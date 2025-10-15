College Football
BYU vs. Utah: How to watch, TV Channel, Streaming, Prediction
Published Oct. 17, 2025 11:49 a.m. ET
Week 8 of the college football season brings an out-west matchup as #23 Utah travels to Provo to face #15 BYU on Big Noon Kickoff. Check out everything you need to know about how to watch Utah vs. BYU:
How to watch Utah vs. BYU
- Date: Saturday, October 18, 2025
- Time: 8 p.m. ET
- Location: LaVell Edwards Stadium, Provo, UT
- TV: FOX
- Streaming: FOXSports.com, FOX Sports App, FOX One (Try free for 7 days)
BYU vs. Utah Prediction & Odds
Utah is favored to win on the road. Check out the detailed odds below:
Prediction: Utah 27, BYU 22
Predictions are made by the Data Skrive betting model.
Utah vs. BYU Head to Head
BYU and Utah have played each other 82 times before. Utah leads the series 52-30.
BYU vs. Utah Past Results
- Nov. 9, 2024: Utah 22, BYU 21 (Salt Lake City, UT)
- Sept. 11, 2021: BYU 26, Utah 17 (Provo, UT)
- Aug. 29, 2019: Utah 30, BYU 12 (Provo, UT)
- Sept. 9, 2017: Utah 19, BYU 13 (Provo, UT)
- Sept. 10, 2016: Utah 20, BYU 19 (Salt Lake City, UT)
- Sept. 15, 2012: Utah 24, BYU 21 (Salt Lake City, UT)
- Nov. 25, 2006: BYU 33, Utah 31 (Salt Lake City, UT)
- Nov. 22, 2003: Utah 3, BYU 0 (Provo, UT)
- Nov. 23, 2002: Utah 13, BYU 6 (Salt Lake City, UT)
- Nov. 17, 2001: BYU 24, Utah 21 (Provo, UT)
- Nov. 24, 2000: BYU 34, Utah 27 (Salt Lake City, UT)
- Nov. 20, 1999: Utah 20, BYU 17 (Provo, UT)
- Nov. 21, 1998: BYU 26, Utah 24 (Salt Lake City, UT)
- Nov. 22, 1997: Utah 20, BYU 14 (Provo, UT)
- Nov. 23, 1996: BYU 37, Utah 17 (Salt Lake City, UT)
- Nov. 18, 1995: Utah 34, BYU 17 (Provo, UT)
- Nov. 18, 1989: BYU 70, Utah 31 (Provo, UT)
- Nov. 19, 1988: Utah 57, BYU 28 (Salt Lake City, UT)
- Nov. 21, 1987: BYU 21, Utah 18 (Provo, UT)
- Nov. 22, 1986: BYU 35, Utah 21 (Salt Lake City, UT)
- Nov. 2, 1985: BYU 38, Utah 28 (Provo, UT)
- Nov. 17, 1984: BYU 24, Utah 14 (Salt Lake City, UT)
- Nov. 20, 1982: BYU 17, Utah 12 (Salt Lake City, UT)
- Nov. 21, 1981: BYU 56, Utah 28 (Provo, UT)
- Nov. 22, 1980: BYU 56, Utah 6 (Salt Lake City, UT)
- Nov. 17, 1979: BYU 27, Utah 0 (Provo, UT)
- Nov. 18, 1978: Utah 23, BYU 22 (Salt Lake City, UT)
- Nov. 5, 1977: BYU 38, Utah 8 (Provo, UT)
- Nov. 20, 1976: BYU 34, Utah 12 (Salt Lake City, UT)
- Nov. 15, 1975: BYU 51, Utah 20 (Provo, UT)
- Nov. 23, 1974: BYU 48, Utah 20 (Provo, UT)
- Nov. 24, 1973: BYU 46, Utah 22 (Salt Lake City, UT)
- Nov. 18, 1972: BYU 16, Utah 7 (Salt Lake City, UT)
- Nov. 20, 1971: Utah 17, BYU 15 (Provo, UT)
