ET
- Sacramento Kings vs. Los Angeles Lakers – 10:30 p.m. ET
When does the 2025 NBA Preseason start?
The 2025 NBA preseason starts on Thursday, Oct. 2 in Abu Dhabi when the Philadelphia 76ers play the New York Knicks. The game tips off at 12 p.m. ET.
Where can I watch the NBA Preseason? What channel will it be on?
The majority of NBA preseason games will air on NBA TV and local regional networks or NBA League Pass. Select games will also be on ESPN, ESPN2, and TNT.
How can I stream the NBA Preseason or watch without cable?
Games on channels like ESPN, NBA TV and TNT can be streamed with services such as YouTube TV or Fubo TV.
Many games will also be available for streaming on NBA League Pass.
What are the NBA Preseason standings?
Full standings by conference are available on the FOXSports NBA preseason standings page.