2026 UFL Draft: Every Player Selected by Position for All 8 Teams
The 2026 UFL Draft took place at UFL HQ in Arlington, Texas on Jan. 13 and 14, roughly two and a half months before the regular season is set to kick off on Friday, March 27.
Head coaches made selections by position group, not individuals, starting with the UFL Players Draft (returning players) on Tuesday and the Free Agents Draft (players not under contract in another league) on Wednesday.
The first day of the draft was broken into six positional groups: offensive linemen, running backs/tight ends, wide receivers, defensive front seven (linebackers, defensive ends, defensive tackles), defensive backs and specialists.
A virtual lottery randomly determined the order for the draft, and the Birmingham Stallions had the first overall pick, selecting defensive tackle Amani Bledsoe. One hundred forty players were selected across the league on the first day.
The UFL Players Draft (Day One) included all players who finished the 2025 UFL season on an active roster or on IR. Teams may include a maximum of twelve players from their 2025 rosters on a reserve list, and any player included on that list won't be exposed to the draft, according to the UFL's official website.
The second day of the draft was broken into seven positional groups (the same six as the first day, plus an "open" group that allows a team to select any player regardless of position to backfill the roster). Two hundred fourteen players were selected across the league on the second day.
The UFL Free Agents Draft (Day Two) included both 2026 and 2025 NFL draft-eligible players and 2025 NFL training camp players, as well as 2025 UFL Showcase attendees, players who signed a Letter of Intent (LOI) and did not finish the 2025 season on a UFL roster and other free agents.
Here are the draft results (name, position, college), by team:
Birmingham Stallions
Day One:
|Steven Gonzalez
|G
|Penn State
|Noah Johnson
|C
|Kansas State
|Noah Henderson
|T
|East Carolina
|Avery Gennesy
|G
|Texas A&M
|Amani Bledsoe
|DI
|Oklahoma
|Kyahva Tezino
|LB
|San Diego State
|T.J. Carter
|DI
|Kentucky
|Izayah Green-May
|T
|Northern Illinois
|Olakunle Fatukasi
|LB
|Rutgers
|Daewood Davis
|WR
|Western Kentucky
|Anthony McFarland
|RB
|Maryland
|Marcus Simms
|WR
|West Virginia
|Jaydon Mickens
|WR
|Washington
|Samson Nacua
|WR
|BYU
|Lukas Denis
|CB
|Boston College
|JoJo Tillery
|S
|Wofford
|Lance Boykin
|CB
|Coastal Carolina
Day Two:
|Wesley French
|T
|Western Michigan
|Tyrese Robinson
|G
|Oklahoma
|Jackson Carman
|T
|Clemson
|Andrew Raym
|C
|Oklahoma
|Jonathan Mendoza
|T
|Louisville
|Omari Thomas
|DT
|Tennessee
|Dyontae Johnson
|LB
|Toledo
|Cameron Young
|DT
|Mississippi State
|Stone Blanton
|LB
|Mississippi State
|James Carpenter
|DT
|Indiana
|DaRon Gilbert
|LB
|Northern Illinois
|Justyn Ross
|WR
|Clemson
|Laviska Shenault Jr.
|WR
|Colorado
|Nate Noel
|RB
|Missouri
|Anthony Torres
|TE
|Toledo
|Mario Williams
|WR
|Tulane
|Cam Echols-Luper
|WR
|Western Kentucky
|Alex Cook
|S
|Washington
|Davion Ross
|CB
|Memphis
|Shaquan Loyal
|S
|Rutgers
|Omar Jarvis Jr.
|DB
|SUNY-Morrisville
|Ryan Cooper
|CB
|Oregon State
|Hudson Clark
|S
|Arkansas
|Rodrigo Blankenship
|K
|Georgia
|Jonathan Garibay
|K
|Texas Tech
|Colby Wadman
|P
|California-Davis
Columbus Aviators
Day One:
|Aaron Montiero
|G
|Boston College
|Matt Farniok
|C
|Nebraska
|Chuck Filiga
|G
|Minnesota
|Noah Atagi
|G
|Weber State
|Caeveon Patton
|DI
|Texas State
|Storey Jackson
|LB
|Liberty
|Prince Emili
|DI
|Penn
|Ron Stone Jr.
