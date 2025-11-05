How to Watch 2025 FIFA U-17 World Cup: TV Channels, Streaming
Before the world’s attention turns to next year’s World Cup, the 2025 FIFA U-17 World Cup takes center stage, showcasing the next generation of global football talent. Check out the full schedule for the FIFA U-17 World Cup and how to watch each match live below:
How can I watch the 2025 FIFA U-17 World Cup? What channel is it on?
Select matches will air live on FS2, FOX Soccer Plus, FOXSports.com the FOX Sports app and FOX One (Try free for 7 days). Other matches will be available on Peacock and Telemundo.
When is the 2025 FIFA U-17 World Cup? When does it start?
The tournament kicks off on Monday, November 3, 2025, and runs through the final on Thursday, November 27, 2025. The group stage spans November 3-11, followed by knockout rounds leading up to the final.
Where is the 2025 FIFA U-17 World Cup?
The 2025 FIFA U-17 World Cup is based in Qatar. Games will take place in the Aspire Zone in Doha, Qatar.
How can I stream the 2025 FIFA U-17 World Cup?
The 2025 FIFA U-17 World Cup is available for streaming on FOXSports.com, the FOX Sports App and FOX One. You can also watch on any streaming service that carries FS2, such as Fubo or YouTube TV.
2025 FIFA U-17 World Cup Schedule
Below is the complete list of group stage fixtures, including scores and upcoming match times:
(All times Eastern)
Group Stage
Monday, November 3
- Tunisia 6, Fiji 0
- South Africa 3, Bolivia 1
- Costa Rica 1, United Arab Emirates 1
- Senegal 0, Croatia 0
- Japan 2, Morocco 0
- Argentina 3, Belgium 2
- Portugal 6, New Caledonia 1
- Italy 1, Qatar 0
Tuesday, November 4
- Ivory Coast 1, Switzerland 4
- Brazil 7, Honduras 0
- Korea Republic 2, Mexico 1
- Egypt 4, Haiti 1
- Germany 1, Colombia 1
- Venezuela 3, England 0
- Korea DPR 5, El Salvador 0
- Zambia 3, Indonesia 1
Wednesday, November 5
- Czechia 6, Tajikistan 1
- Republic of Ireland 4, Panama 1
- Paraguay vs. Uzbekistan
- Austria vs. Saudi Arabia (FOX Soccer Plus)
- Mali vs. New Zealand – 9:45 a.m.
- USA vs. Burkina Faso – 10:15 a.m. (FS2)
- France vs. Chile – 10:45 a.m. (FOX Soccer Plus)
- Canada vs. Uganda – 10:45 a.m.
Thursday, November 6
- Bolivia vs. Italy – 7:30 a.m. (FOX Soccer Plus)
- Portugal vs. Morocco – 7:30 a.m. (FS2)
- Japan vs. New Caledonia – 8:00 a.m.
- Argentina vs. Tunisia – 8:30 a.m. (Universo)
- Fiji vs. Belgium – 9:45 a.m. (FS2)
- United Arab Emirates vs. Croatia – 10:15 a.m. (FOX Soccer Plus)
- Qatar vs. South Africa – 10:45 a.m.
- Senegal vs. Costa Rica – 10:45 a.m. (TUDN)
Friday, November 7
- England vs. Haiti – 7:30 a.m. (FS2)
- El Salvador vs. Colombia – 7:30 a.m.
- Germany vs. Korea DPR – 8:00 a.m. (FOX Soccer Plus)
- Egypt vs. Venezuela – 8:30 a.m.
- Mexico vs. Ivory Coast – 9:45 a.m. (FS2)
- Switzerland vs. Korea Republic – 10:15 a.m.
- Brazil vs. Indonesia – 10:45 a.m. (FOX Soccer Plus)
- Zambia vs. Honduras – 10:45 a.m.
Saturday, November 8
- Czechia vs. Burkina Faso – 7:30 a.m. (FS2)
- Uganda vs. Chile – 7:30 a.m.
- Mali vs. Austria – 8:00 a.m.
- France vs. Canada – 8:30 a.m.
- USA vs. Tajikistan – 9:45 a.m. (FS2)
- Paraguay vs. Panama – 10:15 a.m.
- Republic of Ireland vs. Uzbekistan – 10:45 a.m.
