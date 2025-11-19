Ohio State vs. Michigan: How to Watch, Prediction, Streaming, TV Channel
Week 14 of the college football season features one of the sport’s biggest rivalries as Ohio State battles Michigan on Big Noon Kickoff. Check out everything you need to know about how to watch Ohio State vs. Michigan:
How to Watch Ohio State vs. Michigan
- Date: Saturday, November 29, 2025
- Time: 12 p.m. ET
- Location: Michigan Stadium, Ann Arbor, MI
- TV: FOX
- Streaming: FOXSports.com, FOX Sports App, FOX One (Try free for 7 days)
Ohio State vs. Michigan Prediction & Odds
Ohio State is favored to win at Michigan. Check out the detailed odds below:
Prediction: Ohio State 27, Michigan 20. The Buckeyes’ balance on both sides of the ball should be enough to stay unbeaten and keep their playoff hopes intact.
Prediction provided by FOX Sports' Sports AI. Download the FOX Sports App for free access to Sports AI.
Ohio State vs. Michigan Head to Head
Ohio State and Michigan have faced each other 120 times since their first meeting in 1897. Michigan leads the all-time series 62–55–3.
Ohio State vs. Michigan Past Results
- November 30, 2024: Michigan 13, Ohio State 10 (Columbus, Ohio)
- November 25, 2023: Michigan 30, Ohio State 24 (Ann Arbor, Michigan)
- November 26, 2022: Michigan 45, Ohio State 23 (Columbus, Ohio)
- November 27, 2021: Michigan 42, Ohio State 27 (Ann Arbor, Michigan)
- November 30, 2019: Ohio State 56, Michigan 27 (Ann Arbor, Michigan)
- November 24, 2018: Ohio State 62, Michigan 39 (Columbus, Ohio)
- November 25, 2017: Ohio State 31, Michigan 20 (Ann Arbor, Michigan)
- November 26, 2016: Ohio State 30, Michigan 27 (Columbus, Ohio)
- November 28, 2015: Ohio State 42, Michigan 13 (Ann Arbor, Michigan)
- November 29, 2014: Ohio State 42, Michigan 28 (Columbus, Ohio)
- November 30, 2013: Ohio State 42, Michigan 41 (Ann Arbor, Michigan)
- November 24, 2012: Ohio State 26, Michigan 21 (Columbus, Ohio)
- November 26, 2011: Michigan 40, Ohio State 34 (Ann Arbor, Michigan)
- November 27, 2010: Ohio State 37, Michigan 7 (Columbus, Ohio)
- November 21, 2009: Ohio State 21, Michigan 10 (Ann Arbor, Michigan)
- November 22, 2008: Ohio State 42, Michigan 7 (Columbus, Ohio)
- November 17, 2007: Ohio State 14, Michigan 3 (Ann Arbor, Michigan)
- November 18, 2006: Ohio State 42, Michigan 39 (Columbus, Ohio)
- November 19, 2005: Ohio State 25, Michigan 21 (Ann Arbor, Michigan)
- November 20, 2004: Ohio State 37, Michigan 21 (Columbus, Ohio)
- November 22, 2003: Michigan 35, Ohio State 21 (Ann Arbor, Michigan)
- November 23, 2002: Ohio State 14, Michigan 9 (Columbus, Ohio)
- November 24, 2001: Ohio State 26, Michigan 20 (Ann Arbor, Michigan)
- November 18, 2000: Michigan 38, Ohio State 26 (Columbus, Ohio)
- November 20, 1999: Michigan 24, Ohio State 17 (Ann Arbor, Michigan)
- November 21, 1998: Ohio State 31, Michigan 16 (Columbus, Ohio)
- November 22, 1997: Michigan 20, Ohio State 14 (Ann Arbor, Michigan)