- Nov. 21, 1970: Utah 14, BYU 13 (Salt Lake City, UT)
- Nov. 22, 1969: Utah 16, BYU 6 (Provo, UT)
- Nov. 2, 1968: Utah 30, BYU 21 (Salt Lake City, UT)
- Oct. 28, 1967: BYU 17, Utah 13 (Provo, UT)
- Nov. 12, 1966: BYU 35, Utah 13 (Salt Lake City, UT)
- Nov. 6, 1965: BYU 25, Utah 20 (Provo, UT)
- Nov. 7, 1964: Utah 47, BYU 13 (Salt Lake City, UT)
- Oct. 12, 1963: Utah 15, BYU 6 (Salt Lake City, UT)
- Oct. 13, 1962: Utah 35, BYU 20 (Salt Lake City, UT)
- Oct. 14, 1961: Utah 21, BYU 20 (Salt Lake City, UT)
- Oct. 7, 1960: Utah 17, BYU 0 (Salt Lake City, UT)
- Oct. 9, 1959: Utah 20, BYU 8 (Salt Lake City, UT)
- Sept. 27, 1958: BYU 14, Utah 7 (Salt Lake City, UT)
- Oct. 12, 1957: Utah 27, BYU 0 (Salt Lake City, UT)
- Oct. 5, 1956: Utah 41, BYU 6 (Provo, UT)
- Oct. 8, 1955: Utah 41, BYU 9 (Salt Lake City, UT)
- Oct. 9, 1954: Utah 12, BYU 7 (Provo, UT)
- Nov. 26, 1953: Utah 33, BYU 32 (Salt Lake City, UT)
- Oct. 11, 1952: Utah 34, BYU 6 (Salt Lake City, UT)
- Oct. 6, 1951: Utah 7, BYU 6 (Salt Lake City, UT)
- Oct. 7, 1950: BYU 28, Utah 28 (Provo, UT)
- Oct. 8, 1949: Utah 38, BYU 0 (Salt Lake City, UT)
- Oct. 9, 1948: Utah 30, BYU 0 (Provo, UT)
- Oct. 11, 1947: Utah 28, BYU 6 (Salt Lake City, UT)
- Oct. 12, 1946: Utah 35, BYU 6 (Provo, UT)
- Oct. 10, 1942: BYU 12, Utah 7 (Salt Lake City, UT)
- Oct. 18, 1941: Utah 6, BYU 6 (Salt Lake City, UT)
- Oct. 5, 1940: Utah 12, BYU 6 (Salt Lake City, UT)
- Oct. 14, 1939: Utah 35, BYU 13 (Provo, UT)
- Oct. 15, 1938: Utah 7, BYU 7 (Salt Lake City, UT)
- Oct. 2, 1937: Utah 14, BYU 0 (Salt Lake City, UT)
- Oct. 31, 1936: Utah 18, BYU 0 (Salt Lake City, UT)
- Nov. 2, 1935: Utah 32, BYU 0 (Provo, UT)
- Oct. 13, 1934: Utah 43, BYU 0 (Salt Lake City, UT)
- Oct. 14, 1933: Utah 21, BYU 6 (Salt Lake City, UT)
- Oct. 15, 1932: Utah 29, BYU 0 (Salt Lake City, UT)
- Oct. 17, 1931: Utah 43, BYU 0 (Salt Lake City, UT)
- Oct. 18, 1930: Utah 34, BYU 7 (Salt Lake City, UT)
- Nov. 2, 1929: Utah 45, BYU 13 (Salt Lake City, UT)
- Nov. 17, 1928: Utah 0, BYU 0 (Salt Lake City, UT)
- Nov. 12, 1927: Utah 20, BYU 0 (Provo, UT)
- Nov. 13, 1926: Utah 40, BYU 7 (Salt Lake City, UT)
- Oct. 31, 1925: Utah 27, BYU 0 (Provo, UT)
- Oct. 25, 1924: Utah 35, BYU 6 (Salt Lake City, UT)
- Oct. 27, 1923: Utah 15, BYU 0 (Provo, UT)
- Oct. 14, 1922: Utah 49, BYU 0 (Salt Lake City, UT)
- Nov. 24, 1898: Utah 5, BYU 0 (Salt Lake City, UT)
- Dec. 18, 1897: BYU 22, Utah 0 (Provo, UT)
- Dec. 4, 1897: BYU 14, Utah 0 (Salt Lake City, UT)
- Dec. 5, 1896: BYU 8, Utah 6 (Provo, UT)
- Nov. 14, 1896: Utah 6, BYU 0 (Salt Lake City, UT)
- Apr. 6, 1895: Utah 12, BYU 4 (Salt Lake City, UT)