|ED
|Washington State
|Nelson Ceasar
|ED
|Houston
|Xavier Benson
|LB
|Oklahoma State
|Olive Sagapolu
|DI
|Wisconsin
|John Lovett
|RB
|Penn State
|Keke Chism
|WR
|Missouri
|ZaQuandre White
|RB
|South Carolina
|Amari Rodgers
|WR
|Clemson
|Briley Moore
|TE
|Kansas State
|Kyree Woods
|CB
|San Diego State
|Nehemiah Shelton
|CB
|San Jose State
|Shyheim Carter
|CB
|Alabama
|Shawn Preston Jr.
|S
|Mississippi State
|Henry Black
|S
|Baylor
Day Two:
|Matthew Jones
|G
|Ohio State
|Caleb Jones
|T
|Indiana
|Bless Harris
|T
|TCU
|Chris Glaser
|G
|Virginia Tech
|J.B. Brown
|LB
|Kansas
|Amare Barno
|DE
|Virginia Tech
|Khris Bogle
|DE
|Michigan State
|Amari Burney
|LB
|Florida
|Isaiah Thomas
|DE
|Oklahoma
|Anthony Butler
|LB
|Liberty
|Landon Parker
|WR
|Troy
|Tyreik McAllister
|RB
|Charleston (WV)
|Roc Taylor
|WR
|Memphis
|Tay Martin
|WR
|Oklahoma State
|Raheem Blackshear
|RB
|Virginia Tech
|Easop Winston Jr.
|WR
|Washington State
|Gee Scott
|TE
|Ohio State
|Cam Smith
|CB
|South Carolina
|Josh Thompson
|S
|Texas
|Israel Mukuamu
|CB
|South Carolina
|Tre'Von Jones
|CB
|Minnesota
|Marcus Barnes
|S
|William & Mary
|Payton Bunch
|LS
|Virginia
Dallas Renegades
Day One:
|Chim Okorafor
|T
|Benedictine-KS
|Abdul Beecham
|G
|Kansas State
|Keaton Sutherland
|G
|Texas A&M
|Antwuan Jackson Jr.
|DI
|Ohio State
|T.J. Franklin
|ED
|Baylor
|Carson Wells
|ED
|Colorado
|Callahan O'Reilly
|LB
|Montana State
|Andrew Dowell
|LB
|Michigan State
|Kalen DeLoach
|LB
|Florida State
|J.T. Tyler
|LB
|Princeton
|Curtis Hodges
|TE
|Arizona State
|Denzel Mims
|WR
|Baylor
|Greg Ward Jr.
|WR
|Houston
|Qwynnterrio Cole
|S
|Louisville
|Chris Steele
|CB
|USC
|Brandon Sebastian
|CB
|Boston College
|Armani Marsh
|CB
|Washington State
Day Two:
|Trevor Reid
|T
|Louisville
|Raiqwon O'Neal
|G
|UCLA
|Josiah Ezirim
|T
|Eastern Kentucky
|Tremayne Anchrum
|T
|Clemson
|Mike Novitsky
|C
|Kansas
|Jah Joyner
|DE
|Minnesota
|Myles Cole
|DT
|Texas Tech
|DeMarcus Mitchell
|DE
|Purdue
|Chace Davis
|DE
|Bowling Green
|Matt Jones
|LB
|Baylor
|Peyton Hendershot
|TE
|Indiana
|Isaiah Spiller
|RB
|Texas A&M
|Keegan Jones
|RB
|UCLA
|Chase Cota
|WR
|Oregon
|Miles Boykin
|WR
|Notre Dame
|Ellis Merriweather
|RB
|UMass
|Silas Bolden
|WR
|Texas
|D.J. James
|S
|Auburn
|Tra Fluellen
|S
|Middle Tennessee
|Bobby Price
|CB
|Norfolk State
|Tramel Walthour
|DE
|Georgia
|Rodrick Daniels Jr.
