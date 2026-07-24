NFL Training Camp 2026: Dates, Locations for All 32 Teams
As anticipation builds for the 2026 NFL season, teams are set to kick off their training camps across the country. The Cardinals and Panthers, who meet in the Hall of Fame Game on Aug. 6, are first to open camp, with veterans from both teams reporting July 22. Every team will have reported by July 28. Here's a full breakdown of where each of the league's 32 teams will be holding camp this year and when rookies and veterans are expected to report.
When Does Training Camp Start for the NFL?
Rookies report first. Seahawks rookies are in camp earliest, on July 17, with 49ers rookies following July 18. Cardinals and Panthers veterans are the first full teams to report, on July 22, with every other team's veterans arriving by July 28.
Arizona Cardinals
- Site: State Farm Stadium
- Location: Glendale, Arizona
- Reporting Dates: July 22 (rookies and veterans)
Atlanta Falcons
- Site: Atlanta Falcons Training Facility
- Location: Flowery Branch, Georgia
- Reporting Dates: July 24 (rookies), July 28 (veterans)
Baltimore Ravens
- Site: Under Armour Performance Center
- Location: Owings Mills, Maryland
- Reporting Dates: July 24 (rookies), July 28 (veterans)
Buffalo Bills
- Site: St. John Fisher University
- Location: Rochester, New York
- Reporting Dates: July 21 (rookies), July 28 (veterans)
Carolina Panthers
- Site: Bank of America Stadium
- Location: Charlotte, North Carolina
- Reporting Dates: July 21 (rookies), July 22 (veterans)
Chicago Bears
- Site: Halas Hall
- Location: Lake Forest, Illinois
- Reporting Dates: July 25 (rookies), July 28 (veterans)
Cincinnati Bengals
- Site: Paycor Stadium
- Location: Cincinnati, Ohio
- Reporting Dates: July 25 (rookies), July 28 (veterans)
Cleveland Browns
- Site: CrossCountry Mortgage Campus
- Location: Berea, Ohio
- Reporting Dates: July 23 (rookies), July 28 (veterans)
Dallas Cowboys
- Site: Marriott Residence Inn
- Location: Oxnard, California
- Reporting Dates: July 28 (rookies and veterans)
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Denver Broncos
- Site: Broncos Park Powered by CommonSpirit
- Location: Englewood, Colorado
- Reporting Dates: July 22 (rookies), July 28 (veterans)
Detroit Lions
- Site: Meijer Performance Center
- Location: Allen Park, Michigan
- Reporting Dates: July 25 (rookies and veterans)
Green Bay Packers
- Site: Lambeau Field
- Location: Green Bay, Wisconsin
- Reporting Dates: July 27 (rookies), July 28 (veterans)
Houston Texans
- Site: Houston Methodist Training Center
- Location: Houston, Texas
- Reporting Dates: July 21 (rookies), July 28 (veterans)
Indianapolis Colts
- Site: Grand Park
- Location: Westfield, Indiana
- Reporting Dates: July 27 (rookies), July 28 (veterans)
Jacksonville Jaguars
- Site: Miller Electric Center
- Location: Jacksonville, Florida
- Reporting Dates: July 25 (rookies), July 28 (veterans)
Kansas City Chiefs
- Site: Missouri Western State University
- Location: St. Joseph, Missouri
- Reporting Dates: July 24 (rookies), July 28 (veterans)
Las Vegas Raiders
- Site: Intermountain Health Performance Center
- Location: Henderson, Nevada
- Reporting Dates: July 23 (rookies), July 28 (veterans)
Los Angeles Chargers
- Site: The Bolt
- Location: El Segundo, California
- Reporting Dates: July 23 (rookies), July 28 (veterans)
Los Angeles Rams
- Site: Loyola Marymount University
- Location: Los Angeles, California
- Reporting Dates: July 25 (rookies and veterans)
Miami Dolphins
- Site: Baptist Health Training Complex
- Location: Miami Gardens, Florida
- Reporting Dates: July 21 (rookies), July 28 (veterans)
Minnesota Vikings
- Site: TCO Performance Center
- Location: Eagan, Minnesota
- Reporting Dates: July 26 (rookies), July 28 (veterans)
New England Patriots
- Site: New Balance Athletics Center
- Location: Foxborough, Massachusetts
- Reporting Dates: July 21 (rookies), July 24 (veterans)
New Orleans Saints
- Site: Ochsner Sports Performance Center
- Location: Metairie, Louisiana
- Reporting Dates: July 28 (rookies and veterans)
New York Giants
- Site: Quest Diagnostics Training Center / The Greenbrier
- Location: East Rutherford, New Jersey / White Sulphur Springs, West Virginia
- Reporting Dates: July 23 (rookies), July 28 (veterans)
New York Jets
- Site: Atlantic Health Jets Training Center
- Location: Florham Park, New Jersey
- Reporting Dates: July 25 (rookies), July 28 (veterans)
Philadelphia Eagles
- Site: Jefferson Health Training Complex
- Location: Philadelphia, Pennsylvania
- Reporting Dates: July 28 (rookies and veterans)
Pittsburgh Steelers
- Site: Saint Vincent College
- Location: Latrobe, Pennsylvania
- Reporting Dates: July 28 (rookies and veterans)
San Francisco 49ers
- Site: SAP Performance Facility
- Location: Santa Clara, California
- Reporting Dates: July 18 (rookies), July 25 (veterans)
Seattle Seahawks
- Site: Virginia Mason Athletic Center
- Location: Renton, Washington
- Reporting Dates: July 17 (rookies), July 24 (veterans)
Tampa Bay Buccaneers
- Site: AdventHealth Training Center
- Location: Tampa, Florida
- Reporting Dates: July 27 (rookies), July 28 (veterans)
Tennessee Titans
- Site: Vanderbilt Health Football Center
- Location: Nashville, Tennessee
- Reporting Dates: July 23 (rookies), July 28 (veterans)
Washington Commanders
- Site: Commanders Park
- Location: Ashburn, Virginia
- Reporting Dates: July 24 (rookies), July 28 (veterans)
When Does the NFL Preseason Start?
The preseason opens with the Hall of Fame Game on Thursday, Aug. 6, when the Cardinals face the Panthers in Canton, Ohio, at 8 p.m. ET on NBC. Preseason Week 1 follows Aug. 13-15, with the full preseason schedule running through Aug. 29.
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