Tigres vs. Puebla: Liga MX preview, odds, how to watch, time

Published Aug. 8, 2025 10:18 a.m. ET

Liga MX continues with a showdown as Tigres UANL face off against Puebla. Here's everything you need to know ahead of kickoff including odds, start time and how to watch.

How to watch Tigres vs. Puebla

  • Date: Friday, August 8, 2025
  • Time: 11:00 p.m. ET
  • Location: Estadio Universitario (UANL), Nuevo Leon, MEX
  • TV: FS1
  • Streaming: FOXSports.com and FOX Sports App

Betting Odds

As of August 8, 2025, the odds (via DraftKings Sportsbook) for the match are:

  • Tigres: -265
  • Draw: +370
  • Puebla: +750
Tigres vs. Puebla Head to Head

Tigres UANL and Puebla have faced each other 46 times since 2004. Tigres have won 22 games, Puebla have won 11, and there have been 13 draws.

Past Results

  • Apr. 4, 2025 at Puebla – Tigres 0, Puebla 0
  • Oct. 5, 2024 vs. Puebla – Tigres 1, Puebla 1
  • July 31, 2024 vs. Puebla (Leagues Cup) – Tigres 2, Puebla 1
  • Mar. 29, 2024 at Puebla – Tigres 3, Puebla 2
  • Dec. 3, 2023 vs. Puebla – Tigres 3, Puebla 0
  • Nov. 30, 2023 at Puebla – Tigres 2, Puebla 2
  • July 1, 2023 vs. Puebla – Tigres 1, Puebla 1
  • May 7, 2023 vs. Puebla – Tigres 0, Puebla 1
  • Apr. 20, 2023 vs. Puebla – Tigres 0, Puebla 1
  • Sept. 16, 2022 at Puebla – Tigres 2, Puebla 2
  • Jan. 15, 2022 vs. Puebla – Tigres 2, Puebla 2
  • Aug. 13, 2021 at Puebla – Tigres 1, Puebla 1
  • Mar. 5, 2021 at Puebla – Tigres 1, Puebla 1
  • Aug. 11, 2020 vs. Puebla – Tigres 2, Puebla 2
  • Mar. 6, 2020 at Puebla – Tigres 0, Puebla 0
  • Sept. 24, 2019 vs. Puebla – Tigres 0, Puebla 1
  • Apr. 26, 2019 at Puebla – Tigres 1, Puebla 0
  • Nov. 10, 2018 vs. Puebla – Tigres 6, Puebla 1
  • Sept. 26, 2018 vs. Puebla (Copa MX) – Tigres 4, Puebla 0
  • Jan. 5, 2018 at Puebla – Tigres 2, Puebla 1
  • July 22, 2017 vs. Puebla – Tigres 5, Puebla 0
  • Mar. 5, 2017 at Puebla – Tigres 2, Puebla 0
  • Sept. 17, 2016 vs. Puebla – Tigres 2, Puebla 1
  • Mar. 20, 2016 at Puebla – Tigres 0, Puebla 0
  • Sept. 30, 2015 vs. Puebla – Tigres 0, Puebla 1
  • Feb. 7, 2015 vs. Puebla – Tigres 0, Puebla 1
  • Aug. 16, 2014 at Puebla – Tigres 0, Puebla 1
  • Mar. 16, 2014 at Puebla – Tigres 1, Puebla 0
  • Mar. 13, 2014 at Puebla (Copa MX) – Tigres 0, Puebla 0
  • Feb. 27, 2014 vs. Puebla (Copa MX) – Tigres 8, Puebla 0
  • Sept. 21, 2013 vs. Puebla – Tigres 0, Puebla 0
  • Mar. 31, 2013 at Puebla – Tigres 2, Puebla 1
  • Oct. 6, 2012 vs. Puebla – Tigres 1, Puebla 2
  • Apr. 28, 2012 vs. Puebla – Tigres 1, Puebla 2
  • Nov. 6, 2011 at Puebla – Tigres 0, Puebla 0
  • Feb. 26, 2011 vs. Puebla – Tigres 3, Puebla 0
  • Sept. 19, 2010 at Puebla – Tigres 3, Puebla 3
  • Jan. 17, 2010 at Puebla – Tigres 0, Puebla 0
  • Jan. 3, 2010 at Puebla (Copa MX) – Tigres 1, Puebla 4
  • July 25, 2009 vs. Puebla – Tigres 0, Puebla 1
  • Mar. 7, 2009 vs. Puebla – Tigres 1, Puebla 1
  • Sept. 21, 2008 at Puebla – Tigres 0, Puebla 0
  • Mar. 15, 2008 vs. Puebla – Tigres 0, Puebla 3
  • Sept. 30, 2007 at Puebla – Tigres 2, Puebla 3
  • May 8, 2005 at Puebla – Tigres 3, Puebla 0
  • Nov. 21, 2004 vs. Puebla – Tigres 4, Puebla 0

Team Form

Below are the last 5 matches for each team and the results:

Tigres

  • 8/5 vs. LAFC (Loss, 2–1)
  • 8/1 vs. Santos Laguna (Win, 2–1)
  • 7/29 vs. Houston Dynamo (Win, 4–1)
  • 7/26 at Toluca (Win, 4–3)
  • 7/19 vs. FC Juárez (Win, 1–0)

Puebla

  • 8/5 vs. CF Montréal (Win, 2–1)
  • 8/1 at Columbus Crew (Loss, 3–1)
  • 7/29 vs. New York City FC (Win, 3–0)
  • 7/25 vs. Santos Laguna (Win, 1–0)
  • 7/18 at Mazatlán FC (Loss, 2–1)
