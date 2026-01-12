United Football League
2026 UFL Draft: Every Player Selected by Position for All 8 Teams

Updated Jan. 15, 2026 6:23 p.m. ET

The 2026 UFL Draft took place at UFL HQ in Arlington, Texas on Jan. 13 and 14, roughly two and a half months before the regular season is set to kick off on Friday, March 27.

Head coaches made selections by position group, not individuals, starting with the UFL Players Draft (returning players) on Tuesday and the Free Agents Draft (players not under contract in another league) on Wednesday. 

The first day of the draft was broken into six positional groups: offensive linemen, running backs/tight ends, wide receivers, defensive front seven (linebackers, defensive ends, defensive tackles), defensive backs and specialists.

A virtual lottery randomly determined the order for the draft, and the Birmingham Stallions had the first overall pick, selecting defensive tackle Amani Bledsoe. One hundred forty players were selected across the league on the first day.

The UFL Players Draft (Day One) included all players who finished the 2025 UFL season on an active roster or on IR. Teams may include a maximum of twelve players from their 2025 rosters on a reserve list, and any player included on that list won't be exposed to the draft, according to the UFL's official website.

The second day of the draft was broken into seven positional groups (the same six as the first day, plus an "open" group that allows a team to select any player regardless of position to backfill the roster). Two hundred fourteen players were selected across the league on the second day.

The UFL Free Agents Draft (Day Two) included both 2026 and 2025 NFL draft-eligible players and 2025 NFL training camp players, as well as 2025 UFL Showcase attendees, players who signed a Letter of Intent (LOI) and did not finish the 2025 season on a UFL roster and other free agents. 

Here are the draft results (name, position, college), by team:

Birmingham Stallions 

Day One:

Steven GonzalezGPenn State
Noah JohnsonCKansas State
Noah HendersonTEast Carolina
Avery GennesyGTexas A&amp;M
Amani BledsoeDIOklahoma
Kyahva TezinoLBSan Diego State
T.J. CarterDIKentucky
Izayah Green-MayTNorthern Illinois
Olakunle FatukasiLBRutgers
Daewood DavisWRWestern Kentucky
Anthony McFarlandRBMaryland
Marcus SimmsWRWest Virginia
Jaydon MickensWRWashington
Samson NacuaWRBYU
Lukas DenisCBBoston College
JoJo TillerySWofford
Lance BoykinCBCoastal Carolina

Day Two:

Wesley FrenchTWestern Michigan
Tyrese RobinsonGOklahoma
Jackson CarmanTClemson
Andrew RaymCOklahoma
Jonathan MendozaTLouisville
Omari ThomasDTTennessee
Dyontae JohnsonLBToledo
Cameron YoungDTMississippi State
Stone BlantonLBMississippi State
James CarpenterDTIndiana
DaRon GilbertLBNorthern Illinois
Justyn RossWRClemson
Laviska Shenault Jr.WRColorado
Nate NoelRBMissouri
Anthony TorresTEToledo
Mario WilliamsWRTulane
Cam Echols-LuperWRWestern Kentucky
Alex CookSWashington
Davion RossCBMemphis
Shaquan LoyalSRutgers
Omar Jarvis Jr.DBSUNY-Morrisville
Ryan CooperCBOregon State
Hudson ClarkSArkansas
Rodrigo BlankenshipKGeorgia
Jonathan GaribayKTexas Tech
Colby WadmanPCalifornia-Davis

Columbus Aviators

Day One:

Aaron MontieroGBoston College
Matt FarniokCNebraska
Chuck FiligaGMinnesota
Noah AtagiGWeber State
Caeveon PattonDITexas State
Storey JacksonLBLiberty
Prince EmiliDIPenn
Ron Stone Jr.EDWashington State
Nelson CeasarEDHouston
Xavier BensonLBOklahoma State
Olive SagapoluDIWisconsin
John LovettRBPenn State
Keke ChismWRMissouri
ZaQuandre WhiteRBSouth Carolina
Amari RodgersWRClemson
Briley MooreTEKansas State
Kyree WoodsCBSan Diego State
Nehemiah SheltonCBSan Jose State
Shyheim CarterCBAlabama
Shawn Preston Jr.SMississippi State
Henry BlackSBaylor

