Ohio State vs. Michigan: How to Watch, Prediction, Streaming, TV Channel

Week 14 of the college football season features one of the sport’s biggest rivalries as Ohio State battles Michigan on Big Noon Kickoff. Check out everything you need to know about how to watch Ohio State vs. Michigan:

How to Watch Ohio State vs. Michigan

Ohio State vs. Michigan Prediction & Odds

Ohio State is favored to win at Michigan. Check out the detailed odds below:

Prediction: Ohio State 27, Michigan 20. The Buckeyes’ balance on both sides of the ball should be enough to stay unbeaten and keep their playoff hopes intact.

Ohio State vs. Michigan Head to Head

Ohio State and Michigan have faced each other 120 times since their first meeting in 1897. Michigan leads the all-time series 62–55–3.

Ohio State vs. Michigan Past Results