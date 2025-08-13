LIV Golf
2025 LIV Golf Michigan prize money payouts for each team
Updated Aug. 25, 2025 10:48 a.m. ET
In a dramatic finish to the LIV Golf season in Michigan, Jon Rahm's Legion XIII were crowned the 2025 team champions in a playoff against Bryson DeChambeau's Crushers GC. Keep reading for a breakdown of how the prize money was distributed at LIV Golf Michigan.
LIV Golf Michigan 2025 prize money payouts
- Legion XIII - $14,000,000
- Crushers GC - $8,000,000
- Stinger GC - $6,000,000
- Smash GC - $4,000,000
- HyFlyers GC - $3,250,000
- Torque GC - $3,000,000
- 4Aces GC - $2,750,000
- Fireballs GC - $2,500,000
- Ripper GC - $2,000,000
- RangeGoats GC - $1,650,000
- Majesticks GC - $1,300,000
- Cleeks Golf Club - $950,000
- Iron Heads GC - $600,000
How to watch LIV Golf Michigan 2025: Schedule, start time, TV channels, tee times, streaming