Day Two:

Matthew JonesGOhio State
Caleb JonesTIndiana
Bless HarrisTTCU
Chris GlaserGVirginia Tech
J.B. BrownLBKansas
Amare BarnoDEVirginia Tech
Khris BogleDEMichigan State
Amari BurneyLBFlorida
Isaiah ThomasDEOklahoma
Anthony ButlerLBLiberty
Landon ParkerWRTroy
Tyreik McAllisterRBCharleston (WV)
Roc TaylorWRMemphis
Tay MartinWROklahoma State
Raheem BlackshearRBVirginia Tech
Easop Winston Jr.WRWashington State
Gee ScottTEOhio State
Cam SmithCBSouth Carolina
Josh ThompsonSTexas
Israel MukuamuCBSouth Carolina
Tre'Von JonesCBMinnesota
Marcus BarnesSWilliam &amp; Mary
Payton BunchLSVirginia

Dallas Renegades

Day One:

Chim OkoraforTBenedictine-KS
Abdul BeechamGKansas State
Keaton SutherlandGTexas A&amp;M
Antwuan Jackson Jr.DIOhio State
T.J. FranklinEDBaylor
Carson WellsEDColorado
Callahan O'ReillyLBMontana State
Andrew DowellLBMichigan State
Kalen DeLoachLBFlorida State
J.T. TylerLBPrinceton
Curtis HodgesTEArizona State
Denzel MimsWRBaylor
Greg Ward Jr.WRHouston
Qwynnterrio ColeSLouisville
Chris SteeleCBUSC
Brandon SebastianCBBoston College
Armani MarshCBWashington State

Day Two:

Trevor ReidTLouisville
Raiqwon O'NealGUCLA
Josiah EzirimTEastern Kentucky
Tremayne AnchrumTClemson
Mike NovitskyCKansas
Jah JoynerDEMinnesota
Myles ColeDTTexas Tech
DeMarcus MitchellDEPurdue
Chace DavisDEBowling Green
Matt JonesLBBaylor
Peyton HendershotTEIndiana
Isaiah SpillerRBTexas A&amp;M
Keegan JonesRBUCLA
Chase CotaWROregon
Miles BoykinWRNotre Dame
Ellis MerriweatherRBUMass
Silas BoldenWRTexas
D.J. JamesSAuburn
Tra FluellenSMiddle Tennessee
Bobby PriceCBNorfolk State
Tramel WalthourDEGeorgia
Rodrick Daniels Jr.WRSMU
Shaun WadeCBOhio State
Te'Rai PowellDBUMass
Antonio OrtizLSTCU
Colton TheakerKWashington State
Brendan HallKMontana State

DC Defenders

Day One:

Adrian EalyTOklahoma
Durrell JohnsonEDLiberty
Devonnsha MaxwellSITennessee-Chattanooga
Dennis JohnsonDIGrand Valley State
Brian AbrahamEDAlbany
Ferrod GardnerLBLouisiana Lafayette
Phil HoskinsDIKentucky
Seth WilliamsWRAuburn
Ben BresnahanTEVanderbilt
Abram SmithRBBaylor
Javon AntonioWRColorado
Trae BarryTEBoston College
Deontay AndersonSHouston
Leon O'Neal Jr.STexas A&amp;M
Kiondre ThomasCBKansas State
Sam KiddSJames Madison
Kai NacuaSBYU

Day Two:

