2025 FedEx St. Jude Championship purse, prize money: Payouts and winnings
Published Aug. 11, 2025 11:03 a.m. ET
The FedEx St. Jude Championship delivered a dramatic finish, as Justin Rose emerged victorious in a playoff shootout to claim the title. With a $4 million winner’s share from the tournament’s $20 million purse, Rose added another signature moment to his career at one of the PGA TOUR’s most lucrative events.
Let's take a look at the complete 2025 FedEx St. Jude Championship prize money breakdown, including the total purse and payouts for each position in the field.
2025 FedEx St. Jude Championship prize money, purse, payouts
- 1st: $3,600,000, Justin Rose
- 2nd: $2,160,000, J.J. Spaun
- T3: $1,160,000, Scottie Scheffler
- T3: $1,160,000, Tommy Fleetwood
- 5th: $800,000, Cameron Young
- T6: $670,000, Rickie Fowler
- T6: $670,000, Akshay Bhatia
- T6: $670,000, Andrew Novak
- T9: $500,000, Ludvig Åberg
- T9: $500,000, Kurt Kitayama
- T9: $500,000, Patrick Cantlay
- T9: $500,000, Chris Kirk
- T9: $500,000, Ben Griffin
- T14: $360,000, Jhonattan Vegas
- T14: $360,000, Si Woo Kim
- T14: $360,000, Bud Cauley
- T17: $280,000, Hideki Matsuyama
- T17: $280,000, Russell Henley
- T17: $280,000, Sungjae Im
- T17: $280,000, Jacob Bridgeman
- T17: $280,000, Sepp Straka
- T22: $185,667, Aaron Rai
- T22: $185,667, Brian Harman
- T22: $185,667, J.T. Poston
- T22: $185,667, Xander Schauffele
- T22: $185,667, Harry Hall
- T22: $185,667, Collin Morikawa
- T28: $139,000, Justin Thomas
- T28: $139,000, Sam Burns
- T28: $139,000, Maverick McNealy
- T28: $139,000, Taylor Pendrith
- T32: $110,667, Viktor Hovland
- T32: $110,667, Davis Riley
- T32: $110,667, Denny McCarthy
- T32: $110,667, Max Greyserman
- T32: $110,667, Kevin Yu
- T32: $110,667, Matt Fitzpatrick
- T38: $84,000, Nico Echavarria
- T38: $84,000, Patrick Rodgers
- T38: $84,000, Jordan Spieth
- T38: $84,000, Matthias Schmid
- T38: $84,000, Robert MacIntyre
- T38: $84,000, Thomas Detry
- T44: $64,000, Ryan Gerard
- T44: $64,000, Keegan Bradley
- T44: $64,000, Nick Taylor
- T44: $64,000, Lucas Glover
- T48: $53,400, Stephan Jaeger
- T48: $53,400, Harris English
- T50: $48,700, Ryan Fox
- T50: $48,700, Corey Conners
- T50: $48,700, Emiliano Grillo
- T50: $48,700, Cam Davis
- T54: $46,200, Chris Gotterup
- T54: $46,200, Sam Stevens
- T56: $45,200, Mackenzie Hughes
- T56: $45,200, Jason Day
- T56: $45,200, Wyndham Clark
- T59: $44,000, Michael Kim
- T59: $44,000, Aldrich Potgieter
- T59: $44,000, Shane Lowry
- T62: $43,000, Erik van Rooyen
- T62: $43,000, Jake Knapp
- T64: $42,000, Tom Hoge
- T64: $42,000, Brian Campbell
- T64: $42,000, Tony Finau
- 67th: $41,200, Joe Highsmith
- T68: $40,600, Min Woo Lee
- T68: $40,600, Daniel Berger
