How to Watch 2025 FIFA U-17 World Cup: TV Channels, Streaming

Updated Nov. 5, 2025 10:11 a.m. ET

Before the world’s attention turns to next year’s World Cup, the 2025 FIFA U-17 World Cup takes center stage, showcasing the next generation of global football talent. Check out the full schedule for the FIFA U-17 World Cup and how to watch each match live below:

How can I watch the 2025 FIFA U-17 World Cup? What channel is it on?

Select matches will air live on FS2, FOX Soccer Plus, FOXSports.com the FOX Sports app and FOX One (Try free for 7 days). Other matches will be available on Peacock and Telemundo.

When is the 2025 FIFA U-17 World Cup? When does it start?

The tournament kicks off on Monday, November 3, 2025, and runs through the final on Thursday, November 27, 2025. The group stage spans November 3-11, followed by knockout rounds leading up to the final.

Where is the 2025 FIFA U-17 World Cup?

The 2025 FIFA U-17 World Cup is based in Qatar. Games will take place in the Aspire Zone in Doha, Qatar.

How can I stream the 2025 FIFA U-17 World Cup?

The 2025 FIFA U-17 World Cup is available for streaming on FOXSports.com, the FOX Sports App and FOX One. You can also watch on any streaming service that carries FS2, such as Fubo or YouTube TV.

2025 FIFA U-17 World Cup Schedule

Below is the complete list of group stage fixtures, including scores and upcoming match times:

(All times Eastern)

Group Stage

Monday, November 3

Tuesday, November 4

Wednesday, November 5

Thursday, November 6

Friday, November 7

Saturday, November 8

Sunday, November 9

Monday, November 10

Tuesday, November 11

Round of 32

Friday, November 14

Round of 16

Tuesday, November 18

Quarterfinals

Friday, November 21

Semifinals

Monday, November 24

Finals

Thursday, November 27

  • Third Place Match: TBD vs. TBD - 7:30 a.m. (FS2)
  • Championship: TBD vs. TBD - 11 a.m. (FOX Soccer Plus)

What teams have qualified for the 2025 FIFA U-17 World Cup?

Group A:

  • South Africa
  • Italy
  • Qatar
  • Bolivia

Group B:

  • Portugal
  • Japan
  • Morocco
  • New Caledonia

Group C:

  • United Arab Emirates
  • Costa Rica
  • Croatia
  • Senegal

Group D:

  • Tunisia
  • Argentina
  • Belgium
  • Fiji

Group E:

  • Egypt
  • Venezuela
  • Haiti
  • England

Group F:

  • Switzerland
  • Korea Republic
  • Mexico
  • Ivory Coast

Group G:

  • Korea DPR
  • Colombia
  • Germany
  • El Salvador

Group H:

  • Brazil
  • Zambia
  • Indonesia
  • Honduras

Group I:

  • Czechia
  • Burkina Faso
  • USA
  • Tajikistan

Group J:

  • Republic of Ireland
  • Uzbekistan
  • Paraguay
  • Panama

Group K:

  • Canada
  • Chile
  • France
  • Uganda

Group L:

  • Austria
  • Mali
  • New Zealand
  • Saudi Arabia