Jaelyn DuncanTMaryland
Parker ClementsTVirginia Tech
Michael TarquinTOklahoma
Silas DzansiTVirginia Tech
Elijah EllisTMarshall
Curtis JacobsLBPenn State
Kyron JohnsonLBKansas
Patrick JenkinsDTTulane
Desmond WatsonDTFlorida
Zack KuntzTEOld Dominion
Xazavian ValladayRBArizona State
Montrell WashingtonWRSamford
Jalen VirgilWRAppalachian State
Ekow Boye-DoeCBKansas State
Lewis CineSGeorgia
Azizi HearnCBUCLA
Gabe TaylorCBRice
Maliq CarrTEHouston
Maceo BeardSInternational
Niles ScottDIFrostburg State
Kyle PhillipsEDTennessee
Davin BellamyEDGeorgia
Josh BallTMarshall
Nicholas Petit-FrereTOhio State
Grant DuboseWRCharlotte

Houston Gamblers

Day One:

Christian DiLauroTIllinois
Kellen DieschTArizona State
Donovahan WestCArizona State
Cam CarterTMurray State
Jaryd Jones-SmithTPittsburgh
Malik FisherDEVillanova
Kyon BarrsDIUSC
Shaka ToneyEDPenn State
Lonnie PhelpsEDKansas
Ikenna EnechukwuDIRice
Charlie Thomas IIILBGeorgia Tech
Jerrod ClarkEDCoastal Carolina
Braylon SandersWROle Miss
Nate McCraryRBSaginaw Valley
Kai LocksleyWRUTEP
Cam SuttonTEFresno State
LuJuan WinninghamWRCentral Arkansas
Carlton JohnsonCBFresno State
Nico BoldenSKent State
Kary Vincent Jr.CBLSU
Avery YoungSRutgers

Day Two:

Jalen McKenzieTUSC
Jordan WilliamsTGeorgia Tech
Zachary ThomasTSan Diego State
Gareth WarrenGLindenwood
Seth ColemanDEIllinois
Eugene AsanteLBAuburn
Mitchell AgudeDEMiami
Toby NdukweEDSam Houston State
Soloman DeshieldsLBTexas A&amp;M
Marcus YarnsRBDelaware
Monaray BaldwinWRBaylor
Marcus MajorRBMinnesota
Caeleb BassTEWest Alabama
Glendon MillerSMaryland
B.J. MayesCBTexas A&amp;M
LaMareon JamesCBTCU
Isaiah DunnCBOregon State
Ra'Mello DotsonCBKansas
Quinton NewsomeCBNebraska
Clarence LewisCBSyracuse
John HoylandKWyoming
Marco OrtizLSNebraska
Mike RiversPTroy

Louisville Kings

Day One:

J.D. DiRenzoGRutgers
Nash JensenGNorth Dakota State
Gunnor BrittonTAuburn
James TunstallTCincinnatti
DeVere LevelstonEDSMU
Myjai SandersEDCincinnati
LaRon StokesDIOklahoma
Jamir JonesEDNotre Dame
Shayne SimonLBPittsburgh
Benning Potoa'eDIWashington
Isaiah WinsteadWREast Carolina
Kallen BallageRBArizona State
Thomas BurkeTECollege of New Jersey
Jalen WydermyerTETexas A&amp;M
Jaden ShirdenRBMonmouth
Rayshad WilliamsCBTexas Tech
Corey MayfieldCBUTSA
Kenny Robinson Jr.SWest Virginia

Day Two:

LeRoy WatsonTUTSA
Doug KramerCIllinois
Matthew CindricCCalifornia
Logan BrussGWisconsin
Earl Bostick Jr.TKansas
Christopher HintonDTMichigan
Dallas GantLBToledo
Monty RiceLBGeorgia
Xavier CarltonDECalifornia
Jaheim ThomasLBWisconsin
Travis BellDTKennesaw State
Tarik BlackWRTexas
Tre McKittyTEGeorgia
Kaden PratherWRMaryland
Lynn Bowden Jr.WRKentucky
Benny SnellRBKentucky
Irv SmithTEAlabama
Andrew BoothCBClemson
Deantre PrinceCBOle Miss
Quindell JohnsonSMemphis
Isaiah BoldenCBJackson State
R.J. ObenDENotre Dame
Dez FitspatrickWRLouisville
Florian BierbaumerTEInternational
Tanner BrownKOklahoma State
Mac BrownPOle Miss