|WR
|SMU
|Shaun Wade
|CB
|Ohio State
|Te'Rai Powell
|DB
|UMass
|Antonio Ortiz
|LS
|TCU
|Colton Theaker
|K
|Washington State
|Brendan Hall
|K
|Montana State
DC Defenders
Day One:
|Adrian Ealy
|T
|Oklahoma
|Durrell Johnson
|ED
|Liberty
|Devonnsha Maxwell
|SI
|Tennessee-Chattanooga
|Dennis Johnson
|DI
|Grand Valley State
|Brian Abraham
|ED
|Albany
|Ferrod Gardner
|LB
|Louisiana Lafayette
|Phil Hoskins
|DI
|Kentucky
|Seth Williams
|WR
|Auburn
|Ben Bresnahan
|TE
|Vanderbilt
|Abram Smith
|RB
|Baylor
|Javon Antonio
|WR
|Colorado
|Trae Barry
|TE
|Boston College
|Deontay Anderson
|S
|Houston
|Leon O'Neal Jr.
|S
|Texas A&M
|Kiondre Thomas
|CB
|Kansas State
|Sam Kidd
|S
|James Madison
|Kai Nacua
|S
|BYU
Day Two:
|Jaelyn Duncan
|T
|Maryland
|Parker Clements
|T
|Virginia Tech
|Michael Tarquin
|T
|Oklahoma
|Silas Dzansi
|T
|Virginia Tech
|Elijah Ellis
|T
|Marshall
|Curtis Jacobs
|LB
|Penn State
|Kyron Johnson
|LB
|Kansas
|Patrick Jenkins
|DT
|Tulane
|Desmond Watson
|DT
|Florida
|Zack Kuntz
|TE
|Old Dominion
|Xazavian Valladay
|RB
|Arizona State
|Montrell Washington
|WR
|Samford
|Jalen Virgil
|WR
|Appalachian State
|Ekow Boye-Doe
|CB
|Kansas State
|Lewis Cine
|S
|Georgia
|Azizi Hearn
|CB
|UCLA
|Gabe Taylor
|CB
|Rice
|Maliq Carr
|TE
|Houston
|Maceo Beard
|S
|International
|Niles Scott
|DI
|Frostburg State
|Kyle Phillips
|ED
|Tennessee
|Davin Bellamy
|ED
|Georgia
|Josh Ball
|T
|Marshall
|Nicholas Petit-Frere
|T
|Ohio State
|Grant Dubose
|WR
|Charlotte
Houston Gamblers
Day One:
|Christian DiLauro
|T
|Illinois
|Kellen Diesch
|T
|Arizona State
|Donovahan West
|C
|Arizona State
|Cam Carter
|T
|Murray State
|Jaryd Jones-Smith
|T
|Pittsburgh
|Malik Fisher
|DE
|Villanova
|Kyon Barrs
|DI
|USC
|Shaka Toney
|ED
|Penn State
|Lonnie Phelps
|ED
|Kansas
|Ikenna Enechukwu
|DI
|Rice
|Charlie Thomas III
|LB
|Georgia Tech
|Jerrod Clark
|ED
|Coastal Carolina
|Braylon Sanders
|WR
|Ole Miss
|Nate McCrary
|RB
|Saginaw Valley
|Kai Locksley
|WR
|UTEP
|Cam Sutton
|TE
|Fresno State
|LuJuan Winningham
|WR
|Central Arkansas
|Carlton Johnson
|CB
|Fresno State
|Nico Bolden
|S
|Kent State
|Kary Vincent Jr.
