UFL 2026: Full Regular-Season Schedule Released for All 8 Teams
The 2026 UFL season is set to kick off on Friday, March 27, when FOX Sports returns with FOX UFL Friday, and will consist of a 10-week regular season ending on May 31, followed by playoffs starting the week of June 7 and the championship game later that month.
There are new teams, new coaches, new players and new uniforms this season — and that's just the beginning.
The league’s media partners – FOX, FS1, ABC, ESPN and ESPN2 — combine to broadcast all 43 games during the UFL’s third season. Select games in Spanish will also air across FOX Deportes and ESPN Deportes.
Single-game tickets will be available to the public on Monday, February 2, starting at 11 a.m. ET. Fans may access information about season, group and suite ticket packages here.
Here are the full 2026 schedules for all eight UFL teams:
Week 1 (March 27-29)
- Birmingham Stallions @ Louisville Kings (Friday, March 27 at 8 p.m. ET on FOX)
- DC Defenders @ St. Louis Battlehawks (Saturday, March 28 at noon ET on ESPN)
- Houston Gamblers @ Dallas Renegades (Saturday, March 28 at 4 p.m. ET on FOX)
- Columbus Aviators @ Orlando Storm (Sunday, March 29 at 8 p.m. ET on ESPN)
Week 2 (April 3-7)
- D.C. Defenders @ Columbus Aviators (Friday, April 3 at 8 p.m. ET on FOX)
- Louisville Kings @ Orlando Storm (Saturday, April 4 at 8 p.m. ET on ESPN)
- Birmingham Stallions @ Houston Gamblers (Sunday, April 5 at noon ET on ESPN2)
- St. Louis Battlehawks @ Dallas Renegades (Tuesday, April 7 at 8 p.m. ET on FS1)
Week 3 (April 10-12)
- Orlando Storm @ Louisville Kings (Friday, April 10 at 8 p.m. ET on FOX)
- Houston Gamblers @ DC Defenders (Saturday, April 11 at noon ET on ESPN)
- Columbus Aviators @ Dallas Renegades (Sunday, April 12 at noon ET on ABC)
- Birmingham Stallions @ St. Louis Battlehawks (Sunday, April 12 at 3 p.m. ET on ABC)
Week 4 (April 16-18)
- Louisville Kings @ Houston Gamblers (Thursday, April 16 at 8 p.m. ET on ESPN App)
- Dallas Renegades @ Columbus Aviators (Friday, April 17 at 8 p.m. ET on FOX)
- St. Louis Battlehawks @ D.C. Defenders (Saturday, April 18 at 12:30 p.m. ET on ABC)
- Orlando Storm @ Birmingham Stallions (Saturday, April 18 at 4 p.m. ET on FOX)
Week 5 (April 24-26)
- D.C. Defenders @ Birmingham Stallions (Friday, April 24 at 8 p.m. ET on FOX)
- St. Louis Battlehawks @ Orlando Storm (Saturday, April 25 at 7 p.m. ET on ESPN)
- Columbus Aviators @ Houston Gamblers (Sunday, April 26 at noon ET on ABC)
- Louisville Kings @ Dallas Renegades (Sunday, April 26 at 3 p.m. ET on ABC)
Week 6 (April 30-May 3)
- St. Louis Battlehawks @ Louisville Kings (Thursday, April 30 at 8 p.m. ET on FS1)
- Houston Gamblers @ Columbus Aviators (Friday, May 1 at 8 p.m. ET on FOX)
- Dallas Renegades @ D.C. Defenders (Saturday, May 2 at noon ET on ABC)
- Birmingham Stallions @ Orlando Storm (Sunday, May 3 at 4 p.m. ET on FOX)
Week 7 (May 8-10)
- Columbus Aviators @ St. Louis Battlehawks (Friday, May 8 at 8 p.m. ET on FOX)
- Louisville Kings @ D.C. Defenders (Saturday, May 9 at 1:30 p.m. ET on FOX)
- Dallas Renegades @ Birmingham Stallions (Saturday, May 9 at 8 p.m. ET on ESPN)
- Orlando Storm @ Houston Gamblers (Sunday, May 10 at 6 p.m. ET on FS1)
Week 8 (May 15-17)
- Orlando Storm @ Dallas Renegades (Friday, May 15 at 8 p.m. ET on FOX)
- D.C. Defenders @ Louisville Kings (Saturday, May 16 at noon ET on ABC)
- Houston Gamblers @ St. Louis Battlehawks (Saturday, May 16 at 3 p.m. ET on ABC)
- Columbus Aviators @ Birmingham Stallions (Sunday, May 17 at 1 p.m. ET on FOX)
Week 9 (May 22-24)
- D.C. Defenders @ Orlando Storm (Friday, May 22 at 8 p.m. ET on FOX)
- Birmingham Stallions @ Columbus Aviators (Saturday, May 23 at 3 p.m. ET on ABC)
- Dallas Renegades @ Louisville Kings (Sunday, May 24 at 4 p.m. ET on FOX)
- St. Louis Battlehawks @ Houston Gamblers (Sunday, May 24 at 7 p.m. ET on ESPN2)
Week 10 (May 29-31)
- Dallas Renegades @ St. Louis Battlehawks (Friday, May 29 at 8 p.m. ET on FOX)
- Houston Gamblers @ Birmingham Stallions (Saturday, May 30 at 3 p.m. ET on ESPN2)
- Orlando Storm @ D.C. Defenders (Sunday, May 31 at noon ET on ABC)
- Louisville Kings @ Columbus Aviators (Sunday, May 31 at 6 p.m. ET on FOX)
