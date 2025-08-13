LIV Golf
liv golf michigan payouts
2025 LIV Golf Michigan prize money payouts for each team

Updated Aug. 25, 2025 10:48 a.m. ET

In a dramatic finish to the LIV Golf season in Michigan, Jon Rahm's Legion XIII were crowned the 2025 team champions in a playoff against Bryson DeChambeau's Crushers GC. Keep reading for a breakdown of how the prize money was distributed at LIV Golf Michigan.

LIV Golf Team Championship Michigan: Finals Highlights | LIV on FOX

Check out the thrilling recap of the Team Championship Finals at the LIV Golf Team Championship in Michigan, where top players including Jon Rahm, Bryson DeChambeau, and more battled it out.

LIV Golf Michigan 2025 prize money payouts

  1. Legion XIII - $14,000,000
  2. Crushers GC - $8,000,000
  3. Stinger GC - $6,000,000
  4. Smash GC - $4,000,000
  5. HyFlyers GC - $3,250,000
  6. Torque GC - $3,000,000
  7. 4Aces GC - $2,750,000
  8. Fireballs GC - $2,500,000
  9. Ripper GC - $2,000,000
  10. RangeGoats GC - $1,650,000
  11. Majesticks GC - $1,300,000
  12. Cleeks Golf Club - $950,000
  13. Iron Heads GC - $600,000