|CB
|LSU
|Avery Young
|S
|Rutgers
Day Two:
|Jalen McKenzie
|T
|USC
|Jordan Williams
|T
|Georgia Tech
|Zachary Thomas
|T
|San Diego State
|Gareth Warren
|G
|Lindenwood
|Seth Coleman
|DE
|Illinois
|Eugene Asante
|LB
|Auburn
|Mitchell Agude
|DE
|Miami
|Toby Ndukwe
|ED
|Sam Houston State
|Soloman Deshields
|LB
|Texas A&M
|Marcus Yarns
|RB
|Delaware
|Monaray Baldwin
|WR
|Baylor
|Marcus Major
|RB
|Minnesota
|Caeleb Bass
|TE
|West Alabama
|Glendon Miller
|S
|Maryland
|B.J. Mayes
|CB
|Texas A&M
|LaMareon James
|CB
|TCU
|Isaiah Dunn
|CB
|Oregon State
|Ra'Mello Dotson
|CB
|Kansas
|Quinton Newsome
|CB
|Nebraska
|Clarence Lewis
|CB
|Syracuse
|John Hoyland
|K
|Wyoming
|Marco Ortiz
|LS
|Nebraska
|Mike Rivers
|P
|Troy
Louisville Kings
Day One:
|J.D. DiRenzo
|G
|Rutgers
|Nash Jensen
|G
|North Dakota State
|Gunnor Britton
|T
|Auburn
|James Tunstall
|T
|Cincinnatti
|DeVere Levelston
|ED
|SMU
|Myjai Sanders
|ED
|Cincinnati
|LaRon Stokes
|DI
|Oklahoma
|Jamir Jones
|ED
|Notre Dame
|Shayne Simon
|LB
|Pittsburgh
|Benning Potoa'e
|DI
|Washington
|Isaiah Winstead
|WR
|East Carolina
|Kallen Ballage
|RB
|Arizona State
|Thomas Burke
|TE
|College of New Jersey
|Jalen Wydermyer
|TE
|Texas A&M
|Jaden Shirden
|RB
|Monmouth
|Rayshad Williams
|CB
|Texas Tech
|Corey Mayfield
|CB
|UTSA
|Kenny Robinson Jr.
|S
|West Virginia
Day Two:
|LeRoy Watson
|T
|UTSA
|Doug Kramer
|C
|Illinois
|Matthew Cindric
|C
|California
|Logan Bruss
|G
|Wisconsin
|Earl Bostick Jr.
|T
|Kansas
|Christopher Hinton
|DT
|Michigan
|Dallas Gant
|LB
|Toledo
|Monty Rice
|LB
|Georgia
|Xavier Carlton
|DE
|California
|Jaheim Thomas
|LB
|Wisconsin
|Travis Bell
|DT
|Kennesaw State
|Tarik Black
|WR
|Texas
|Tre McKitty
|TE
|Georgia
|Kaden Prather
|WR
|Maryland
|Lynn Bowden Jr.
|WR
|Kentucky
|Benny Snell
|RB
|Kentucky
|Irv Smith
|TE
|Alabama
|Andrew Booth
|CB
|Clemson
|Deantre Prince
|CB
|Ole Miss
|Quindell Johnson
|S
|Memphis
|Isaiah Bolden
|CB
|Jackson State
|R.J. Oben
|DE
|Notre Dame
|Dez Fitspatrick
|WR
|Louisville
|Florian Bierbaumer
|TE
|International
|Tanner Brown
|K
|Oklahoma State
|Mac Brown
|P
|Ole Miss
Orlando Storm
Day One:
|Teton Saltes
|T
|New Mexico
|Jarrid Williams
|T
|Miami
|Chris Garrett
|LB
|Concordia (MN)
|Willie Yarbary
|DI
|Wake Forest
|Andrew Parker
|LB
|Appalachian State
|Isaiah Mack
|DI
|Tennessee Chattanooga
|Maximillian Roberts
|ED
|Boston College
|Chris Rowland
|WR
|Tennessee State
|Marquez Stevenson
|WR
|Houston
|Jerome Kapp
|WR
|Kutztown
|Sam Wiglusz
|WR
|Ohio
|Chris Claybrooks
|CB
|Memphis
|Nate Meadors
|S
|UCLA
|Micah Abraham
|CB
|Marshall
|Ravarius Rivers
|S