- November 23, 1996: Michigan 13, Ohio State 9 (Columbus, Ohio)
- November 25, 1995: Michigan 31, Ohio State 23 (Ann Arbor, Michigan)
- November 19, 1994: Ohio State 22, Michigan 6 (Columbus, Ohio)
- November 20, 1993: Michigan 28, Ohio State 0 (Ann Arbor, Michigan)
- November 21, 1992: Tie 13–13 (Columbus, Ohio)
- November 23, 1991: Michigan 31, Ohio State 3 (Ann Arbor, Michigan)
- November 24, 1990: Michigan 16, Ohio State 13 (Columbus, Ohio)
- November 25, 1989: Michigan 28, Ohio State 18 (Ann Arbor, Michigan)
- November 19, 1988: Michigan 34, Ohio State 31 (Columbus, Ohio)
- November 21, 1987: Ohio State 23, Michigan 20 (Ann Arbor, Michigan)
- November 22, 1986: Michigan 26, Ohio State 24 (Columbus, Ohio)
- November 23, 1985: Michigan 27, Ohio State 17 (Ann Arbor, Michigan)
- November 17, 1984: Ohio State 21, Michigan 6 (Columbus, Ohio)
- November 19, 1983: Michigan 24, Ohio State 21 (Ann Arbor, Michigan)
- November 20, 1982: Ohio State 24, Michigan 14 (Columbus, Ohio)
- November 21, 1981: Ohio State 14, Michigan 9 (Ann Arbor, Michigan)
- November 22, 1980: Michigan 9, Ohio State 3 (Columbus, Ohio)
- November 17, 1979: Ohio State 18, Michigan 15 (Ann Arbor, Michigan)
- November 25, 1978: Michigan 14, Ohio State 3 (Columbus, Ohio)
- November 19, 1977: Michigan 14, Ohio State 6 (Ann Arbor, Michigan)
- November 20, 1976: Michigan 22, Ohio State 0 (Columbus, Ohio)
- November 22, 1975: Ohio State 21, Michigan 14 (Ann Arbor, Michigan)
- November 23, 1974: Ohio State 12, Michigan 10 (Columbus, Ohio)
- November 24, 1973: Tie 10–10 (Ann Arbor, Michigan)
- November 25, 1972: Ohio State 14, Michigan 11 (Columbus, Ohio)
- November 20, 1971: Michigan 10, Ohio State 7 (Ann Arbor, Michigan)
- November 21, 1970: Ohio State 20, Michigan 9 (Columbus, Ohio)
- November 22, 1969: Michigan 24, Ohio State 12 (Ann Arbor, Michigan)
- November 23, 1968: Ohio State 50, Michigan 14 (Columbus, Ohio)
- November 25, 1967: Ohio State 24, Michigan 14 (Ann Arbor, Michigan)
- November 19, 1966: Michigan 17, Ohio State 3 (Columbus, Ohio)
- November 20, 1965: Ohio State 9, Michigan 7 (Ann Arbor, Michigan)
- November 21, 1964: Michigan 10, Ohio State 0 (Columbus, Ohio)
- November 30, 1963: Ohio State 14, Michigan 10 (Ann Arbor, Michigan)
- November 24, 1962: Ohio State 28, Michigan 0 (Columbus, Ohio)
- November 25, 1961: Ohio State 50, Michigan 20 (Ann Arbor, Michigan)
- November 19, 1960: Ohio State 7, Michigan 0 (Columbus, Ohio)
- November 21, 1959: Michigan 23, Ohio State 14 (Ann Arbor, Michigan)
- November 22, 1958: Ohio State 20, Michigan 14 (Columbus, Ohio)
- November 23, 1957: Ohio State 31, Michigan 14 (Ann Arbor, Michigan)
- November 24, 1956: Michigan 19, Ohio State 0 (Columbus, Ohio)
- November 19, 1955: Ohio State 17, Michigan 0 (Ann Arbor, Michigan)
- November 20, 1954: Ohio State 21, Michigan 7 (Columbus, Ohio)
- November 21, 1953: Michigan 20, Ohio State 0 (Ann Arbor, Michigan)
- November 22, 1952: Ohio State 27, Michigan 7 (Columbus, Ohio)
- November 24, 1951: Michigan 7, Ohio State 0 (Ann Arbor, Michigan)
