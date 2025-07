PGA Tour 2025 Open Championship tee times, pairings, featured groups for Thursday's Round 1 Published Jul. 16, 2025 4:45 p.m. ET share facebook x reddit link

The first round of the 153rd Open Championship tees off on Thursday, July 17. Check out the complete list of tee times for the first and second rounds of the British Open - all times Eastern.

First Round Featured Groups

4:58 a.m.: Xander Schauffele, J.J. Spaun, Jon Rahm

5:09 a.m.: Shane Lowry, Collin Morikawa, Scottie Scheffler

9:48 a.m.: Robert MacIntyre, Bryson DeChambeau, Justin Rose

10:10 a.m.: Rory McIlroy, Justin Thomas, Tommy Fleetwood

LIV Golf Players First Round Tee Times

1:35 a.m.: Tom McKibbin

1:46 a.m.: Louis Oosthuizen

1:57 a.m.: Cameron Smith

2:19 a.m.: Phil Mickelson

2:41 a.m.: Dustin Johnson

2:52 a.m.: Lucas Herbert

3:14 a.m.: Lee Westwood

3:47 a.m.: Henrik Stenson

4:47 a.m.: Brooks Koepka

4:58 a.m.: Jon Rahm

5:31 a.m.: Patrick Reed

6:26 a.m.: Marc Leishman

7:20 a.m.: Sergio Garcia

7:42 a.m.: Dean Burmester

8:15 a.m.: Carlos Ortiz

8:26 a.m.: Joaquin Niemann

8:37 a.m.: Tyrrell Hatton

8:48 a.m.: Bryson DeChambeau

9:54 a.m.: Jason Kokrak

Full First Round Tee Times