|Valdosta State
Day Two:
|Jason Ivey
|T
|North Carolina A&T
|Joey Fisher
|G
|Shepherd
|Michael Gonzalez
|G
|Louisville
|Mike Edwards
|G
|Campbell
|Mose Vavao
|G
|Fresno State
|Jasheen Davis
|DE
|Wake Forest
|Pheldarius Payne
|DE
|Virgina Tech
|Dashaun White
|LB
|Oklahoma
|Keshawn Banks
|DE
|San Diego State
|Darian Butler
|LB
|Arizona State
|Grayson Murphy
|LB
|UCLA
|Deion Jennings
|LB
|Rutgers
|Aaron Cruickshank
|DE
|Georgia Southern
|Tre Stewart
|RB
|Jacksonville State
|Cam Camper
|WR
|Boise State
|J.J Galbreath
|TE
|South Dakota
|Stevo Klotz
|TE
|Iowa State
|Jordan Bly
|WR
|Gardner-Webb
|Jaylen Mahoney
|S
|Vanderbilt
|Mishael Powell
|S
|Miami
|Lamar Jackson
|CB
|Nebraska
|Allan George
|CB
|Vanderbilt
|Christian Matthew
|CB
|Valdosta State
|Jason Taylor II
|S
|Oklahoma State
|Mark Gilbert
|CB
|Duke
|TJ Pesefa
|DI
|Arizona State
|Lyle Santos
|G
|Southern Utah
|Kole Taylor
|TE
|West Virginia
|Josh Minkins
|S
|Cincinnati
|Jayden Peevey
|DT
|Texas A&M
|Alex Matheson
|LS
|Cal Lutheran
|Michael Lantz
|K
|USC
|Jack Browning
|P
|San Diego State
St. Louis Battlehawks
Day One:
|Mike Panasuik
|C
|Michigan State
|Spencer Rolland
|G
|North Carolina
|Carlos Davis
|DI
|Nebraska
|Jordan Williams
|LB
|Baylor
|Mike Rose
|LB
|Iowa State
|Taylor Stallworth
|DI
|South Carolina
|Steve Linton
|ED
|Baylor
|Blake Jackson
|WR
|Mary Hardin-Baylor
|Gary Jennings Jr.
|WR
|West Virginia
|Justin Smith
|WR
|Norfolk State
|Daniel Isom
|CB
|Washington State
|A.J. Thomas
|S
|Western Michigan
|Jordan Mosley
|S
|Maryland
|Sean Fresch
|CB
|Rice
Day Two:
|Jarrod Hufford
|G
|Iowa State
|Corey Stewart
|T
|Purdue
|Aiden Williams
|T
|Minnesota-Duluth
|Javion Cohen
|G
|Miami
|Addison West
|G
|Western Michigan
|Wyatt Bowles
|G
|Utah State
|Richard Gouraige
|T
|Florida
|Michael Dwumfour
|DT
|Rutgers
|Raymond Johnson III
|DE
|Georgia Southern
|Abraham Beauplan
|LB
|Marshall
|Nesta Jade Silvera
|DT
|Arizona State
|Neil Farrell
|DT
|LSU
|Jordan Waters
|RB
|North Carolina State
|Thayer Thomas
|WR
|North Carolina State
|Kylin James
|RB
|UNLV
|Jha'Quan Jackson
|WR
|Tulane
|Tyler Neville
|TE
|Virginia
|Lideatrick Griffin
|WR
|Mississippi State
|Luc Barcoo
|CB
|San Diego State
|Nate Brooks
|CB
|North Texas
|Tariq Carpenter
|LB
|Georgia Tech
|Kelly Akharaiyi
|WR
|Mississippi State
|Dillion Johnson
|RB
|Washington
|Nevelle Clark
|CB
|Central Florida
|Morin Taylor
|WR
|Wake Forest
|Jonathan Sutherland
|LB
|Penn State
|Ozzie Hutchinson
|G
|Albany
|Luke Masterson
|LB
|Wake Forest
|Matthew Hembrough
|LS
|Oklahoma State
|Ryan Sanborn
|P
|Texas
|Tucker McCann
|K
|Missouri