- Saudi Arabia vs. New Zealand – 10:45 a.m. (FOX Soccer Plus)
Sunday, November 9
- Fiji vs. Argentina – 7:30 a.m. (FOX Soccer Plus)
- Belgium vs. Tunisia – 7:30 a.m.
- Portugal vs. Japan – 8:30 a.m. (FS2)
- Morocco vs. New Caledonia – 8:30 a.m.
- United Arab Emirates vs. Senegal – 9:45 a.m.
- Croatia vs. Costa Rica – 9:45 a.m. (FOX Soccer Plus)
- Bolivia vs. Qatar – 10:45 a.m.
- Italy vs. South Africa – 10:45 a.m. (FS2)
Monday, November 10
- Switzerland vs. Mexico – 7:30 a.m. (FS2)
- Korea Republic vs. Ivory Coast – 7:30 a.m. (FOX Soccer Plus)
- El Salvador vs. Germany – 8:30 a.m. (Universo)
- Colombia vs. Korea DPR – 8:30 a.m.
- Zambia vs. Brazil – 9:45 a.m. (FOX Soccer Plus)
- Honduras vs. Indonesia – 9:45 a.m.
- Egypt vs. England – 10:45 a.m. (FS2)
- Venezuela vs. Haiti – 10:45 a.m. (Universo)
Tuesday, November 11
- Uganda vs. France – 7:30 a.m. (FS2)
- Chile vs. Canada – 7:30 a.m. (FOX Soccer Plus)
- Republic of Ireland vs. Paraguay – 8:30 a.m.
- Uzbekistan vs. Panama – 8:30 a.m.
- Czechia vs. USA – 9:45 a.m. (FS2)
- Burkina Faso vs. Tajikistan – 9:45 a.m.
- Saudi Arabia vs. Mali – 10:45 a.m. (FOX Soccer Plus)
- New Zealand vs. Austria – 10:45 a.m.
Round of 32
Friday, November 14
- TBD vs. TBD - TBD
- TBD vs. TBD - TBD
- TBD vs. TBD - TBD
- TBD vs. TBD - TBD
- TBD vs. TBD - TBD
- TBD vs. TBD - TBD
- TBD vs. TBD - TBD
- TBD vs. TBD - TBD
- TBD vs. TBD - TBD
- TBD vs. TBD - TBD
- TBD vs. TBD - TBD
- TBD vs. TBD - TBD
- TBD vs. TBD - TBD
- TBD vs. TBD - TBD
- TBD vs. TBD - TBD
- TBD vs. TBD - TBD
Round of 16
Tuesday, November 18
- TBD vs. TBD - TBD
- TBD vs. TBD - TBD
- TBD vs. TBD - TBD
- TBD vs. TBD - TBD
- TBD vs. TBD - TBD
- TBD vs. TBD - TBD
- TBD vs. TBD - TBD
- TBD vs. TBD - TBD
Quarterfinals
Friday, November 21
- TBD vs. TBD - TBD
- TBD vs. TBD - TBD
- TBD vs. TBD - TBD
- TBD vs. TBD - TBD
Semifinals
Monday, November 24
- TBD vs. TBD - TBD
- TBD vs. TBD - TBD
Finals
Thursday, November 27
- Third Place Match: TBD vs. TBD - 7:30 a.m. (FS2)
- Championship: TBD vs. TBD - 11 a.m. (FOX Soccer Plus)
What teams have qualified for the 2025 FIFA U-17 World Cup?
Group A:
- South Africa
- Italy
- Qatar
- Bolivia
Group B:
- Portugal
- Japan
- Morocco
- New Caledonia
Group C:
- United Arab Emirates
- Costa Rica
- Croatia
- Senegal
Group D:
- Tunisia
- Argentina
- Belgium
- Fiji
Group E:
- Egypt
- Venezuela
- Haiti
- England
Group F:
- Switzerland
- Korea Republic
- Mexico
- Ivory Coast
Group G:
- Korea DPR
- Colombia
- Germany
- El Salvador
Group H:
- Brazil
- Zambia
- Indonesia
- Honduras
Group I:
- Czechia
- Burkina Faso
- USA
- Tajikistan
Group J:
- Republic of Ireland
- Uzbekistan
- Paraguay
- Panama
Group K:
- Canada
- Chile
- France
- Uganda
Group L:
- Austria
- Mali
- New Zealand
- Saudi Arabia