- November 25, 1950: Michigan 9, Ohio State 3 (Columbus, Ohio)
- November 19, 1949: Tie 7–7 (Ann Arbor, Michigan)
- November 20, 1948: Michigan 13, Ohio State 3 (Columbus, Ohio)
- November 22, 1947: Michigan 21, Ohio State 0 (Ann Arbor, Michigan)
- November 23, 1946: Michigan 58, Ohio State 6 (Columbus, Ohio)
- November 24, 1945: Michigan 7, Ohio State 3 (Ann Arbor, Michigan)
- November 25, 1944: Ohio State 18, Michigan 14 (Columbus, Ohio)
- November 20, 1943: Michigan 45, Ohio State 7 (Ann Arbor, Michigan)
- November 21, 1942: Ohio State 21, Michigan 7 (Columbus, Ohio)
- November 22, 1941: Tie 20–20 (Ann Arbor, Michigan)
- November 23, 1940: Michigan 40, Ohio State 0 (Columbus, Ohio)
- November 25, 1939: Michigan 21, Ohio State 14 (Ann Arbor, Michigan)
- November 19, 1938: Michigan 18, Ohio State 0 (Columbus, Ohio)
- November 20, 1937: Ohio State 21, Michigan 0 (Ann Arbor, Michigan)
- November 21, 1936: Ohio State 21, Michigan 0 (Columbus, Ohio)
- November 23, 1935: Ohio State 38, Michigan 0 (Ann Arbor, Michigan)
- November 17, 1934: Ohio State 34, Michigan 0 (Columbus, Ohio)
- October 21, 1933: Michigan 13, Ohio State 0 (Ann Arbor, Michigan)
- October 15, 1932: Michigan 14, Ohio State 0 (Columbus, Ohio)
- October 17, 1931: Ohio State 7, Michigan 0 (Ann Arbor, Michigan)
- October 18, 1930: Michigan 13, Ohio State 0 (Columbus, Ohio)
- October 19, 1929: Ohio State 7, Michigan 0 (Ann Arbor, Michigan)
- October 20, 1928: Ohio State 19, Michigan 7 (Columbus, Ohio)
- October 22, 1927: Michigan 21, Ohio State 0 (Ann Arbor, Michigan)
- November 13, 1926: Michigan 17, Ohio State 16 (Columbus, Ohio)
- November 14, 1925: Michigan 10, Ohio State 0 (Ann Arbor, Michigan)
- November 15, 1924: Michigan 16, Ohio State 6 (Columbus, Ohio)
- October 20, 1923: Michigan 23, Ohio State 0 (Ann Arbor, Michigan)
- October 21, 1922: Michigan 19, Ohio State 0 (Columbus, Ohio)
- October 22, 1921: Ohio State 14, Michigan 0 (Ann Arbor, Michigan)
- November 6, 1920: Ohio State 14, Michigan 7 (Columbus, Ohio)
- October 25, 1919: Ohio State 13, Michigan 3 (Ann Arbor, Michigan)
- November 30, 1918: Michigan 14, Ohio State 0 (Columbus, Ohio)
- October 19, 1912: Michigan 14, Ohio State 0 (Columbus, Ohio)
- October 21, 1911: Michigan 19, Ohio State 0 (Ann Arbor, Michigan)
- October 22, 1910: Tie 3–3 (Columbus, Ohio)
- October 16, 1909: Michigan 33, Ohio State 6 (Ann Arbor, Michigan)
- October 24, 1908: Michigan 10, Ohio State 6 (Columbus, Ohio)
- October 26, 1907: Michigan 22, Ohio State 0 (Ann Arbor, Michigan)
- October 20, 1906: Michigan 6, Ohio State 0 (Columbus, Ohio)
- November 11, 1905: Michigan 40, Ohio State 0 (Ann Arbor, Michigan)
- October 15, 1904: Michigan 31, Ohio State 6 (Columbus, Ohio)
- November 7, 1903: Michigan 36, Ohio State 0 (Ann Arbor, Michigan)
- October 25, 1902: Michigan 86, Ohio State 0 (Ann Arbor, Michigan)
- November 9, 1901: Michigan 21, Ohio State 0 (Columbus, Ohio)
- November 24, 1900: Tie 0–0 (Ann Arbor, Michigan)
- October 16, 1897: Michigan 34, Ohio State 0 (Ann Arbor, Michigan)
-
