IndyCar champions: Complete list of winners by year

The IndyCar Series has seen many champions, each mastering the high-speed challenge of open-wheel racing. Each season, drivers battle for the prestigious title of national champion, showcasing skill, speed, and resilience. Keep reading for a list of every IndyCar National Champion since 1909.

IndyCar National Champions

IndyCar Sanction (2008-Present)

Dual Sanctioning (1996-2007)

Indy Racing League

2007: Dario Franchitti (Ganassi)

2006: Sam Hornish, Jr. (Penske)

2005: Dan Wheldon (Andretti-Green)

2004: Tony Kanaan (Andretti-Green)

2003: Scott Dixon (Ganassi)

2002: Sam Hornish Jr. (Panther)

2001: Sam Hornish Jr. (Panther)

2000: Buddy Lazier (Hemelgarn)

1999: Greg Ray (Menard)

1998: Kenny Brack (AJ Foyt)

1997: Tony Stewart (Menard)

1996: Buzz Calkins & Scott Sharp (Bradley & AJ Foyt)*

*Co-champions of a 3-race season

CART / CHAMP CAR (2004-2007)

2007: Sebastien Bourdais (Newman/Haas)

2006: Sebastien Bourdais (Newman/Haas)

2005: Sebastien Bourdais (Newman/Haas)

2004: Sebastien Bourdais (Newman/Haas)

2003: Paul Tracy (Player's Forsythe)

2002: Cristiana da Matta (Newman/Haas)

2001: Gil de Ferran (Penske)

2000: Gil de Ferran (Penske)

1999: Juan Montoya (Ganassi)

1998: Alex Zanardi (Ganassi)

1997: Alex Zanardi (Target Ganassi)

1996: Jimmy Vasser (Target Ganassi)

CART Sanction (1979-1995)

1995: Jacques Villeneuve (Green)

1994: Al Unser Jr (Penske)

1993: Nigel Mansell (Newman/Haas)

1992: Bobby Rahal (Truesports)

1991: Michael Andretti (Newman/Haas)

1990: Al Unser Jr (Galles-Kraco)

1989: Emerson Fittipaldi (Patrick)

1988: Danny Sullivan (Penske)

1987: Bobby Rahal (Truesports)

1986: Bobby Rahal (Truesports)

1985: Al Unser (Penske)

1984: Mario Andretti (Newman/Haas)

1983: Al Unser (Penske)

1982: Rick Mears (Penske)

1981: Rick Mears (Penske)

1980: Johnny Rutherford (Chaparral)

1979: Rick Mears (Penske)

CART = Championship Auto Racing Teams

USAC Sanction (1956-1978)

1978: Tom Sneva

1977: Tom Sneva

1976: Gordon Johncock

1975: A.J. Foyt

1974: Bobby Unser

1973: Roger McCluskey

1972: Joe Leonard

1971: Joe Leonard

1970: Al Unser

1969: Mario Andretti

1968: Bobby Unser

1967: A.J. Foyt

1966: Mario Andretti

1965: Mario Andretti

1964: A.J. Foyt

1963: A.J. Foyt

1962: Rodger Ward

1961: A.J. Foyt

1960: A.J. Foyt

1959: Rodger Ward

1958: Tony Bettenhausen

1957: Jimmy Bryan

1956: Jimmy Bryan

USAC = United States Auto Club

AAA Sanction (1909-1955)

1955: Bob Sweikert

1954: Jimmy Bryan

1953: Sam Hanks

1952: Chuck Stevenson

1951: Tony Bettenhausen

1950: Henry Banks

1949: Johnnie Parsons

1948: Ted Horn

1947: Ted Horn

1946: Ted Horn

1945: N/A*

1944: N/A*

1943: N/A*

1942: N/A*

1941: Rex Mays

1940: Rex Mays

1939: Wilbur Shaw

1938: Floyd Roberts

1937: Wilbur Shaw

1936: Mauri Rose

1935: Kelly Petillo

1934: Bill Cummings

1933: Louis Meyer

1932: Bob Carey

1931: Louis Schneider

1930: Billy Arnold

1929: Louis Meyer

1928: Louis Meyer

1927: Peter De Paolo

1926: Harry Hartz

1925: Peter De Paolo

1924: Jimmy Murphy

1923: Eddie Hearne

1922: Jimmy Murphy

1921: Tommy Milton

1920: Tommy Milton

1919: Howdy Wilcox

1918: Ralph Mulford

1917: Earl Cooper

1916: Dario Resta

1915: Earl Cooper

1914: Ralph DePalma

1913: Earl Cooper

1912: Ralph DePalma

1911: Ralph Mulford

1910: Ray Harroun

1909: George Robertson

*Racing paused due to WWII

AAA = American Automobile Association