Orlando Storm

Day One:

Teton SaltesTNew Mexico
Jarrid WilliamsTMiami
Chris GarrettLBConcordia (MN)
Willie YarbaryDIWake Forest
Andrew ParkerLBAppalachian State
Isaiah MackDITennessee Chattanooga
Maximillian RobertsEDBoston College
Chris RowlandWRTennessee State
Marquez StevensonWRHouston
Jerome KappWRKutztown
Sam WigluszWROhio
Chris ClaybrooksCBMemphis
Nate MeadorsSUCLA
Micah AbrahamCBMarshall
Ravarius RiversSValdosta State

Day Two:

Jason IveyTNorth Carolina A&amp;T
Joey FisherGShepherd
Michael GonzalezGLouisville
Mike EdwardsGCampbell
Mose VavaoGFresno State
Jasheen DavisDEWake Forest
Pheldarius PayneDEVirgina Tech
Dashaun WhiteLBOklahoma
Keshawn BanksDESan Diego State
Darian ButlerLBArizona State
Grayson MurphyLBUCLA
Deion JenningsLBRutgers
Aaron CruickshankDEGeorgia Southern
Tre StewartRBJacksonville State
Cam CamperWRBoise State
J.J GalbreathTESouth Dakota
Stevo KlotzTEIowa State
Jordan BlyWRGardner-Webb
Jaylen MahoneySVanderbilt
Mishael PowellSMiami
Lamar JacksonCBNebraska
Allan GeorgeCBVanderbilt
Christian MatthewCBValdosta State
Jason Taylor IISOklahoma State
Mark GilbertCBDuke
TJ PesefaDIArizona State
Lyle SantosGSouthern Utah
Kole TaylorTEWest Virginia
Josh MinkinsSCincinnati
Jayden PeeveyDTTexas A&amp;M
Alex MathesonLSCal Lutheran
Michael LantzKUSC
Jack BrowningPSan Diego State

St. Louis Battlehawks

Day One:

Mike PanasuikCMichigan State
Spencer RollandGNorth Carolina
Carlos DavisDINebraska
Jordan WilliamsLBBaylor
Mike RoseLBIowa State
Taylor StallworthDISouth Carolina
Steve LintonEDBaylor
Blake JacksonWRMary Hardin-Baylor
Gary Jennings Jr.WRWest Virginia
Justin SmithWRNorfolk State
Daniel IsomCBWashington State
A.J. ThomasSWestern Michigan
Jordan MosleySMaryland
Sean FreschCBRice

Day Two:

Jarrod HuffordGIowa State
Corey StewartTPurdue
Aiden WilliamsTMinnesota-Duluth
Javion CohenGMiami
Addison WestGWestern Michigan
Wyatt BowlesGUtah State
Richard GouraigeTFlorida
Michael DwumfourDTRutgers
Raymond Johnson IIIDEGeorgia Southern
Abraham BeauplanLBMarshall
Nesta Jade SilveraDTArizona State
Neil FarrellDTLSU
Jordan WatersRBNorth Carolina State
Thayer ThomasWRNorth Carolina State
Kylin JamesRBUNLV
Jha'Quan JacksonWRTulane
Tyler NevilleTEVirginia
Lideatrick GriffinWRMississippi State
Luc BarcooCBSan Diego State
Nate BrooksCBNorth Texas
Tariq CarpenterLBGeorgia Tech
Kelly AkharaiyiWRMississippi State
Dillion JohnsonRBWashington
Nevelle ClarkCBCentral Florida
Morin TaylorWRWake Forest
Jonathan SutherlandLBPenn State
Ozzie HutchinsonGAlbany
Luke MastersonLBWake Forest
Matthew HembroughLSOklahoma State
Ryan SanbornPTexas
Tucker McCannKMissouri

United Football League
